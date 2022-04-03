Ливан (страна) объявил "о банкротстве государства и Центрального банка"

22:28 04.04.2022

В Ливане объявили о банкротстве страны

Вице-премьер правительства Ливана Саад аль-Шами в понедельник, 4 апреля, объявил о "банкротстве государства и Центрального банка Ливана", – сообщает телеканал Аль-Джадид.



В интервью телеканалу аль-Шами сказал, что всего лишь констатирует свершившийся факт.



"Есть факт, который невозможно игнорировать. Нельзя жить в состоянии отрицания, мы не можем открыть для всех вкладчиков возможность забрать деньги из банков", – сказал вице-премьер правительства Ливана и добавил, что "хотел бы он жить в нормальном государстве".



"Потери распределятся между государством, Банком Ливана, банками и вкладчиками", – сказал вице-премьер Ливана.



Следует напомнить, что первый дефолт по государственным долгам Ливан в марте 2020 года, тогда государство признало, что не в состоянии обслуживать государственный долг, составляющий 170% ВВП страны и отказалось платить проценты кредиторам.



Сообщается, что найти новых кредиторов, готовых реструктуризировать и рефинансировать правительственные долги, Ливану так и не удалось.



Отметим, что объявление банкротства означает, что правительство и банки официально отказываются возвращать депозиты вкладчикам.



Бейрут, Иван Бабурин