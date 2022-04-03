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К.Ольшанский: Вашингтон хочет превратить Украину во "второй Афган"
15:50 04.04.2022

Вашингтон хочет превратить Украину во "второй Афган"
Американцев даже собственная история ничему не учит

Константин Ольшанский

Перегруппировка российских войск в Украине - неотъемлемая часть спецоперации. Речь ни в коем случае не идет ни о каком "отступлении" или "контратаке", как пытается представить киевская пропаганда. Даже западные эксперты и военные уверены: Москва, уже добившаяся уступок от Киева, теперь концентрирует силы для решающих ударов и завершения операции на Донбассе и в южных областях Украины.

Роберт Джонсон, Оксфорд: Киеву не удалось заманить россиян в "городскую" ловушку

В ходе военной реформы, начатой после 2008 года, была полностью изменена структура управления российскими войсками. Маневренную основу войск теперь составляют батальонно-тактические группы. В состав каждой из них входят моторизированные (механизированные) пехотные батальоны, рота самоходных гаубиц и батарея реактивной артиллерии.

В ходе спецоперации, по оценкам Польского центра восточных исследований (OSW), наступательные операции по 5 направлениям ведутся более чем 100 батальонно-тактическими группами. Украина же обладала вчетверо меньшим количеством сколько-либо боеспособных групп.

В условиях колоссального перевеса российских войск по всем параметрам - численность личного состава, боевой техники, уровень подготовки и мотивированности солдат - Украина попыталась построить свою стратегию на жестоком сопротивлении в городских районах. Но Россия не попала в эту ловушку.

В начале спецоперации украинские военные спешно строили баррикады в центрах крупных городов. Отчасти это было элементом психологической и пропагандистской войны. Кроме того, Киев действительно пытался втянуть Москву в дорогостоящие и изматывающие городские бои, замечает военный эксперт Роберт Джонсон из Оксфорда.

Однако, как неоднократно подчеркивало российское Минобороны, задачи брать под контроль крупные украинские города изначально не было. Стратеги спецоперации прекрасно осознавали, что бои за крупные города - это ложная цель, говорит Джонсон.

Такие бои застопорили бы продвижение войск, а линии снабжения в пригородах и сельской местности стали бы легко уязвимыми для атак мобильных отрядов украинских диверсантов.

Генерал-майор Райан: не исключены провокации с химоружием

Нынешняя перегруппировка войск на черниговском и киевском направлениях позволяет сконцентрировать дополнительные боеспособные силы для новых ударов, констатирует генерал-майор в отставке Мик Райан в интервью телеканалу SBS.

По мнению Района, наиболее вероятный сценарий продолжения боевых действий - это закрепление успехов в Донбассе. Генерал-майор считает, что Россия установит и будет поддерживать новую линию военного контроля. Именно для этого и проводится перегруппировка в том числе с 2 из 5 направлений наступления - северного и северо-восточного.

Генерал-майор развенчивает пропагандистские мифы, которые рисует Киев и которые также пытается опровергнуть Москва. Район считает, что в зоне боевых действий вполне могут попытаться организовать провокацию с применением химического оружия, чтобы под предлогом подобной атаки попытаться втянуть в конфликт страны НАТО.

Украина заинтересована в активизации поставок тяжелого вооружения от НАТО (артиллерийских систем, ракет большого радиуса действия, беспилотников), которое отказывается от такого безрассудного шага, боясь эскалации.

Израильскому премьер-министру Нафтали Беннету даже пришлось публично вразумлять украинского президента Владимира Зеленского, который требовал от Израиля немедленно поставить системы противоракетной обороны.

Историк Грифф Уитт: проводить аналогии с Афганской войной неверно

Украинская пропаганда пытается сравнить нынешнюю спецоперацию с Афганской войной. Цель подобных пропагандистских мифов понятна: якобы, и Россию может постигнуть та же участь, что и Советский Союз. Вместе с тем, генерал-майор Райан отмечает, что уровень консолидации российского общества в поддержке спецоперации значительно выше.

Кроме того, и с военной точки зрения сравнение с Афганской войной проигрывает, констатирует военный историк Грифф Уитт в статье для The Washington Post.

Афганистан целенаправленно использовался западными странами для обескровливания Советской армии, которая на тот момент была самой многочисленной и боеспособной в мире.

Американские политики быстро ухватились за идею, что "Афганистан может стать Вьетнамом для Советского Союза". В течение нескольких недель после начала советского наступления в пакистанском порту Карачи уже были выгружены первые корабли с американским оружием для дальнейшей доставки моджахедам.

Вашингтон регулярно поставлял повстанцам оружие через Пакистан. Теперь же подобный сценарий невозможен.

Во-первых, из-за большей решительности Москвы, которая открыто объявила, что будет уничтожать любые оружейные конвои, входящие в Украину со стороны натовских стран.

Во-вторых, из-за отсутствия единства внутри Евросоюза и США. Американский президент Джо Байден, войска которого только что позорно бежали из Афганистана, не имеет ни малейшего желания открыто вступать в конфронтацию в Украине. Да и многие европейские страны также не готовы к эскалации - ни к экономической, ни уж тем более к военной, на которую их толкают США.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649076600


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