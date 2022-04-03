Финансирование Пентагона? Чем на самом деле занимаются в биолаборатории Алматы

00:42 05.04.2022 Айнур Оразбекова



На фоне распространения коронавирусной инфекции, о происхождении которой до сих пор не утихают споры, вполне понятна озабоченность общественности деятельностью военно-биологических лабораторий на территории стран бывшего СССР. Собственный корреспондент ИА "NewTimes.kz" Нелли Адаменко попыталась разобраться, есть ли опасность в стенах центральной референтной лаборатории Алматы.



По мнению специалистов, сегодня биологическое оружие можно считать одним из самых малоконтролируемых видов оружия массового поражения.



В то же время многие СМИ обращают внимание на усиление американского биологического присутствия за пределами США, в частности, на территории бывших советских республик. По ряду источников, биолаборатории за рубежом подконтрольны Пентагону.



По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в таких местах вполне могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. Серьезную озабоченность российских специалистов вызывает и деятельность в Алматы центральной референтной лаборатории с высоким, третьим уровнем защиты.



Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан также выступил со специальным заявлением, касающимся деятельности американских центральных референтных лабораторий (ЦРЛ) в республиках бывшего СССР. В частности, речь шла и об объектах, расположенных на территории Казахстана.



"США создали множество биологических лабораторий на территории бывшего Советского Союза, что вызывает серьезную обеспокоенность у населения соответствующих государств и соседних стран, - в частности отметил Гэн Шуан. - Местная общественность настойчиво требует закрыть эти объекты. Надеемся, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание официальную обеспокоенность мирового сообщества и предпримет реальные шаги, устранив такие опасения".



К слову, ранее китайские дипломаты обвинили Пентагон в целенаправленном распространении штаммов COVID-19 в КНР. А недавно, как бы в подтверждение этому, несколько городов Китая были закрыты на карантин ввиду новой вспышки опасного вируса.



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Сотрудник центра анализа интеграционных процессов стран Центральной Азии Улугбек Бабагулов считает, что деятельность центральной референтной лаборатории в Алматы абсолютно непрозрачна. По его мнению, хоть сейчас к ее деятельности подключены казахстанские бюджетные организации и отдельные научные сотрудники, они лишь обслуживают "главную тематику", но на деле не руководят процессом, получая при этом дополнительное финансирование от Пентагона. Кроме этого, беспокойство эксперта вызывает то, что американские военные завладели коллекцией штаммов особо опасных инфекций, собиравшихся в Казахстане еще советскими биологами.



А по мнению сопредседателя социалистического движения Казахстана Айнура Курманова, именно с момента открытия ЦРЛ и активизации американцев в республике были отмечены нетипичные вспышки менингита, кори, а также факты массового падежа овец и сайгаков. В своих публикациях общественный деятель также неоднократно призывал закрыть ЦРЛ и все другие военные и полувоенные объекты США на территории Казахстана, как потенциальный источник пандемии и биологического заражения.



Особенно актуально это сегодня в период, когда мир сотрясает политическая нестабильность. То там, то здесь разгораются военные конфликты. К слову, еще свежи в памяти январские события в Алматы, когда одна из двух американских биолабораторий в Казахстане оказалась в эпицентре бунта.



В то же время МИД Казахстана успокоил общественность, заявив, что на территории нашей страны биологическое оружие не производится. И центральная референтная лаборатория, хотя фактически и построена на деньги министерства обороны США в Алматы, но "ориентирована на борьбу с COVID-19 и вносит важный вклад в снижение темпов распространения заболевания".



Безопасная опасность?



Так чем же занимается центральная референтная лаборатория и кто контролирует исследования, которые проходят в ее стенах? Чтобы получить информацию, как говорится, из первых уст, корреспондент NT обратились в национальный научный центр особо опасных инфекций (ННЦООИ) Минздрава РК им. М. Айкимбаева, на чьей базе и расположена ЦРЛ в Алматы. Ниже последуют ответы на вопросы журналиста без купюр, чтобы у читателя была возможность самостоятельного поиска истины.



