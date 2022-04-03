Вашингтон начинает кампанию по снижению нефтяных цен, - "НГ"

00:38 05.04.2022 Вашингтон начинает кампанию по снижению нефтяных цен

Американские рестрикции способны увеличить сырьевые доходы России



Ольга Соловьева



Страны – потребители нефти пытаются остановить рост нефтяных цен с помощью распродажи собственных резервов. Международное энергетическое агентство (МЭА) в ближайшее время представит согласованный план сокращения стратегических запасов нефти, который поддержат около трех десятков стран. Продолжающийся уже второй год энергетический кризис усиливается возможным сокращением экспорта нефти РФ из-за антироссийских санкций.



Небольшому снижению цен на нефть в конце прошлой недели способствовало решение президента США Джозефа Байдена распродать около 1 млн баррелей нефти в сутки (б/с) из стратегического резерва. Всего на рынок будет направлено 180 млн баррелей на протяжении следующих шести месяцев.



Выступая в пятницу в Белом доме, Байден также призвал американские компании наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть. Это среди прочего позволит снизить роль экспорта энергоносителей из РФ, заявлял он. Президент США также предложил рассмотреть в Конгрессе меры, которые подтолкнули бы компании в США к более активной добыче нефти.



Однако не все эксперты уверены, что предложенные Байденом меры окажут существенное влияние на рынок нефти. По мнению аналитиков Sevens Report Research, это будет лишь временным решением. "Сейчас ситуация такова, что до конца года мы ожидаем дефицит в размере порядка 2 млн баррелей в сутки", – подчеркивают они. С ними согласны и аналитики S&P Global Commodity Insights. Ситуация в Украине оказывает решающее влияние на рынок, и основным фактором остается возможная потеря российской нефти, говорят в Market Watch.



Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз стоимости Brent на второе полугодие 2022 года на 10 долл. за баррель, до 125 долл. за баррель, после объявления Вашингтоном планов по высвобождению на рынок 180 млн барр. Но действия США не решат проблему "структурного дефицита на нефтяном рынке", считают они.



В JPMorgan, наоборот, сохранили свои прогнозы цен на уровне 114 долл. за баррель во втором квартале и 101 долл. – во второй половине этого года. "Высвобождение запасов нефти не является постоянным источником предложения", – напоминают в банке.



Эксперты считают, что продажа 1 млн б/с американской нефти – это ничто по сравнению с возможным уходом 3 млн б/с российской нефти на фоне санкционного давления (см. "НГ" от 29.03.22).



Но ситуация может еще измениться. В МЭА заявляют, что 31 государство, входящее в организацию, договорились о новом выпуске нефти из резервов в ответ на рыночные потрясения, связанные с украинским кризисом. В МЭА обещают, что параметры высвобождения черного золота будут обнародованы в начале недели.



В агентстве подчеркивают: спецоперация РФ в Украине продолжает давить на мировые рынки нефти, что приводит к повышенной волатильности. "Это происходит на фоне низких коммерческих запасов и ограниченных возможностей нарастить производителей нефти", – говорят в МЭА. Суммарно страны – участницы организации обладают стратегическими запасами в размере 1,5 млрд барр.



На фоне того что МЭА и Штаты планируют наращивать предложение на нефтяном рынке, министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение с мая квоты на добычу нефти на 432 тыс. б/с. Таким образом, в решение имплементировано повышение с мая 2022 года референтной базы на 1,63 млн б/с, от которой отсчитывается снижение уровня добычи.



Фактически ОПЕК+ по-прежнему игнорирует призывы США и западных держав повысить добычу, чтобы сократить дефицит поставок, замечают аналитики Sevens Report.



Кроме того, ОПЕК+ теперь и вовсе исключил данные МЭА из своих оценок уровня добычи нефти. Вместо данных МЭА будет использоваться статистика компаний Rystad Energy и Wood Mackenzie. В результате такого пересмотра добыча черного золота странами – участницами соглашения оказалась даже ниже, чем сообщалось ранее. Так, если перед заседанием эксперты рассматривали доклад, согласно которому добыча ОПЕК+ в феврале была на 1,05 млн б/с меньше, чем оговорено квотами, и исполнение сделки оценивалось в 136%, то замена данных МЭА привела к тому, что теперь уровень исполнения сделки оценен в 132%, а добыча была на 936 тыс. б/с меньше, чем планировалось. Разница составила 117 тыс. б/с.



