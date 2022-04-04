Шольц - капут? Правящая коалиция Германии на грани развала, - А.Камкин

08:43 05.04.2022

Камкин: в Германии почти созрел раскол из-за просчетов Шольца



Канцлер Германии Олаф Шольц был освистан собравшимися на митинг по случаю старта избирательной кампании Социал-демократической партии Северной Рейн-Вестфалии. Негодование местных жителей вызвали его слова о "солидарности" немецкого общества с украинскими беженцами и проблемах здравоохранения из-за пандемии коронавируса.



Комментируя конфуз немецкого политика, политолог-германист Александр Камкин указал на три причины "столь бурной реакции" на заявление Шольца.



По его словам, для немцев все еще болезненна тема жестких ковидных ограничений и принудительной вакцинации - в стране набирает обороты движение COVID-диссидентов.



Что же касается потока беженцев из Незалежной, то по этому поводу у граждан Германии позитивных эмоций еще меньше, ведь с их прибытием вверх поползла кривая преступности в ФРГ.



Третья же причина недовольства властями - беспрецедентный рост цен практически на все, который неминуемо буде усугубляться, ведь фермеры из-за антироссийских санкций, провалили удобрительный сезон в марте, что означает уже сейчас задел на плохой урожай. И, как следствие, рост цен "на еду" на 40 и больше процентов.



"Это все вызывает крайнее недовольство у немцев и непонимание, почему Германия должна вписываться за какого-то президента Украины и нести прямые убытки, которые свалились на плечи простых налогоплательщиков", - пояснил Камкин в интервью изданию Политэксперт.



Е.Сокольский