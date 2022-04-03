 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Немцы начали запасаться дровами, - Ван Мэн
00:53 05.04.2022

Guancha (Китай): немцы, обеспокоенные возможным прекращением поставок газа, запасаются дровами

Цены на природный газ в Европе продолжают расти, и немцы, чтобы подготовиться к отоплению своих жилищ следующей зимой, начали запасаться дровами, пишет Guancha. Издание также сообщает, что в Германии резко вырос спрос на дровяные печи.

Ван Мэн (王濛)

Согласно новостям CCTV News от 3 апреля, в настоящее время цены на природный газ в Европе продолжают расти. Обеспокоенные нехваткой природного газа, немцы начали запасаться дровами, чтобы подготовиться к отоплению своих жилищ следующей зимой. Помимо этого, немецкие дровяные печи неожиданно стали так востребованы, что у поставщиков "оборвали все телефоны". Лесоторговцы заявили, что из-за ограниченного предложения в настоящее время трудно удовлетворить спрос населения. Ранее правительство Германии заявило, что норма хранения природного газа снизилась до 25% и призвало компании и общественность "максимально экономить газ".

Комментарии:

780814776: А что насчет выбросов углерода? Зеленой энергии? Про все это забыли?

Цинь Сюйцзя (ヾ秦绪佳) в ответ 780814776: На ум пришел анекдот: Индейцы спросили нового вождя, холодно ли зимой будет в этом году. Поскольку новый вождь так и не научился связываться со своими предками и спрашивать о погоде, он побежал звонить в Национальную метеорологическую службу, оставив своих подчиненных собирать хворост.
- Этой зимой будет скверно? - спросил вождь.
- Похоже на то, - ответила метеослужба.
Поэтому вождь попросил своих людей собрать побольше дров. Неделю спустя он снова позвонил в Национальную метеорологическую службу:
- Вы уверены, что этой зимой будет холодно?
- Говорю же вам, в этом году будет самая холодная зима в истории.
- Откуда вы знаете?
- Потому что индейцы лихорадочно собирают хворост.

Обычный Алладин (平平无奇阿拉丁): Сжигание древесины не является экологически безопасным, так что вам нельзя ее жечь.

Маленький ^_^ остаюсь (小^_^呆): Они снова начали топить дровами. Несколько десятков лет назад в каждом доме был камин. Тогда большинство немцев для отопления зимой использовали дрова. Чуть более современный вариант - дизельный котел. В западных странах никогда не было концепции защиты окружающей среды, это "борцы за справедливость" (насмешливо об излишне политкорректных людях, прим. пер.) просто используют ее, чтобы одурачить людей.

Генерал в белом халате (白袍小将): К следующей зиме загрязнение воздуха вырастет.

Пользователь_Гуаньча_722437 (观察者网用户_722437): Европа и США просто "первый класс". Мы запасаемся едой. Они запасаются дворами. Как скот...

Гуань У 77777 (光武77777): Увеличится вероятность отравления угарным газом, медицинские препараты следует тоже приготовить заранее.

123: Сначала нам не разрешали пользоваться одноразовыми деревянными палочками, а теперь вы сжигаете дерево!

Ветер и волны (大风小浪): После десятилетий напряженной работы вы в одночасье вернулись в то состояние, которое было после войны.

xxx9988: Простые люди живут настоящей жизнью: в 8 лет они учатся рубить дрова и готовить в печке.

guan_16016232241452: Европейцы жгут дрова, а зло - Россия! Россия экспортирует природный газ, зачем вам дрова? Выбросы углерода европейцев скинут на Россию.

Под небом (普天之下): Усатый: Не ожидал, что спустя более 70 лет после моей смерти в Германии до сих пор топят дровами.

Отплытие (起航): Это неэкологично. Сотовые угольные брикеты лучше, чем рубка деревьев. Мы привезем вам партию сотовых угольных брикетов для печей и газовых баллонов.

Великая битва картошки против картошки (土豆大战马铃薯): Это ужасно неэкологично, как вы смеете!

Да Лин(大林): После того, как Зеленые вошли в правительство, они предложили начать жечь дрова. Волшебно!

Боевой ледяной крюк Сюэмин (吴钩霜雪明): Путин: Но дрова - это ведь тоже в Сибирь ехать...

Попробуй кинуть кирпич (扔块砖头试试看): Только они еще не знают: леса тоже больше всего в России.

xinyuan888: Иногда я презираю так называемых "теоретиков" и высокопоставленных своекорыстных и самодовольных политиков. Бедные страны хотят развиваться, развивающиеся страны хотят модернизироваться, а они злы, высокомерны, сыплют санкциями и бросают бомбы. Богатые хулиганы хотят наслаждаться жизнью, грабители хотят гулять, и все они друг другу облизывают пятки и бьют в барабаны во имя "очищения планеты". Что такое власть и престиж? Это железный кулак! Что такое справедливость и равноправие? Еще один кулак! Что такое мир и развитие? просто кулаки! Иначе вам другие люди не позволят даже иметь свою землю! Например, индейцы - живой пример, а сейчас контрпример - это немцы.

Министр в белом (白衣卿相): Потом они узнали, что дрова российские, а печки китайские.

liamao: Древесина тоже будет импортироваться из России?

Сельская Такуя (农村拓哉): Загрязнение воздуха непростительно!

Удобство (得心应手): Раньше нас ругали за деревянные палочки и разрушение экологии. Теперь они даже топят дровами печи. Грязь на их телах такая же плотная, как и их кожа.

Ши Сюнь(释逊): Тропические леса Амазонки вот-вот задымятся... Только не это, они будут уничтожены...

Longbow: Где те немцы, которые предпочли бы замерзнуть насмерть, чем рубить деревья и сжигать их после Второй мировой войны? Было ли оно завернуто в промасленную бумагу и смыто в канализацию?

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649109180


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