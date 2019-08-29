Господа Мединский и Слуцкий, встречайте нового официального "партнера по укр-переговорам" - Малюська

08:20 05.04.2022

Алексей Иванов



После зверских истязаний наших солдат, после ударов по российской территории, после массовых убийств мирных жителей, после дичайших фейков, после всего остального, исходящего от нацистской сволочи - о каких переговорах может быть речь? О каких встречах с рукопожатиями и разглагольствованиями? Увы, "миротворцы" считают иначе... Так что ладно, просто новости.



Владимир Зеленский подписал указ о формировании постоянной делегации для переговоров с российской стороной и обсуждения проекта договора о гарантиях безопасности для Украины (по версии офиса Зеленского - "для переговоров с Россией о завершении войны и мирном договоре").



Состав делегации, закрепленный в указе, по большей части совпадает с тем составом, который наличествовал ранее.



Однако "усилен" персонажем по имени Денис Малюська, занимающим пост министра юстиции Незалежной.



Это что-то с чем-то.



Сорокалетний западенец Малюська - уроженец городка Дунаевцы Хмельницкой области. Выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Замечен представителями "оттуда" в период первого майдана. Ему помогли с парой бизнес-проектов, отправили в Вашингтон консультантом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка (World Bank Group), пристроили в канадскую консалтинговую компанию Agriteam Canada. В числе спецгруппы молодых соросят откомандирован обслуживать порошенковскую хунту. Руководитель "Офиса эффективного регулирования" (BRDO/World Bank Group; создан по инициативе Всемирного банка, правительства Канады и министерства экономического развития и торговли Украины) в 2016-19 годах. Нахраписто осваивал гранты британского, американского и канадского происхождения. От Порошенко перенаправлен хозяевами к Зеленскому, избран депутатом по списку партии "Слуга народа", 29.08.2019 назначен министром юстиции ("Я стал министром благодаря своим хорошим интеллектуальным качествам"). Позднее также стал членом Национального инвестиционного совета. Ввел обязательную гендерную экспертизу проектов нормативно-правовых актов. Вошел в "рабочую группу по нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с запуском газопровода "Северный поток - 2"". Активно занялся рейдерством, фигурант соответствующего уголовного дела - "Противоправное завладение имуществом "Новой топливной компании" и других 19 субъектов хозяйствования" ("Я чувствую себя в безопасности").



Биография типичная. Украинский соросенок и есть украинский соросенок. Вор-грантосос. Идем дальше.



Несколько слов о ключевых инициативах Малюськи на посту министра юстиции. Тотальная приватизация тюрем, преобразование пенитенциарной системы в коммерческое предприятие. Сокращение общего количества тюрем в стране до двух - в т.ч. за счет освобождения всех "патриотов" и наркобарыг. Оборудование VIP-камер с дорогим евроремонтом для "элитных бандитов". В сентябре прошлого года он заявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, предложив украинцам покупать тюрьмы вместо классического жилья: "Есть деньги - покупайте лучше тюрьмы! Заезжай и живи. [...> Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть больше чем 110 млн гривен (около 299 млн рублей), кроме 8 гектаров земли за три минуты от Киевского района (+ подведены все сети) получит также бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам творчества самого Бэнкси". Вдобавок, Малюська предложил - без шуток - устраивать на госслужбу приговоренных к пожизненному заключению. Не только предложил, но и приступил к трудоустройству "пожизненников" в собственное министерство (дескать, "адекватная публика, умные, интеллигентные, начитанные люди, с ними можно общаться о множестве разных вещей", пора избавиться от "предубеждений, стереотипов").



Переходим к наиболее красочным моментам.



Во-первых, Денис - ценитель запрещенных веществ. Еще один торчок среди "знатных переговорщиков" (в дополнение к кепке Арахамии).



Во-вторых, психбольной; настоящий псих, со справкой. Вполне лояльные к Зе укроресурсы снисходительно величают Малюську "главным клоуном кабмина" и "фриком". Другие выражаются прямо: сумасшедший. "Малюська в качестве министра юстиции представляет собой угрозу государству Украина, поскольку он - сумасшедший человек", - отмечал в 2020 году политолог, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, эксперт по безопасности Украинского института политики Сергей Шабовта.



"Идиот", - кратко резюмировал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.



Владимир Ростиславович [помощник Президента РФ Мединский], Леонид Эдуардович [председатель Комитета Госдумы по международным делам Слуцкий], Александр Васильевич [заместитель министра обороны Фомин] и Андрей Юрьевич [заместитель министра иностранных дел Руденко], вы действительно готовы заключать некие договоренности с подобными особями?



фото Малюська тут -

https://zavtra.ru/events/gospoda_medinskij_i_slutckij_vstrechajte_novogo_ofitcial_nogo_partnyora_po_peregovoram