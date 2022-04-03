А меня за что. Дочку Пескова незаслуженно? выселяют из Парижика

00:00 05.04.2022

А меня за что. Дочку Пескова "несправедливо" лишили красивой жизни, а нас бюджетных денег



Елизавета Пескова много лет живет в Париже.



Житье там дорогое, и на какие деньги она живет, мы НЕ в курсе, хотя слышали, как она говорила: "я зарабатываю сама".



Мало ли "золотой молодежи" – детей богатых пап и мам, живут "в шоколаде" подальше от нас, простых граждан, чтобы наши проблемы и лица НЕ мешали им брать от жизни все, что, по их мнению, они справедливо заслужили.



Это наши дети и внуки, даже при получении высшего образования, вынуждены дорожить любой работой и влезать в пожизненную кабалу ипотек.



"Их" дети и внуки гораздо "достойнее" наших по праву рождения в высшем сословии.



Помните, как лет пять назад возмущались богатые жители района Патриарших прудов тем, что "саранча из Бирюлева" (так богачи окрестили жителей спальных районов Москвы) позволяет себе гулять, сидеть на скамейках в парке и даже смеет заходить в местные кафе, чем портит благостный пейзаж, мешает развлекаться и совершать моционы местной "элите".



Однако "патрики" это все-таки Россия.



Кто покруче, те предпочитают жить в столице Великобритании, например в Лондоне. Туда "бирюлевцы" точно не доберутся.



Елизавета Пескова любит Лондон НЕ меньше Парижа.



Ну, любит, и любит, и бог с ней.



Что ж поделать, если повезло родиться в семье большого чиновника, а НЕ какого-то бесполезного деклассированного элемента.



Однако этот момент вызывает определенный интерес.



Елизавета доводится родственницей не какому-нибудь олигарху, а человеку, входящему в ближайший круг общения главы нашего государства.



Живет Елизавета, в исторически, мягко скажем, НЕдружественной нашему государству Европе.



Например, Великобритания столетиями строила козни России.



У нас по поводу НЕдружественных отношений с Британией, еще со времен королевы Виктории в обиход даже выражение вошло: "англичанка гадит".



Откровенно говоря, странный выбор места обитания для дочери чиновника такого ранга.



Особенно когда сам президент аж 20 лет назад призывал НЕ отдавать таким странам "на хранение свое имущество и финансы".



Путин предупреждал о возможной заморозке российских активов в 2002 году (стоп-кадр видео трансляции)



Путин предупреждал о возможной заморозке российских активов в 2002 году (стоп-кадр видео трансляции)



А родная дочь ведь гораздо подороже имущества и финансов будет.



Мы по детективным книжкам, конечно, знаем, что при необходимости, НЕдружественная сторона через близкого члена семьи легко может принудить кого угодно к действиям в свою пользу.



Вряд ли из Пескова английская разведка MI6 или французская DGSE станут делать агента влияния, но если поразмышлять на эту тему, то ничего на ум НЕ приходит, кроме того, что Британию и Францию нынешнее наше руководство НЕ считает НЕдружественными, чтобы нам НИ говорили в официальных речах.



НЕ считают НЕдружественными и тех, кто сегодня фактически, прикарманил наши бюджетные деньги из международных резервов.



Ведь НЕдругам деньги на хранение НЕ отдают.



Когда президент призывал НЕ отдавать "на хранение свое имущество и финансы" недружественным странам, он обращался к нашим олигархам.



Так как же в таком случае государственная "заначка" колоссальных размеров оказалась у них?



Наверху все понимали заранее?!



Или мы чего-то НЕ понимаем?



Британия и Россия - историческое противостояние (иллюстрация из открытых источников)



Британия и Россия - историческое противостояние (иллюстрация из открытых источников)



Но вернемся к Елизавете Песковой и ее проблемам, которые, как мы с вами разобрались, были предсказуемы, но ее застали врасплох, чем повергли в глубокое уныние.



НЕ сдерживая эмоций, девушка прокомментировала ситуацию следующим образом:



"Мне кажется это совершенно несправедливым и необоснованным. […] Я расстроена, потому что я люблю путешествовать, и люблю разные культуры. Я - гражданин мира, и не могу с этим ничего поделать"

Весь этот порыв чувств можно выразить избитой фразой: а меня за что?



А самоопределение "я – гражданин мира" как нельзя лучше демонстрирует огромную пропасть между "элитой" и народом.



И заметьте, она оказывается НЕ "гражданка", а "гражданин".



Интересно, это пресс-секретарь Президента России Дмитрий Сергеевич в процессе воспитания своего ребенка внушил, что "мы" и "они" – НЕ одно и то же.



Ну, типа если из Бирюлева, или Урюпинска – это россиянин, а если из Парижа или Лондона, то уже "гражданин мира".



Россияне и "граждане мира", мы такие разные (иллюстрация из открытых источников)



Россияне и "граждане мира", мы такие разные (иллюстрация из открытых источников)



Осмысливая происходящее вокруг, включая риторику верхов, почему-то НЕ исчезает ощущение того, что у нас кое-кто до сих пор НЕ расстался с навязчивой идеей вхождения в "западный мир".



Вот и Набиуллина видимо останется на своем посту, несмотря на всю странность подобного решения.



Вот и олигархи придерживают товары, видимо, еще надеясь вернуться и продать их по мировым ценам.



И особых возмущений "заморозкой" наших резервов как-то НЕ особо слышно, хотя жесточайшие требования по этому поводу должны были выставлены, как минимум, еще пару недель назад.



Эксперты говорят, что скоро геополитические изменения почувствует на себе каждый россиянин.



Надо ли это понимать, что чувствовать придется только тем, кто считает себя россиянином?



А что насчет тех, кто по сей день живет в "лондонах" и "парижах"?



Мы действительно должны верить, что им НЕ хватает денег на уборщиц?