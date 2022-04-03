Русофобы Киргизии и Казахстана скоординировались против России, - А.Курманов

00:46 05.04.2022

Русофобы Киргизии и Казахстана скоординировались против России



Айнур курманов



Авторская колонка, Денацификация, Дзен, Казахстан, Киргизия, Политика, Россия, Средняя Азия



В Казахстане и Киргизии огромный пласт НПО, либералов, национал-патриотов и неонацистов всех мастей чрезвычайно активизировался по команде после начала спецоперации по денацификации Украины, консолидировавшись и начав кампанию травли несогласных.



При этом они постоянно проводят провокационные митинги и акции, а также якобы собирают гуманитарную помощь для "незалежной".



В Казахстане и Киргизии огромный пласт НПО, либералов, национал-патриотов и неонацистов всех мастей чрезвычайно...



В целом такую реакцию и следовало ожидать, так как фонды Сороса, NED, USAID и другие давно окопались в этих республиках и имеют разветвленную сеть НПО, агентуры, а также взаимодействуют с местными либеральными и националистическими группировками. Но особую тревогу при этом вызывает то, что это маленькое меньшинство, обладая большими финансовыми ресурсами и мобильностью, пытается порой при активном содействии властей навязать свою антироссийскую и русофобскую политическую повестку всему обществу.



Показателен разрешенный митинг в поддержку Украины, организованный киргизскими нпошниками в Бишкеке 26 марта, и ставший образчиком пещерной русофобии и национализма. Резолюцию данного сборища напечатали в качестве листовки для пущей доступности. А в требованиях звучат такие провокационные призывы:



"Разорвать все отношения с Россией, вернуть на родину всех мигрантов, а также жечь российские рубли".



Наиболее яростно национал-либералы требовали – прекратить телевещание российских государственных СМИ в республике.



Это явно заготовка, брошенная из посольства США, с целью повлиять на парламентариев, многие из которых сами сторонники либеральных и националистических взглядов, для принятия мер по ограничению информационного присутствия России в Киргизии.



Примечательно, что точно такое же требование выдвигают и их коллеги из соседнего Казахстана, что показывает скоординированность всех этих действий по воздействию на местные власти.



Надо отдать должное – они активно в этом преуспели, так как социальные сети в сегменте казахстанского и киргизского интернета заполнены постами с призывами выступить против "агрессора" с пересказом украинских фейков о "зверствах" российской армии, а чиновники и силовики обычно поддерживают таких майданутых. При этом журналистов, активистов и просто граждан, которые пытаются разоблачить провокаторов и поддержать Россию, клеймят в качестве сторонников ведения войн, "сепаратистов", "коллаборационистов" и устраивают травлю на работе и в соцсетях.



Примером может послужить пример с казахстанским журналистом Антоном Бударовым, который раскрыл связь местных национал-патриотов, собирающих с населения средства якобы для гуманитарной помощи жителям Украины, с кланом Тимура Кулибаева и провалстными группами чиновников. Выяснилось, что инициатор проукраинских митингов в Алмат-Ате Тогжан Кожалиева, работавшая ранее в коммерческих структурах среднего зятя Елбасы, имеет отношение к государственным фирмам, которые без тендера заключали сделки с поставщиками медикаментов и прочей продукции.



Видеоролик Антона Бударова с разоблачением казахских национал-патриотов, тесно связанных с назарбаевским кланом, собиравших средства на "гуманитарную помощь".



При этом, Антон Бударов смог узнать, что многомиллионные средства, а ни много ни мало было собрано по словам организаторов свыше 180 миллионов тенге, передавались в посольство Украины в Нур-Султане, а куда отправлялись шесть бортов гуманитарных грузов так и осталось неизвестным. Та же Тогжан Кожалиева, собравшая на днях специальную пресс-конференцию против журналиста, так и не показала отчетных документов и накладных, что уже привело к тому, что многие стали открыто обвинять сторонников свидомых в банальном воровстве.



