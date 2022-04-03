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Китайский и британский: с двух сторон наступает новый "омикрон"
19:30 04.04.2022

Китайский и британский: России угрожает новый "омикрон"
Чем опасны новые подтипы "омикрона" из Китая и Великобритании

Алла Салькова

Грозит ли России столкновение с новым подтипом "омикрона" из Китая, чем опасен его собрат из Великобритании и почему продолжают появляться все новые разновидности SARS-CoV-2, разбиралась "Газета.Ru" при помощи врача-иммунолога Владимира Болибока.

Новый подтип "омикрон"-штамма SARS-CoV-2 обнаружен в Китае, в провинции Цзяньсу, сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на местные органы здравоохранения. Образец, не похожий ни на один из известных вариантов, был получен от пациента с умеренной формой COVID-19, и пока неясно, насколько он может быть опасен.

Новый подтип вполне может попасть в Россию, полагает врач-иммунолог Владимир Болибок.

"Есть опасность, что подтип занесут, и дальше он будет у нас распространяться, - рассказал он "Газете.Ru".

- Наибольшую настороженность вызывают те мутации, которые могут приводить к появлению новых линий, типов, подтипов - то есть, обходить каким-то образом иммунную защиту у людей привитых и ранее переболевших, а также передаваться дальше. И случай, который сейчас зарегистрировали в Китае, как раз вызывает некоторые опасения, потому что, раз новый вариант его вызвал, значит, у него есть свойство не только размножаться внутри человека, но и передаваться от человека к человеку".

О еще одном новом подтипе "омикрон"-штамма сообщили в Великобритании. Согласно заявлению местного Агентства по безопасности здравоохранения, подтип "омикрон XE" представляет собой мутацию подтипов BA.1 и BA.2, называемую рекомбинантной. На данный момент за пределами Великобритании он обнаружен лишь в Таиланде, но, по-видимому, стоит ждать его появления и в других странах. Новый подтип почти на 10% более заразен, но будет ли протекать тяжелее сама болезнь, еще не до конца понятно.

"Хочу сказать, что коронавирусная инфекция с самого начала пандемии демонстрировала огромный потенциал к мутациям, - отмечает Болибок. - В принципе, это вообще характерно для вирусных инфекций, и, когда начали очень пристально изучать именно SARS-CoV-2, то обнаружили, что

он постоянно мутирует, выдает новые подтипы, новые линии, эти линии какое-то время эволюционируют, потом понемногу угасают".

Мутации вируса происходят в организме зараженного человека постоянно, и при длительной болезни их может накопиться несколько десятков. Но далеко не все из них могут сохраниться, передаться другим людям и оформиться в отдельный подтип.

"Потенциал дальнейшего мутирования коронавируса еще не исчерпан, - говорит Болибок. - Все эти мутации, которые приводят к новым линиям, новым штаммам, затрагивают спайк-протеин коронавируса, который находится снаружи. Получается как с женской прической: хочу - блондинка, хочу - брюнетка, хочу - кудряшки, он все время меняется. Основная функция спайк-протеина - цепляться за белок человека, рецептор ACE2. Рецептор большой, спайк-протеин тоже большой, и вариаций на тему его изменений может быть огромное множество. Пока даже компьютерные модели не могут просчитать все возможные мутации".

Кроме новых разновидностей "омикрон"-штамма набирают силу и уже известные. Подтип BA.2, так называемый "стелс-омикрон" во многих странах активно замещает своего собрата BA.1. В отдельных регионах России на его долю приходится более 70% всех случаев COVID-19.

"Я думаю, мутации еще какое-то время будут продолжать появляться, - заключает Болибок. - И, пока вирус не переберет все возможные мутации и коллективный иммунитет их не отработает, вспышки будут продолжаться".

В Китае со вспышками COVID-19 борются радикально, вводя локдауны - вирус не имеет возможности распространяться в соседние районы и города, и вспышка затухает, поясняет врач. В России будущие волны коронавируса, возможно, удастся сдержать с помощью вакцинации. В апреле Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак", которая, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов. Ранее, в марте, Минздрав зарегистрировал также вакцину "Конвасэл", разработанную на основе N-белка SARS-CoV-2, который не подвержен мутациям - предполагается, что с ее помощью удастся обеспечить стойкий клеточный иммунитет против коронавируса.

Источник - Газета.Ru
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