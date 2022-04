Конец эпохи доллара? Как Россия, Индия, Китай разрушают финансовую основу гегемонии США, - В.Панов

00:27 05.04.2022 Валерий Панов

04.04.2022

Конец эпохи доллара?

Еще не так давно о курсах валют сообщалось почти в каждом выпуске новостей на всех федеральных телеканалах. На первом месте был, конечно, американский доллар. Многие россияне с придыханием следили за тем, что происходит с "деревянным" рублем в сравнении с "зеленым" правителем мира с портретами усопших американских президентов и прикидывали, стоит ли уже бежать в обменный пункт или лучше подождать. А потом, как-то незаметно, для обывателя "зеленый" бандит ушел из внутрироссийской жизни, с улиц исчезли "обменники", товары в России стали продаваться сплошь за отечественную валюту…



В недавней статье китайской Global Times говорится, что военная операция России на Украине может стать катализатором для "похорон" гегемонии США и концом доминирования доллара в мире. А китайские СМИ всегда отражают позицию власти. Выводы и оценки китайских публикаций надо воспринимать как официальные.



Напомним также, что Китай отказался вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине. Пекин уверен, что опасения Москвы в сфере безопасности оправданы, а ограничения Запада нарушают международные нормы. Попытка США оказать давление на Китай с целью заставить его изменить позицию в кризисе на Украине не увенчалась успехом, сказал в интервью Global Times декан Института международных исследований Фуданьского университета У Синьбо. Более того, как пишет FT, Китай готов к контрсанкциям против США.



При этом хорошо известно, что основа мирового могущества США - это их финансовая система, которая опутывает всю планету: в рамках международной торговли доллар покрывает до 75%-80% всех сделок. Соответственно, США как центр таких расчетов получает прибыль от обслуживания мирового товарно-денежного обмена. Использование централизованной системы учета долларовых операций применялось американцами в качестве оружия политических манипуляций неоднократно. Можно также сказать, что финансовая система США и привязанные к доллару валюты это, в сущности, один и тот же инструмент с высокими политическими рисками. В чем Россия недавно убедилась, когда 300 млрд долл. ее золотовалютных запасов были заморожены в западных банках.



Теперь в Европе и на Украине намерены присвоить не только эти деньги, но также и зарубежные активы как Российского государства, так и частных лиц. И удивляться тут нечему. В России не забыли, что Запад разбогател на грабежах. Санкции - это такой же вид международного бандитизма.



Налагая дискриминационные меры на другие страны, Запад тормозит развитие экономик, навязывая народам свои товары и наживаясь таким образом на искусственно создаваемых дефицитах. Этим тяжелым путем вынуждены были идти Китай, Индия, другие страны Азии - "нецивилизованные", по версии "белых людей". "В течение многих лет США вводили санкции против ряда стран. Для продолжения торговли им приходилось использовать другие подходы, вести расчеты в других валютах. Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит", - констатировал один из таких "белых", ученый из Питтсбургского университета Дэн Ковалик в беседе с RT. По его словам, доллар как мировая резервная валюта постепенно будет терять свою ценность. Добавим, кончина доллара началась по инициативе США, процесс набирает обороты, и, в конце концов, приведет всю мировую "зелень" к логическому концу. Но если ему придать ускорение уже сейчас, то это движение станет необратимым не в неопределенной перспективе, а в ближайшем будущем.



Глава МИД КНР Ван И в ходе недавней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пекине назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров, в свою очередь, заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам "серьезного этапа в истории международных отношений". Ранее глава МИД РФ говорил об эпохальном моменте современной истории, "потому что он отражает "битву" в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок". Сегодня очевидно, что с утратой глобального влияния США, мир перестал быть однополярным.



Уже вырисовывается картина с четырьмя основообразующими центрами силы: Россия, Китай, США, Индия. Каждый из этих центров займет доминирующее положение в своей ограниченной зоне ответственности.



Россия укрепляет отношения с Китаем в непростых условиях экономических санкций западных стран. Страны, тем не менее, активно развивают сотрудничество в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, науки и техники. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 г. вырос на 38,5%, до 26,431 млрд долл., свидетельствуют обнародованные 7 марта данные главного таможенного управления КНР. Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 41,5% в годовом выражении и составил 12,617 млрд долл., поставки из РФ в КНР выросли на 35,8%, составив 13,813 млрд долл.



Энергетика является крупнейшей сферой двустороннего сотрудничества России и Китая, и страны продолжают укреплять партнерские отношения, пишет Global Times. Одним из крупных стратегических проектов является строительство Восточного газопровода, проходящего по дну реки Янцзы. Экспорт энергоносителей всегда был важной частью бюджетных поступлений России, а напряженность в отношениях с Украиной сократила возможности российского экспорта энергоресурсов в Европу. В этом контексте Китай является крупным рынком сбыта для российского газа и нефти. Россия также является основным источником импорта угля в Китай.