Вместо опровержения и предоставления реальных сведений Тогжан Кожалиева пообещала журналисту возбудить вместе с силовыми органами Казахстана на него уголовное дело и упечь в тюрьму. И это похоже на правду, так как в отношении Антона Бударова уже сфабриковано дело по инициативе одного из начальников департамента полиции, в результате чего он вынужден временно скрываться, чтобы не быть арестованным.



Примечательно, но этот смелый журналист показал всем, что за кампанией в поддержку киевского режима стоят представители назарбаевского семейного клана, которые через подконтрольные организации не только стали усиленно клепать новую антитокаевскую "оппозицию" и формировать сеть правозащитных объединений, но и хотят на этой волне добиться освобождения арестованных экс-руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ), причастных к попытке организации январского переворота.



Так, гражданский активист Асем Жапишева пишет в своем аккаунте:



"…некоторым казахстанским блогерам и "тысячникам" в Twitter, приходят письма от некой "Казахстанской амнистии" с просьбой призвать к освобождению экс-главы КНБ Карима Масимова. Обещают заплатить 200 евро за пост". Получается, что такая проукраинская активность националистов и либералов подогревается не только западными фондами, но и назарбаевской группой, отодвинутой от трона, а также бывшими и действующими офицерами спецслужб, и мобилизовавшими свою агентуру.



При этом выходит, что МВД и власти на местах идут на поводу назарбаевских инициатив или разделяя прозападные взгляды и проукраинскую риторику, проводят репрессии и гонения на сторонников России. В частности, общественности стали известны показательные случаи увольнения сотрудника театра имени Михаила Лермонтова в Алма-Ате Артема Щурова и возбуждение уголовного дела якобы "за разжигание межнациональной розни" в отношении ведущей радиостанции "Европа плюс Казахстан" Любови Пановой, посмевшей в прямом эфире поддержать спецоперацию по денацификации Украины.



Дело дошло до того, что начали преследовать преподавателей вузов, которые отрыто выразили свою позицию по конфликту в "незалежной". Например, в столице сотрудник IT департамента "Назарбаев Университета" Асхат Шинтемиров повесил на двери своего кабинета плакат "Zа наших". В результате подвергся травле со стороны националистически настроенных студентов, а также огромной массы прозападных блогеров и даже официальных СМИ.



Плакат за который преследуют преподавателя вуза в РК.



При этом незамедлительно отреагировал и ставленник фонда Сороса – министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, заявивший, что преподаватели не имеют права афишировать свои взгляды. Оно и понятно, так как данный глава ведомства передает казахстанские вузы в управление американских университетов, внедряет западную методику обучения и приватизирует средние школы.



"У учителей, педагогов организаций образования есть кодекс этики, там все это четко прописано. Они должны вести себя в соответствии с этическими принципами, требованиями, в том числе во взаимоотношениях с родителями, школьниками и коллегами, им не допускается навязывать свою позицию, в том числе политическую.



Они должны проводить занятия только в рамках учебной программы. А навязывать свою личную позицию или пропагандировать какие-то вещи, которые нарушают законодательство, непозволительно", – сказал Аймагамбетов.



Это показательное выступление министра своеобразное предупреждение всем учителям и преподавателям, чтобы они не могли разъяснять ученикам и студентам истинные причины событий на Украине и раскрывать ложь нацистской пропаганды. Похоже, что и в Казахстане теперь будут увольнять и сажать за слова правды, внедряя фашистские методы преследования сторонников России или возрождения СССР, которые якобы покушаются на "суверенитет" и независимость страны.



Похоже, что результаты процесса "украинизации" слишком далеко зашли и в Казахстане, когда и власти, и назарбаевский клан, и статусная "оппозиция", и националистическая агентура все как один ринулись спасать киевский режим и внедрять его методы подавления инакомыслящих. Как бы президенту Токаеву не пожалеть потом по поводу активности местных сторонников Бандеры и Шокая, поддерживаемых свергнутым кланом, и не пришлось бы снова просить о помощи у России.