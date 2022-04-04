Протестующие в Шри-Ланке добились отставки правительства, но требуют и ухода президента Раджапакса

06:40 05.04.2022

В Шри-Ланке митингующие требуют отставки президента вслед за правительством



Правительство Шри-Ланки ушло в отставку на фоне массовых акций протеста, вызванных жесточайшим экономическим кризисом. Митингующие требуют отставки президента страны Готабая Раджапакса и его брата, премьер-министра Махинды Раджапакса, пишет Reuters.



Митингующих на улицах Шри-Ланки становятся все больше, они выдвигают уже не только экономические, но и политические требования. Так, после массовых выступлений 4 апреля сменился состав правительства. Но активисты требуют смены высшего руководства, т.е. отставки главы государства и премьер-министра.



Полиция задержала 664 самых активных участников протестов.



По данным "Вести.ру", в Шри-Ланке находятся 11 тыс. организованных туристов из России. С учетом индивидуальных путешественников число россиян в стране может превышать 20 тыс. человек. Комендантский час в связи с акциями протеста закончился, но власти пока не сняли запрет на международное авиасообщение.



Митинги не затронули курортную часть страны. Все туристические места работают в обычном режиме, подачу электричества в отелях 4 и 5 звезд поддерживают генераторы. Перебоев с поставками продуктов и напитков нет, пишет "Вестник АТОР".



Страна с населением в 22 млн человек оказалась долларовым банкротом и была вынуждена приостановить импорт, в том числе, закупку энергоносителей. Индия обещала отправить в Шри-Ланку 50 тыс. тонн мазута и дизельного топлива. Это поможет сократить периоды отключения электроснабжения, которые достигают 10 часов в сутки. Недовольные ситуаций жители с конца марта выходят на улицы с протестами против бездействия властей.



Коломбо, Наталья Рязанова