Кроме того, Китай и Россия активизировали сотрудничество в области ядерной энергетики, включая Тяньваньскую АЭС в Ляньюньгане, провинция Цзянсу, Восточный Китай, и АЭС Сюдабао, Хулудао, провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай.



В 2021 г. торговля энергоносителями между двумя странами составляла около одной трети от общего объема торговли между Китаем и Россией. Россия стала для Китая вторым по величине источником импорта нефти, вторым по величине источником импорта угля и крупнейшим источником импорта электроэнергии.



КНР также планирует сотрудничать с Россией в сферах сельского хозяйства, науки и техники, аэрокосмической отрасли, цифровой связи и финансов, сообщал представитель Министерства торговли Китая. Так, Китай стал третьим по величине экспортным направлением для российских сельскохозяйственных и пищевых продуктов, открыв доступ к российским мясным продуктам, зерну и бобовым. В 2021 г. объем торговли сельхозпродукцией между странами увеличился на 7%. А 4 февраля в рамках визита Путина в Китай были приняты протоколы, позволяющие поставлять в Китай пшеницу и ячмень со всей территории России и разрешающие экспорт в КНР люцерны. Масштабные поставки российского зерна в Китай из Азово-Черноморского бассейна могут начаться уже в 2022 - 2023 сельскохозяйственном году (начинается c 1 июля) и составить не менее 1 млн тонн.



Цифры убедительные, но ключевым здесь является то обстоятельство, что Китай уже занимает первое место среди торговых партнеров России. Запад, вводя санкции против РФ, не задумался, что отключение от SWIFT нанесет удар по всем, кто торгует с Россией. Обычные межбанковские коммуникации превратились в инструмент западной внешней политики, что не могли не заметить в странах-гигантах Азии. Также там отметили, что МВФ и другие американские структуры с легкостью выделяют сейчас Украине миллиарды долларов кредитов, а их просьбы остаются без внимания.



Второй важный момент состоит в том, что все азиатские гиганты являются активными импортерами энергоресурсов, дорожающих из-за антироссийских санкций. Так, Индия импортирует 88% нефти, и если цена на нее останется выше 70 долл. за баррель в течение нескольких месяцев, то рупия рухнет, у правительства закончатся деньги на расходы, инфляция резко возрастет и стране придется начать беспокоиться о кризисе платежного баланса. Именно поэтому официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Индия рассматривает все варианты поставок нефти, в том числе из России. Так он ответил на вопрос о том, действительно ли Нью-Дели собирается закупить 15 млн баррелей российской нефти по сниженной цене.



Российская нефть с дисконтом - это то, что Индии нужно именно сейчас. Как сообщила газета The Times of India, трейдеры теперь осуществляют платежи в евро через германские банки, разрабатывается вариант перевода всей торговли нефтью за рупии.



Несмотря на растущее давление со стороны США, отказываются осуждать Россию и участвовать в войне санкций самые населенные страны мира - Индия и Китай. В Дели 25 марта побывал глава китайского МИД Ван И. Это первый визит за два года с тех пор, как отношения между странами заморозил приграничный конфликт. Что стало причиной оттепели, и почему, открывая двери Китаю, Индия захлопнула их для делегации из Британии? Главной темой встречи было урегулирование приграничного конфликта, и очевидно, что это лишь начало дальнейшей координации политики Пекина и Нью-Дели на Евразийском континенте. А с началом военной операции на Украине Индия и Китай оказались на одной стороне "баррикады" из-за давления США и отказа от доллара в расчете за ресурсы. По итогам встречи Пекин заверил, что Китай не стремится к однополярной Азии и уважает традиционную роль Индии в регионе. В китайских СМИ и на телевидении говорят о необходимости развивать отношения с Индией, что еще месяц тому назад казались немыслимым.



Китай и Индия также обеспокоены тем, как односторонние санкции влияют на мировую экономику. А попытки Запада изолировать Россию считают угрозой региональному и глобальному порядку. Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что сотрудничество России, Индии и Китая будет иметь важное значение в становлении многополярного мира. И Россия, и Индия, и Китай являются крупнейшими государствами на Евразийском пространстве, и "иного пути как взаимодействие, просто не существует". По мнению Алипова, данный формат отражает объективную ситуацию, которая складывается в мире в сфере геополитики, то есть укрепление многополярного мира. Алипов также подчеркнул, что в Индии понимают цели специальной операции России на территории Украины, а также обстоятельства, которые привели к ее началу, включая вопрос безопасности в Европе. Именно поэтому, по словам дипломата, Индия занимает достаточно взвешенную позицию по отношению к ситуации.



В связи с западными санкциями против РФ Москва и Нью-Дели рассматривают возможность перехода во взаимной торговле на расчеты в рублях и рупиях, сообщила 31 марта газета Economic Times.



