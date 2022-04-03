Нашествие россиян в Кыргызстан. Как новые экспаты обживаются в Бишкеке

15:54 04.04.2022

Руслан ХАРИЗОВ



Кыргызстан стал одним из государств, куда после начала специальной военной операции российских властей в Украине приезжают граждане РФ. Кто-то отправляется в Бишкек временно, чтобы набраться сил. Другие планируют полностью поменять свою жизнь и обосноваться в нашей стране.



Елена и Павел недавно приехали в Кыргызстан из города Перми. Они работают в IT-сфере. Молодая пара планирует остаться в столице Кыргызстана надолго - местная атмосфера для них полностью подходит.



В интервью 24.kg они рассказали о своем переезде и чем Бишкек отличается от Перми.



- Когда и почему вы решили приехать в Бишкек? Почему выбор пал на наш город?



- Все началось с закрытия IT-компании, в которой мы работаем. В Сети наткнулись на публикации о переезде в Кыргызстан, конкретно в Бишкек. Пост появился на фоне происходящего в Украине. Мы и до этого думали, что хотим куда-нибудь переехать от негатива, который нас окружал, просто искали варианты и не знали куда податься. Информации много.



Например, в Европу уезжать дорого, уровень жизни другой. Увидели публикацию о Кыргызстане. В ней описали, что сюда можно приехать по российскому паспорту. Идея засела в голове. На Бишкек выбор пал, потому что это центр, столица. Здесь также больше всего русскоговорящих людей.







- Расскажите о своей поездке в целом, как прошли пограничный контроль?



- Билеты взяли на самолет через Aviasales. Выбирали такой рейс, чтобы лететь не через Москву. Потому что там строго досматривают, допрашивают. Мы уже наслышаны обо всем этом и решили добираться перелетом через город Ош. На границе из России задавали вопросы, было немного нервозно, учитывая, что мы в первый раз летели за границу. Нас просили показать бумажники, сколько и какую валюту везем, к кому едем, как зовут знакомых, что будем смотреть в Бишкеке (по мнению пограничников, здесь нет ничего интересного). Потрепали нервы знатно, но все в итоге получилось.



- С какими трудностями вы уже столкнулись в Кыргызстане?



- Сначала не сразу разобрались, как обналичивать деньги. Изначально говорилось, что платежная система "Мир" в Кыргызстане работает. Подумали, что будем все оплачивать картами. Но оказалось, что наша карта "Тинькофф" не принимается в местных терминалах. Приходится снимать наличку, это очень непривычно. В России везде действует безналичная система оплаты за товары и услуги, мы там и позабыли про бумажные деньги.



Непривычно было видеть ажиотаж на выходе из аэропорта, когда на нас как мухи слетелись местные таксисты. Но без агрессии, они просто зазывают клиентов. До этого на таможне между Ошем и Бишкеком у нас отобрали дорогую зажигалку (покупали за 2 тысячи рублей). Оказывается, по правилам их провозить нельзя. Но почему тогда сигареты не отобрали? Мы спокойно провезли блок.



Очень непривычный трафик движения автомобилей. Местные водители агрессивные, страшно ездить в такси. Заказываем комфорт, но приезжают старенькие машины, которые у нас в Перми работают по эконому.



Люди плотно друг к другу стоят на остановках, пешеходных переходах. Еще зеленый не загорелся, а кто-нибудь начинает идти на красный. У нас такое редко встретить, а тут систематически. Здесь также личное пространство меньше уважают. Сильно прижимаются, даже на скамейках. Но в целом тут в сто раз лучше, но можно еще лучше.



- Что понравилось?



- Спокойствие. Огромная разница между Россией и Кыргызстаном в том, что здесь нет негативной ауры. Пока привыкаем. Нравится то, что мы уже в принципе здесь. Цены на те или иные товары бывают ниже, бывают выше - все по-разному. Порадовали также доступные интернет-ресурсы и сервисы, на которые в России наложили санкции. Успели вчера оценить работу службы доставки Glovo, очень понравилось. Когда мы подъезжали к Бишкеку, наблюдали живописный вид, великолепные горы.



Люди дружелюбные, открытые, но более резкие, чем в России, что немного непривычно.



- Что можете рассказать по ценам на продукты (товары). Отличаются от пермских?



- Услуги такси в Бишкеке действительно дешевле в два раза. Обычно вечером в Перми, когда из кафе едешь домой, ценник на проезд варьируется от 200 до 300 рублей. Это для нас нормально, нужно сразу заказывать машину, пока стоимость не выросла до 500 рублей. Но в столице Кыргызстана даже на время высокого спроса тариф может быть 130 сомов, это очень дешево. По остальным товарам сильных различий нет, плюс-минус разница в 20 сомов.



- Разместились в отеле?



- Да, в маленьком. Здесь довольно уютно, дают завтраки, убираются. Будем жить здесь 10 дней, потому что уже забронировали места в другом, туда хотели изначально. Но возможность занять номер у них была только с 10 апреля. Поэтому пришлось найти перевалочный пункт, в котором и находимся сейчас.



Но в другом отеле есть все - сауна, своя терраса, массажный кабинет, там и с животными размещаться можно. Включена также услуга по оформлению регистрации. Поэтому поживем пока там.



- Переезд не отразится на вашей работе?



- Нет, работаем удаленно по найму на Москву. Параллельно занимаемся разработкой игр - есть студия. Из-за переезда ничего в корне не поменялось. Здесь теперь энергии наберемся. Если честно, то в России благодаря атмосфере не хочется выходить на улицу, да и сидеть дома тоже нехорошо. Просыпаемся уже уставшие, сил на работу не остается.



Постоянно нужно смотреть новости, думать обо всем: затронут ли нас все изменения. Это большой стресс, который высасывает всю энергию.



- Какие дальнейшие планы здесь?



- Выдохнем. Сделаем временную регистрацию. Дальше будем искать квартиру, посмотрим по обстоятельствам. Будем стараться перевезти сюда наших питомцев (двух кошек) и бытовую технику. Потому что весь переезд получился довольно спонтанным.