 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.04.2022
00:53  Немцы начали запасаться дровами, - Ван Мэн
00:48  Мир кардинально меняется. Запад терпит банкротство и превращается в агрессивный корпоративный фашизм, - Б.Драгаш
00:46  Русофобы Киргизии и Казахстана скоординировались против России, - А.Курманов
00:45  Страшные тайны искалеченного города: как батальон "Азов" сдает Мариуполь
00:42  Финансирование Пентагона? Чем на самом деле занимаются в биолаборатории Алматы
00:38  Вашингтон начинает кампанию по снижению нефтяных цен, - "НГ"
00:27  Конец эпохи доллара? Как Россия, Индия, Китай разрушают финансовую основу гегемонии США, - В.Панов

00:26  Санкции и историческое поражение Казахстана, - А.Савельев
00:19  В опоре Троицкого моста в Пскове обнаружен клад
00:01  Пора переустроить "Ельцин-центр" в Дом ветеранов, - Е.Федоров
00:00  А меня за что. Дочку Пескова незаслуженно? выселяют из Парижика
Понедельник, 04.04.2022
22:28  Ливан (страна) объявил "о банкротстве государства и Центрального банка"
19:30  Китайский и британский: с двух сторон наступает новый "омикрон"
17:40  Очередной иноагент Каталин Раду возглавил Авиацию Казахстана
15:56  Хубаншо Кирманшоев. Как герой революции на Памире оказался жертвой репрессий (история), - Хуршед Юсуфбеков
15:54  Нашествие россиян в Кыргызстан. Как новые экспаты обживаются в Бишкеке
15:50  К.Ольшанский: Вашингтон хочет превратить Украину во "второй Афган"
15:49  В Казахстане свалился в реку Иртыш и уплыл... грузовой поезд (18 вагонов с рудой)
15:43  В Узбекистане появился свой чемпион мира по фехтованию Зухриддин Кадыров
15:35  Вышли мемуары журналиста Виталия Третьякова "Из СССР в Россию и обратно"
15:34  Индия. Рабские скрепы и праздник богачей, - Сергей Кожемякин
15:32  Франция: "может произойти что угодно...". Президентские выборы могут обернуться непредсказуемым результатом, - Guardiаn
14:25  Еще 2 полковника КазМВД задержаны за пособничество "январским погромщикам"
14:19  Казахстан вслед за Россией ограничит экспорт зерна и муки
14:16  Китаю нужна победа России: причины пристального внимания к спецоперации, - Ю.Тавровский
11:55  Интервью Сулейменова (замрук администрации К.Токаева) производит абсолютно неадекватное впечатление, - Д.Ашимбаев
11:51  На Украине решается судьба России, - А.Проханов
10:25  В Казахстане идут аресты людей Кайрата Сатыбалдыулы - растащивших ЖД
10:15  На самом ли деле Турция борется за мир на Украине?
10:12  На переговорах с Пекином европейские лидеры заняли позицию Вашингтона, - В.Павленко
09:32  Американская война на Украине – это на самом деле война против Германии, - В.Катасонов
09:24  Боевые действия в Йемене временно завершаются, - "НГ"
09:06  Премьер-министр Пакистана Имран Хан подал в отставку
08:39  Санкции против России и метания японского правительства, - А.Кошкин
08:21  "Я ни тыйына не украду и другим не позволю", - Кырпрез Жапаров повторил свою суровую клятву
08:07  Скончались народный артист Кыргызстана, актер Марат Алышпаев и народный поэт Омор Султанов
08:00  Губернатором Чуйской области Киргизии назначен местный Нурил Алымбаев
07:53  Посидев без газа 3 суток Латвия опять передумала и приняла условия России
07:47  На выборах в Венгрии победил Орбан, в Сербии - Вучич
00:44  Сможет ли иранская нефть заменить российскую, - "Akharin Khabar"
00:42  Как закончился однополярный мир, - В.Коровин
00:39  Роковой танец доллара, - "Rebelion"
00:36  Афганистан сегодня – взять власть получилось легко, но как ее удержать?
00:32  Пол-Казахстана ушло под воду и тихо поплыло...
00:29  Теория Хартленда: всякий, кто будет контролировать эту территорию, простирающуюся до Украины, станет властелином мира, - Исраэль Виана
Воскресенье, 03.04.2022
22:42  Вашингтон перекрывает "Пакистанский поток", - С.Строкань
13:55  США капитулировали перед "химическим оружием" России
13:53  "Большая игра 2.0": Антироссийские санкции развалят Британию изнутри
13:48  Кадры в России решают все. Но и все губят! - Анатолий Филатов
13:41  Андрей Станишевский - русский офицер и исследователь Памира, - Хуршед Юсуфбеков
13:37  Куда идти и что делать: как беженцам получить помощь на территории РФ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В опоре Троицкого моста в Пскове обнаружен кладВ опоре Троицкого моста в Пскове обнаружен клад
00:19 05.04.2022

В Пскове при разборке Троицкого моста обнаружили клад. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава администрации города Пскова Борис Елкин.

31 марта вечером при разборке основания второй опоры Троицкого моста строители обнаружили искусственную полость, заполненную старинными монетами.

Согласно предварительному заключению археологов найденные ценности могут принадлежать титулярному советнику и известному Псковскому нумизмату Федору Плюшкину.

Напомним, что в 2016 году при раскопках в Музейном переулке в Пскове археологи нашли похожий клад в развалинах печи одного из старинных зданий. Тогда принадлежность клада Федору Плюшкину подтвердить не удалось.

"Что-то определенное говорить пока рано, но ценность находки уже сейчас не вызывает сомнений", - отмечают археологи. Некоторые экземпляры датированы XVII-XVIII веками, стоимость каждой такой монеты среди коллекционеров может достигать нескольких миллионов рублей.

Фото: Борис Елкин

Источник - vluki.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649107140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева по случаю начала месяца Рамазан
- Завершился обучающий курс Школы аналитики
- Заседание Бюро: Мажилис заслушает информацию Правительства по результатам обращений граждан депутатам в регионах
- Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между заместителями Премьер-Министра
- Об интервью Тимура Сулейменова
- Глава МЧС доложил Алихану Смаилову о паводковой обстановке в Казахстане
- Инфляция в Республике Казахстан
- Бахыт Султанов поручил усилить контроль над размером торговой надбавки
- Standard & Poor's вновь подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  