- Кем и когда создана и спонсируется центральная референтная лаборатория в Алматы?



- Центральная референтная лаборатория (ЦРЛ) с 2017-го функционирует на базе РГП на ПХВ "Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева" министерства здравоохранения РК. Ее строительство было начато в июне 2011 года в рамках соглашения программы совместного уменьшения угрозы между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки. ЦРЛ в размере 100% финансируется в рамках бюджетных программ Республики Казахстан.



- Кто контролирует деятельность данной лаборатории?



- ЦРЛ является структурным подразделением РГП на ПХВ "Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева" министерства здравоохранения РК, соответственно, ее деятельность находится под полной курацией Минздрава РК и предназначена для работы специалистов министерств здравоохранения, сельского хозяйства, образования и науки.



- Какие исследования в данный момент здесь проводятся и специалисты какого профиля работают?



- На базе ЦРЛ проводятся научные исследования в рамках программно-целевого и грантового финансирования Минздрава и министерства образования и науки РК. Это разработка диагностических, профилактических и терапевтических препаратов и тестирование отечественных лекарственных препаратов против вирусов SARS-CoV-2, включая "Дельта", разработка ПЦР тест-систем по диагностике COVID-19, вакцины против COVID-19. Дополнительно ведется разработка ветеринарной вакцины против COVID-19 для кошек под названием NARUVAX-C19 (Pets).



В ЦРЛ имеют право работать только специалисты, прошедшие специальную профессиональную и техническую подготовку. Все они прошли обучение по навыкам работы с особо опасными патогенами и правилам работы в условиях уровня биологической безопасности 2-го и 3-го уровня. В рамках плана устойчивого развития ЦРЛ регулярно проводится обучение инженерного персонала с привлечением лицензированных организаций и производителей технологического и научного (медицинского) оборудования, установленного в ЦРЛ. Специалисты прошли первичное обучение и сертификационные курсы по работе с особо опасными инфекциям, в лабораториях уровня BSL-2 BSL-3. Эксперты ВОЗ по лабораторной работе провели очные тренинги по системам менеджмента качества лабораторий.



Иностранные специалисты в ЦРЛ не работают.



- Сколько тест-систем разработано в лаборатории и где они используются в настоящее время?



- В настоящее время ПЦР тест-система ННЦООИ по диагностике SARS-CoV- 2 (COVID-19) зарегистрирована в государственном реестре медицинских изделий РК и используется медицинскими лабораториями.



- Могут ли вестись в данной лаборатории разработки возбудителей опасных заболеваний?



- Разработка возбудителей опасных заболеваний в ЦРЛ не проводится. Деятельность ЦРЛ направлена на мониторинг природных очагов особо опасных инфекций, проведение исследований по предотвращению массовых эпидемий на территории страны, экстренное реагирование на вспышки особо опасных инфекций, референтное изучение инфекционных заболеваний и патогенов. Здесь проводятся научно-аналитические и экспертно-диагностические исследования, направленные на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан Республики Казахстан от опасных и особо опасных инфекционных заболеваний человека и животных, санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территориях особо опасных природных очагов инфекции.



В лаборатории проходят обучение врачи (эпидемиологи, микробиологи, инфекционисты и ветеринары) современным методам диагностики, биобезопасности, биозащиты, лабораторного контроля и полевой практики. Также здесь повышают свою квалификацию специалисты по особо опасным инфекциям.



- Насколько работа лаборатории прозрачна и безопасна для местных жителей?



- ЦРЛ сертифицирована по международным стандартам системы менеджмента качества, управления биорисками для лабораторий. Аккредитация по данным стандартам подтверждает высокий уровень безопасности проводимых научных исследований для населения республики. Наш центр ведет транспарентную деятельность и открыт для международного сотрудничества. Цель работы - биобезопасность Казахстана, укрепление национальной системы эпидемиологического надзора, усиление готовности наших диагностических лабораторий к внутренним и внешним биологическим угрозам. Источник - newtimes.kz

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