По данным МЭА, в феврале страны ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+, добыли 24,128 млн б/с, при новом расчете – 24,166 млн б/с, что в итоге на 642 тыс. б/с меньше оговоренной квоты (исполнение сделки – 134%), а не на 680 тыс. б/с, как считалось ранее.



Добыча в странах не-ОПЕК пересмотрена с 15,716 млн б/с до 15,795 млн б/с, то есть была почти на 300 тыс. б/с меньше плана (исполнение сделки 127%), а не на 373 тыс. б/с меньше плана (с учетом данных МЭА).



По новому отчету, добыча в России оценена в феврале на 30 тыс. б/с больше, чем ранее – 10,08 млн б/с. К слову, по итогам марта Россия снизила среднесуточную добычу нефти всего на 0,3%, до 1,506 млн т, или около 11,04 млн б/с, следует из данных ЦДУ ТЭК.



Российские чиновники прямо сообщают, что исключение данных МЭА было связано с позицией организации. "Они (МЭА. – "НГ") необъективно относятся к текущей ситуации, к прогнозированию", – пояснил вице-премьер РФ Александр Новак. Он напомнил заявления главы МЭА Фатиха Бироля о нежелательности инвестиций в нефтегазовую отрасль.



При этом в МЭА признают зависимость мира от российских поставок энергоресурсов. "Россия – третий по величине производитель нефти в мире и крупнейший экспортер. Экспорт сырой нефти в размере около 5 млн б/с составляет примерно 12% мировой торговли, экспорт нефтепродуктов на уровне 2,85 млн б/с составляют около 15% мировой торговли нефтепродуктами. Около 60% российского экспорта нефти идет в Европу, 20% – в Китай", – говорят в агентстве, подчеркивая, что перспектива крупномасштабных перебоев в добыче нефти в России грозит вызвать глобальный шок предложения нефти.



В то же время российское сырье становится все более токсичным и стране приходится предлагать за нефть все большие скидки. Агентство Bloomberg сообщает, что РФ готова продавать Индии Urals со скидкой в 35 долл. за баррель относительно цен до начала военной спецоперации в Украине, если Нью-Дели согласится заключить с Москвой контракт на поставку 15 млн барр. до конца года.



Несмотря на "санкционную токсичность" российской нефти и существенные скидки, бюджет РФ сможет заработать в этом году на экспорте углеводородов. Если тотальное эмбарго на поставки российского газа и нефти не будут введены, РФ заработает по итогам года около 321 млрд долл., что на треть больше, чем годом ранее, подсчитали в Bloomberg. Рекордного уровня может достичь и профицит счета текущих операций. В Институте международных финансов (IIF) оценивают его в 240 млрд долл.



"Даже с учетом того, что часть объемов Urals мы экспортируем со значительной скидкой от Brent, страна получает довольно большие доходы. С учетом дальневосточных поставок, где нет скидок, мы зарабатываем много", – говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.



"Базовая цена нефти, заложенная в бюджете, в 2022 году составит 44,2 долл. за баррель. Минфин закладывал в бюджет прогнозную цену 62 долл. за баррель в 2022 году и ожидал получить 3,4 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов. При текущих ценах и больших скидках Россия все равно остается в плюсе", – замечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.



Он также считает, что Штаты сами вызвали рост цен на нефть введением санкций против России и решением ввести запрет на импорт российской нефти. "В условиях растущей неопределенности в отношении поставок российской нефти на рынок цена на нефть не будет быстро снижаться. А в ОПЕК+ считают, что на рынке нефти нет дефицита нефти, поэтому при ежемесячном увеличении объемов добычи придерживаются ранее принятого соглашения", – поясняет эксперт.



Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин напоминает, что энергетический кризис разразился задолго до истории с Украиной. "Низкие запасы природного газа в хранилищах в Европе и Азии привели к яростной конкуренции за объемы на рынке сжиженного природного газа. Впоследствии спрос переместился на альтернативные виды топлива, такие как уголь и дизель", – указывает он. Что касается решения США продавать нефть из стратегических запасов, то Громадин считает, что это можно рассматривать как неудачу с возвращением Ирана в "ядерную сделку", которая должна была принести как раз порядка 1 млн б/с дополнительных объемов на рынок.



Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган не видит долгосрочных предпосылок для снижения нефтяных цен. "Эта временная инициатива американского лидера не способна оказать масштабное влияние на рынок, особенно если геополитический конфликт между Россией и Украиной, с которым сопряжены риски для цепочек поставок, затянется. Цены будут оставаться высокими в ближайшие недели, если не появится реальных признаков деэскалации. На данном этапе таких предпосылок не наблюдается", – считает он. Источник - НГ

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