"Индия предложила ряд систем транзакций, одна из которых будет избрана Россией. Такую систему планируется установить в штаб-квартирах Резервного банка Индии (RBI, Центробанк) и российского Внешэкономбанка (Государственная корпорация развития России, ВЭБ). Она будет введена в действие в течение недели", - цитирует публикацию ТАСС. Также сообщается, что индийское руководство может позволить России брать кредиты на внутреннем рынке Индии. Для этого может быть использован российский счет в RBI, который существует еще со времени распада бывшего СССР. В свою очередь, Россия поможет Индии снизить давление на ее экономику высоких цен на энергоносители. Как заявлял ранее министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, индийское правительство формулирует новую торговую политику в отношении России.



Россия развивает стратегическое партнерство с Индией на основе дружбы и взаимного уважения, у стран продолжаются проекты в области энергетики, науки, космоса и фармацевтики, заявил в прошлую пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах в Нью-Дели со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. На встрече министров, а также на пресс-конференции по ее итогам речь шла и о переходе к расчетам в национальной валюте. Лавров отметил, что тенденция перехода на расчеты в национальных валютах между двумя странами будет укрепляться и что Москва будет обеспечивать Нью-Дели всеми товарами, которые та захочет приобретать. "Центробанк России развивал свою национальную систему транзакций. У Индии тоже есть своя система RuPay. Становится очевидно, что все больше транзакций могут быть осуществлены с помощью этих систем в обход долларов и других валют, которые оказались полностью ненадежными", - отметил Лавров.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что в рамках своего недавнего турне в Китай и Индию обсудил с главами МИД этих стран перспективы более активного использования формата Россия-Индия-Китай (РИК). Дружба с этими государствами делает невозможной экономическую изоляцию России. По данным за 2020 г. доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем уже достигла 25%. Менее чем за семь лет показатель вырос почти в десять раз.



Как отмечают эксперты, планомерный отказ от доллара позволяет Москве и Пекину увеличить товарооборот, сделать операции дешевле и минимизировать санкционные риски со стороны США. Специалисты не исключают, что в ближайшие годы доля расчетов в рублях и юанях между двумя государствами может достигнуть 50%.



Единая платежная система между Российской Федерацией и Китайской народной республикой может заработать уже весной этого года. Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев отметил: в качестве базиса хотят использовать китайский юань. Это позволит во взаиморасчетах уйти от долларов и евро. Интересно, что Сирия также изучает вопрос перехода на расчеты с Россией в национальных валютах. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страны БРИКС построят новую финансовую систему для обхода доллара. Иран хочет проводить торговые операции с Россией в национальных валютах двух стран - рублях и риалах, договоренности на этот счет уже есть, заявил в прошлую пятницу заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими.



И такая еще деталь, характерная для нынешних евроазиатских тенденций. Глава минфина Пакистана Шаукат Тарин сообщил The Financial Times, что Пакистану необходим газопровод "Пакистанский поток" для поставок СПГ с юга на север. "Он станет очень важным в ближайшие два-три года. Это наилучший вариант сейчас, и о сделке (с Россией) договорились еще до событий на Украине", - сказал министр. Газопровод будет иметь протяженность 1100 километров, мощность - до 12-16 млрд кубометров в год. Доля российских компаний в проекте будет составлять 26%. В 2021 г. Челябинский трубопрокатный завод уже начал изготовление труб для газопровода. Пакистан также рассчитывает на поставки российского оружия и его обслуживание. В отношениях России и Пакистана взаиморасчеты в национальных валютах тоже вполне очевидны.



Важно понять, что сейчас экономический и политический центр мира динамично перемещается из Северной Атлантики в Индо-Тихоокеанский регион. И наконец-то, "восточный вектор" развития, о котором так долго говорили в России, начал обретать реальные формы.



А начиналось все еще в советские времена. Очень популярной в 1950 - 1960-х гг. была песня композитора Вано Мурадели "Москва-Пекин". Весь Союз пел: "Москва -Пекин, Москва-Пекин,//Идут-идут вперед народы!/ За светлый труд, за прочный мир//Под знаменем свободы!". Сегодня эти слова, похоже, опять наполняются реальным содержанием. Кстати, тогда советские магазины были заполнены китайским "ширпотребом", но качества - хорошего. И также обретает второе дыхание популярный лозунг 1950-1980-х гг.: "Хи́нди ру́си бхай бхай" ("Индийцы и русские - братья!"). Так что про доллары и евро в недалеком будущем, не исключено, мы и вовсе забудем. Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649107620





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева по случаю начала месяца Рамазан

- Завершился обучающий курс Школы аналитики

- Заседание Бюро: Мажилис заслушает информацию Правительства по результатам обращений граждан депутатам в регионах

- Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между заместителями Премьер-Министра

- Об интервью Тимура Сулейменова

- Глава МЧС доложил Алихану Смаилову о паводковой обстановке в Казахстане

- Инфляция в Республике Казахстан

- Бахыт Султанов поручил усилить контроль над размером торговой надбавки

- Standard & Poor's вновь подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана