Пора переустроить "Ельцин-центр" в Дом ветеранов, - Е.Федоров

00:01 05.04.2022

Перепрофилировать в Дворец ветеранов: спецоперация против "Ельцин центра"



"Пацифисты" из Екатеринбурга



Другого ожидать и не стоило – 25 февраля на сайте "Ельцин центра" появилось характерное объявление:



"24 февраля 2022 года наша страна приняла решение провести специальную военную операцию в Украине. В 1991 году Россия и Украина сообща сделали выбор своей судьбы – отказавшись от наследия СССР, начали непростой путь в сообщество цивилизованных стран, к демократии и рынку. Через 30 лет Россия и Украина оказались по разные стороны линии фронта. Это немыслимая беда для обеих стран и их народов. Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия".



С 3 по 14 марта "Ельцин центр" демонстративно устроил дни тишины, впрочем, позже мероприятия вернулись к прежнему графику. Думается, в самое ближайшее время можно ждать выставку-перформанс "Мы – против войны!" или что-то в этом роде. Внучка Ельцина Татьяна Юмашева, живущая в особняке в Лондоне, также высказала в социальных сетях свою солидарность с "Ельцин центром" имени дедушки характерным хэштегом "нетвойне". Типичная попытка мимикрировать под окружающий антироссийский мир. Вообще, очень символично для новой реальности – внучка Ельцина выражает антироссийский протест, купаясь в британской роскоши.



Если не полениться и покопаться в истории функционирования организации, то окажется, что антивоенная риторика "Ельцин центра" достаточно неожиданна. Исполнительный директор конторы Александр Дроздов и его соратники ни разу не выражали протест против нечеловеческих условий жизни в Донецкой и Луганской республиках. Нет желания повторяться, но за восемь лет украинской агрессии мы не увидели ни одной выставки, призывающей хотя бы остановить обстрелы мирных городов.



Впрочем, это было невозможно – иностранные грантодатели бы не поняли. Не одобрил бы Фонд Фридриха Эберта, к примеру, который собирался формировать в "Ельцин центре" особый взгляд школьников Екатеринбурга на отечественную историю. Соответствующий договор был подписан в ноябре прошлого года. До сих пор нет информации, хлопнул ли дверью Фонд Эберта, как его соотечественники в России, или просто взял паузу. На сайте организации, причастной к появлению того самого Коли с Уренгоя, с 24 февраля новости не обновляют. В любом случае, чем быстрее он уберется, тем лучше.



Иностранные "коллеги", помимо Фонда Эберта, готовятся вот-вот уйти домой, вот и приходится "Ельцин центру" изображать пацифистскую повестку. Встали в один строй с русофобами продюсеры конторы, когда выпустили в свет книгу "Слова Урала". Сбежавший из России Юрий Дудь пришел в восторг от характерного определения в упомянутом издании:



"Гнить – жить в России".



Это далеко не единственные случаи русофобской риторики "Ельцин центра", за которую требовалось прикрыть контору еще до февраля 2022 года.



Дворец ветеранов в Екатеринбурге



Владимир Путин в конце марта вывел из состава научного совета при Совбезе России четырех ученых, которые выступили против спецоперации на Украине. Примечательно, что все исключенные тесно связаны с Европой и Соединенными Штатами. Среди персон нон грата директор Института Европы, директор Центра евро-атлантической безопасности МГИМО, научный сотрудник и руководитель Института США и Канады. К слову, эксперты Совбеза входили и до сих пор числятся в Российской академии наук. Внутренняя фронда в правительстве сформировалась на тесных связях с "просвещенным" Западом – никто из востоковедов или технической интеллигенции не высказался против. Факт исключения "пацифистов" из Совбеза сложно переоценить. Это отличный прецедент для принятия решений и в отношении "Ельцин центра".



Первые идеи уже озвучены. Областной свердловский депутат Вячеслав Вагнер предложил разогнать "Ельцин центр" и на его месте организовать Дворец ветеранов. Место отличное, архитектура современная – что еще нужно для знакового места Екатеринбурга и всей области? Очень красивый ход – на месте подрывной, откровенно враждебной России конторы возвести символ освобождения Донбасса и центр патриотического воспитания.



Как пишут обитатели "Ельцин центра", здание уже давно отдано детям, намекая на кощунство депутата Вагнера. И действительно мы видим, что программа перенасыщена мероприятиями с юными жителями Екатеринбурга. Но что несет эта образовательная нагрузка?



Историю страны под особым европеизированным углом зрения, который, как мы сейчас видим, оказался совершенно русофобским и антигосударственным. Детям показывают, что, оказывается, именно Борис Ельцин был самым демократичным и либеральным. А все, что было до его правления, щедро полито соусом ненависти ко всему советскому. Здесь школьники не увидят достижения космической программы и не прочитают о великих стройках коммунизма. Зато ребята познакомятся с ГУЛАГом и репрессиями, диссидентами и коллаборационистами. Такое вот воспитание по стандартам "Ельцин центра".



Министерство просвещения продвигает в школах патриотическую повестку, а контора в Екатеринбурге, как может, движется вразрез. Напомним, это происходит в третьем по значимости городе страны. Осталось только в завершении открыть филиалы по всей России.



Сама традиция организовывать мемориалы бывшим президентам пришла из США. За океаном открыто уже 13 центров, которые живут исключительно за счет частных пожертвований и внебюджетных фондов. В России же "Ельцин центр" работает на деньги налогоплательщиков в соответствии с законом № 68 от 13 мая 2008 года "О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий". Подписал его, кстати, не Владимир Путин, а Медведев в первые дни бытности президентом страны. До сих пор неизвестна истинная стоимость построенного в 2015 году комплекса – одни источники говорят про 7 млрд рублей, другие завышают до 13 млрд!



Кстати, именно за указанный федеральный закон цепляются сотрудники "Ельцин центра" в ответ на справедливые претензии общественности. Для того чтобы закрыть контору, по словам директора Александра Дроздова, потребуется отмена целого закона. Вторит ему и глава пресс-службы "Ельцин центра" Евгения Капитонихина, указывая на юридические и политические сложности.



Хорошая ширма, надо сказать, позволяющая за государственный счет вести деятельность, сравнимую с подрывной работой иностранных агентов. В самом законе № 68 нет ни слова об однобоком освещении деятельности президента, которое просто выпирает из экскурсионной программы "Ельцин центра". Все построено вокруг контраста ельцинской эпохи с позднесоветским кризисом. Пустые полки продуктовых рядов с "изобилием" новой России. Человек, фактически приговоривший Советский Союз, становится героем для детей.



Дворец ветеранов, в котором подрастающим гражданам России покажут настоящие жизненные ориентиры, станет отличным приложением миллиардов, потраченных на этот театр уральской псевдодемократии. Письменное изложение новой концепции использования данного архитектурного комплекса от сообщества Екатеринбурга уже направлено министру обороны Сергею Шойгу.

Автор:

Евгений Федоров