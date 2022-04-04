 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.04.2022
00:27  Конец эпохи доллара? Как Россия, Индия, Китай разрушают финансовую основу гегемонии США, - В.Панов
00:26  Санкции и историческое поражение Казахстана, - А.Савельев
00:01  Пора переустроить "Ельцин-центр" в Дом ветеранов, - Е.Федоров
00:00  А меня за что. Дочку Пескова незаслуженно? выселяют из Парижика
Понедельник, 04.04.2022
22:28  Ливан (страна) объявил "о банкротстве государства и Центрального банка"
19:30  Китайский и британский: с двух сторон наступает новый "омикрон"
17:40  Очередной иноагент Каталин Раду возглавил Авиацию Казахстана

15:56  Хубаншо Кирманшоев. Как герой революции на Памире оказался жертвой репрессий (история), - Хуршед Юсуфбеков
15:54  Нашествие россиян в Кыргызстан. Как новые экспаты обживаются в Бишкеке
15:50  К.Ольшанский: Вашингтон хочет превратить Украину во "второй Афган"
15:49  В Казахстане свалился в реку Иртыш и уплыл... грузовой поезд (18 вагонов с рудой)
15:43  В Узбекистане появился свой чемпион мира по фехтованию Зухриддин Кадыров
15:35  Вышли мемуары журналиста Виталия Третьякова "Из СССР в Россию и обратно"
15:34  Индия. Рабские скрепы и праздник богачей, - Сергей Кожемякин
15:32  Франция: "может произойти что угодно...". Президентские выборы могут обернуться непредсказуемым результатом, - Guardiаn
14:25  Еще 2 полковника КазМВД задержаны за пособничество "январским погромщикам"
14:19  Казахстан вслед за Россией ограничит экспорт зерна и муки
14:16  Китаю нужна победа России: причины пристального внимания к спецоперации, - Ю.Тавровский
11:55  Интервью Сулейменова (замрук администрации К.Токаева) производит абсолютно неадекватное впечатление, - Д.Ашимбаев
11:51  На Украине решается судьба России, - А.Проханов
10:25  В Казахстане идут аресты людей Кайрата Сатыбалдыулы - растащивших ЖД
10:15  На самом ли деле Турция борется за мир на Украине?
10:12  На переговорах с Пекином европейские лидеры заняли позицию Вашингтона, - В.Павленко
09:32  Американская война на Украине – это на самом деле война против Германии, - В.Катасонов
09:24  Боевые действия в Йемене временно завершаются, - "НГ"
09:06  Премьер-министр Пакистана Имран Хан подал в отставку
08:39  Санкции против России и метания японского правительства, - А.Кошкин
08:21  "Я ни тыйына не украду и другим не позволю", - Кырпрез Жапаров повторил свою суровую клятву
08:07  Скончались народный артист Кыргызстана, актер Марат Алышпаев и народный поэт Омор Султанов
08:00  Губернатором Чуйской области Киргизии назначен местный Нурил Алымбаев
07:53  Посидев без газа 3 суток Латвия опять передумала и приняла условия России
07:47  На выборах в Венгрии победил Орбан, в Сербии - Вучич
00:44  Сможет ли иранская нефть заменить российскую, - "Akharin Khabar"
00:42  Как закончился однополярный мир, - В.Коровин
00:39  Роковой танец доллара, - "Rebelion"
00:36  Афганистан сегодня – взять власть получилось легко, но как ее удержать?
00:32  Пол-Казахстана ушло под воду и тихо поплыло...
00:29  Теория Хартленда: всякий, кто будет контролировать эту территорию, простирающуюся до Украины, станет властелином мира, - Исраэль Виана
Воскресенье, 03.04.2022
22:42  Вашингтон перекрывает "Пакистанский поток", - С.Строкань
13:55  США капитулировали перед "химическим оружием" России
13:53  "Большая игра 2.0": Антироссийские санкции развалят Британию изнутри
13:48  Кадры в России решают все. Но и все губят! - Анатолий Филатов
13:41  Андрей Станишевский - русский офицер и исследователь Памира, - Хуршед Юсуфбеков
13:37  Куда идти и что делать: как беженцам получить помощь на территории РФ
13:21  Казахстану грозят серьезные последствия после предательства России, - Айнур Курманов
12:26  Михаил Ремизов: "России нужно пройти стресс-тест"
11:50  Це Европа… Как украинских беженок приобщают к "европейским ценностям", - Игорь Веремеев
11:30  Байден раскупоривает стратегический резерв нефти, - В.Прохватилов
10:07  Песков, Собчак и Ургант - законспирированные патриоты России?
09:26  Талибы запретили выращивание мака в Афганистане. Указом Ахундзада
08:46  Орбан против Сороса. "Венгерский Путин" готовится к битве с глобалистами, - М.Тюренков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Санкции и историческое поражение Казахстана, - А.Савельев
00:26 05.04.2022

Не видеть связи между попустительской политикой Москвы и драматическими событиями в Казахстане, который последовательно, а сейчас и стремительно превращается в русофобское государство, невозможно даже для минимально стремящегося к объективности специалиста.

Первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил о намерении руководства республики соблюдать антироссийские санкции, введенные против нашей страны коллективным Западом. Несмотря на некоторое удивление, недовольство и даже гнев наших соотечественников поведением союзника по ОДКБ и члена Евразийского экономического союза, это решение имеет свои предпосылки и свою логику.

Пассивность и чудовищные ошибки, совершенные профильными и как бы ответственными ведомствами России не могли не привести к таким последствиям. Помимо русофобской Прибалтики, США не могли не обратить внимания на страны постсоветского пространства, с которыми у России наиболее протяженные границы - Украину, Казахстан, страны Кавказа. Это были наиболее очевидные цели западной агрессии, и это было ясно сразу после так называемой революции роз в Грузии и "оранжевой революции" 2004 г. на Украине (и даже до того). Российская мягкая сила, десятилетиями упорно доказывавшая свою никчемность, доказала к тому же и свою вредоносность для российской государственности - ее просчеты теперь оплачивают своими жизни воины многонациональной России, мирные жители.

Назарбаев, который до сих пор считается чуть ли не основоположником евразийской интеграции, никогда не был ее подлинным сторонником. Создавая классическую коррумпированную восточную деспотию, он пропустил момент, когда многие члены его семьи, и клана в более широком смысле, оказались в полной зависимости от Запада и отказали Елбасы в праве дальнейшего единоличного управления. Уже никакие уступки с его стороны, даже откровенно русофобский указ о переводе письменности с кириллицы на латиницу не могли помочь ему сохранить прежние полномочия.

Хронология главных событий в Казахстане за последние пять лет, без которой невозможен анализ текущих драматических и драматически ускоряющихся событий в Казахстане на фоне возрастающей и практически официальной русофобии, обнищания населения, выглядит так:

- 2017 год - арест США средств государственного фонда Казахстана на общую сумму около 23 млрд долл. Это была прямая угроза правящим кланам и понуждение республики действовать в фарватере консолидированного Запада.

- 2019 год - вынужденная под давлением созданных самим Назарбаевым сил отставка с поста президента республики, приход к власти Токаева, рассчитывавшего лучше предшественника справиться с политикой многовекторности, особенно с учетом своих многолетних связей с Китаем.

- 2020−2021 годы - многотысячные антикитайские митинги против сдачи в аренду сельскохозяйственных земель и влияния Китая на все сферы деятельности Казахстана.

- 2022 год: попытка государственного переворота, купированная только решительным вмешательством ОДКБ, то есть России, заявление о подготовке покушения на президента Казахстана.

Только слепец не увидит логической связи между этими событиями. Давление на дружественные России и российскому народу общественно-политические силы, репрессии против пророссийских активистов - все это неизбежно ослабляет государственность бывшей союзной республики в интересах конкурирующих олигархических кланов и коллективного Запада, для которого эти кланы представляют ценность исключительно для ослабления России, Китая в целях сохранения своего глобального доминирования.

Наконец, согласие Казахстана соблюдать антироссийские санкции в полном объеме, что по нынешним правилам означает автоматическое внесение этой страны в список недружественных России и ведет к дальнейшему распаду интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Разумеется, Москва не станет торопиться с таким решением и, скорее всего, выразит понимание сложному положению Казахстана в нынешний сложный период международных отношений.

Однако не видеть связи между попустительской политикой Москвы и драматическими событиями в Казахстане, который последовательно, а сейчас и стремительно превращается в русофобское государство, невозможно даже для минимально стремящегося к объективности специалиста.

Устранение Токаева при всей его многовекторности крайне невыгодно России, зато коллективному Западу выгодно поджечь и без того существующую систему дуг нестабильности вдоль наших границ.

Капитулянтское заявление властей Казахстана о соблюдении антироссийских санкций вызвано паникой и признанием собственного поражения в проведении собственной "многовекторной" политики. Эта "многовекторная паника" должна показать России, как много ошибок мы совершили за последние годы на всех направлениях постсоветского пространства, заставить Москву придерживаться более разумной, эффективной и решительной политики.

Президент России В. В. Путин не зря открыто говорил на одном из заседаний Совбеза РФ, что постсоветское пространство, СНГ должны стать главным приоритетом российской политики. За ошибки дипломатов и разведки расплачиваются жизнями российские солдаты. Нельзя допустить дальнейшего превращения Западом Казахстана во вторую Украину.

4 апреля 2022
Александр Савельев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649107560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева по случаю начала месяца Рамазан
- Завершился обучающий курс Школы аналитики
- Заседание Бюро: Мажилис заслушает информацию Правительства по результатам обращений граждан депутатам в регионах
- Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между заместителями Премьер-Министра
- Об интервью Тимура Сулейменова
- Глава МЧС доложил Алихану Смаилову о паводковой обстановке в Казахстане
- Инфляция в Республике Казахстан
- Бахыт Султанов поручил усилить контроль над размером торговой надбавки
- Standard & Poor's вновь подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  