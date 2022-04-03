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|Очередной иноагент Каталин Раду возглавил Авиацию Казахстана
17:40 04.04.2022
Каталин Раду назначен гендиректором Авиационной администрации Казахстана
назначение Фото: АО "Авиационная администрация Казахстана"
Решением совета директоров АО "Авиационная администрация Казахстана" Каталин Раду назначен генеральным директором акционерного общества, сообщает Zakon.kz.
Каталин Раду является специалистом в авиационной отрасли с более чем 25-летним стажем работы.
На протяжении последних семи лет являлся заместителем директора ИКАО – Международной организации гражданской авиации, ответственной за координацию ее развития с целью повышения безопасности и эффективности полетов.
С 2011 по 2014 год Раду занимал пост президента Европейской конференции гражданской авиации (ECAC), а в 2007-2014 годах – генерального директора гражданской авиации Румынии. Также был вице-президентом Европейской организации по безопасности аэронавигации (EUROCONTROL), вице-президентом 37-й сессии Ассамблеи ИКАО и координатором ECAC по внешним связям и вопросам безопасности.
Свою карьеру в авиации Каталин Раду начал в 1996 году с должности инспектора летной годности в Управлении гражданской авиации Румынии.
Каталин Раду – выпускник Политехнического университета Бухареста (факультет аэрокосмической инженерии, факультет аэронавтики), обучался в магистратуре Высшего института аэронавтики и космического пространства (г. Тулуза, Франция), имеет научную степень доктора наук. Также он получил диплом руководителя в области стратегического управления Гарвардского университета.
Благодаря своему обширному опыту работы на руководящих постах в международных учреждениях, Каталин Раду известен в мировой авиационной индустрии как руководитель высокого класса. Его опыт и знания актуальны для казахстанской авиации в связи с предстоящим в 2023 году полным аудитом авиационной отрасли страны и закреплением перехода Казахстана на европейскую систему гражданской авиации. Под руководством Каталина Раду были инициированы, разработаны и внедрены современные стандарты и регламенты в международной авиации.
АО "Авиационная администрация Казахстана" создано в 2019 году со 100%-ным участием государства. Постановлением правительства РК от 25 июля 2019 года № 530 ААК определена уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации. Основная ее функция – технический контроль и надзор в области безопасности полетов и авиационной безопасности. ААК финансируется за счет международных аэронавигационных сборов.
Анастасия Московчук