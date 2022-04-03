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|В опоре Троицкого моста в Пскове обнаружен клад
00:19 05.04.2022
В Пскове при разборке Троицкого моста обнаружили клад. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава администрации города Пскова Борис Елкин.
31 марта вечером при разборке основания второй опоры Троицкого моста строители обнаружили искусственную полость, заполненную старинными монетами.
Согласно предварительному заключению археологов найденные ценности могут принадлежать титулярному советнику и известному Псковскому нумизмату Федору Плюшкину.
Напомним, что в 2016 году при раскопках в Музейном переулке в Пскове археологи нашли похожий клад в развалинах печи одного из старинных зданий. Тогда принадлежность клада Федору Плюшкину подтвердить не удалось.
"Что-то определенное говорить пока рано, но ценность находки уже сейчас не вызывает сомнений", - отмечают археологи. Некоторые экземпляры датированы XVII-XVIII веками, стоимость каждой такой монеты среди коллекционеров может достигать нескольких миллионов рублей.
Фото: Борис Елкин