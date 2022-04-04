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Талибы готовят покушение на Ахмада Масуда? - А.Серенко
08:51 05.04.2022

Талибы готовят покушение на Ахмада Масуда - источник в ФНСА

Лидера антиталибского сопротивления хотят защитить с помощью российских спецслужб

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
4 апр. 2022

Ахмаду Масуду может понадобиться помощь российских спецслужб /
Разведка "Талибана" (организация запрещена в РФ) готовит покушение на лидера Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) Ахмада Масуда. Об этом "НГ" сообщил источник в ФНСА из числа бывших офицеров афганского спецназа. По его словам, бывшие афганские силовики, примкнувшие к антиталибскому сопротивлению в Афганистане, считают необходимым обратиться за помощью к российским спецслужбам для обеспечения безопасности Ахмада Масуда.

"Разведка талибов уже несколько месяцев пытается внедрить своих агентов-диверсантов в ближайшее окружение Ахмада Масуда, - рассказал "НГ" майор афганских "коммандос" Мохаммад Мангал (имя по его просьбе изменено), находящийся в настоящее время в Северном Афганистане в одной из вооруженных групп антиталибского сопротивления. – Надежная информация об этом была получена нами от наших друзей, работающих сейчас в специальных структурах талибов и поддерживающих идеи сопротивления. Они сообщили, что Главное управление разведки (ГУР) "Талибана" при участии пакистанских спецслужб осуществляет внедрение в ряды сил антиталибского сопротивления своей агентуры, которой поставлена задача физического уничтожения лидера ФНСА. Очевидно, талибы хотят повторить в отношении Ахмада Масуда ту же схему ликвидации, жертвой которой ранее стал его отец".

Напомним, один из лидеров антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шах Масуд был убит агентами "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ) в сентябре 2001 года. Тогда террористы смогли подобраться к "Панджшерскому льву" под видом желающих взять интервью журналистов. Убийство Ахмад Шаха Масуда произошло за несколько дней до воздушной атаки сторонников Усамы бен Ладена на США 11 сентября.

По словам источника "НГ", сегодня талибские шпионы пытаются проникнуть не только в группы ФНСА и других организаций сопротивления внутри Афганистана, но также используют для этого каналы в афганской политической эмиграции – в Иране, Таджикистане, Турции и ряде других стран.

Источник "НГ" пока не слишком высоко оценивает профессионализм агентов ГУР талибов, однако, обращает внимание на то, что они действуют при поддержке пакистанской разведки, которая является одной из самых эффективных в регионе: "Это и вызывает особую тревогу, прежде всего, у тех, кто профессионально занимается вопросами безопасности. Противостоять пакистанской разведке, действующей совместно со шпионско-диверсионной службой талибов, крайне сложно. Возможно, ресурсов и навыков сотрудников службы безопасности ФНСА будет в такой ситуации недостаточно".

Бывший офицер афганского спецназа в телефонной беседе с "НГ" заметил, что он и его коллеги по Корпусу специальных операций Афганской национальной армии (КСО АНА), которые сегодня находятся в рядах антиталибского сопротивления, считают необходимым получить поддержку российских спецслужб в решении задачи обеспечения личной безопасности лидера ФНСА Ахмада Масуда: "Известно, что разведка РФ имела информацию о готовящемся в 2001 году покушении на Ахмад Шаха Масуда. Однако тогда этими данными не сумели эффективно воспользоваться. Российские спецслужбы имеют широкие возможности, в том числе, в Южной и Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Они способны раньше других узнать о готовящемся покушении на Ахмада Масуда, и эта информация, возможно, сыграет решающую роль".

"Можно предположить, что российские спецслужбы сегодня располагают доверенными источниками в руководстве ФНСА, в том числе, в окружении Ахмада Масуда, - прокомментировал ситуацию один из бывших высокопоставленных афганских силовиков. – Учитывая, что одна из резиденций Масуда находится в Душанбе, где российское присутствие довольно значительно, можно не сомневаться, что российская разведка имеет достаточно подробное представление о том, что там происходит. Однако, одно дело знать, получать некую информацию, и совсем другое – сотрудничать с контрразведкой ФНСА в вопросе обеспечения безопасности лидера Фронта. Очевидно, для этого потребуется политическое решение Москвы, да и самого Масуда надо спросить, хочет ли он оказаться под опекой спецслужб страны, дипломаты которой сегодня публично демонстрируют стремление стать друзьями талибов. В любом случае, проблема взаимного доверия здесь будет весьма актуальной".

С конца марта с.г. силы Фронта национального сопротивления Афганистана заметно активизировали боевые действия против талибов. Несколько дней назад в провинции Панджшер они уничтожили до 50 боевиков "Талибана" и сейчас не без успеха распространяют свое влияние на другие районы Северного Афганистана. К началу апреля ФНСА и его союзники из других антиталибских групп (Фронт свободы Афганистана, Фронт национального освобождения, Национальный совет сопротивления и др.) совершили многочисленные нападения на боевиков "Талибана" в более, чем 10 провинциях страны, включая город Кабул. Хотя у каждой антиталибской группировки есть свои вожди, Ахмад Масуд остается сегодня главным символом сопротивления "яростным муллам" и наиболее популярным лидером вооруженной оппозиции в Афганистане.

Источник - независимая газета
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