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Индия поведет Туркменистан в космос, - В.Панфилова
09:17 05.04.2022

Ашхабаду интересны транспортные и инфраструктурные проекты
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

4 апр. 22

Сердар Бердымухамедов провел переговоры с президентом Индии в Ашхабаде.
Президент Индии Рам Натх Ковинд назвал Туркменистан важной страной-партнером и поблагодарил за поддержку инициатив Нью-Дели в ООН. По итогам визита, который продлился с 1 по 4 апреля, были подписаны четыре меморандума, в основном в сфере культуры, и высказано предположение о возможном сотрудничестве двух стран в космосе. Цель визита – изменение подхода Индии к странам Центральной Азии.

Президент Сердар Бердымухамедов в ходе переговоров с Рамом Натхом Ковиндом подтвердил поддержку Туркменистана постоянного членства Индии в реформированном и расширенном Совете Безопасности (СБ) ООН. Стороны подчеркнули, что избрание Индии непостоянным членом СБ ООН предоставило дополнительные возможности для координации усилий по наиболее актуальным вопросам в ООН на основе взаимопонимания и общего взгляда и подхода к глобальному миропорядку.

Программа пребывания индийского президента в Туркменистане была крайне насыщенной. Рам Натх Ковинд в рамках своего первого в истории визита в Туркменистан посетил несколько объектов, связанных с культурой Индии, возложил цветы к памятнику Махатмы Ганди, установленному в 2015 году, а также выступил в Институте международных отношений перед преподавателями и студентами. Индийский президент особо подчеркнул, что "сегодня Туркменистан играет важную роль в международных отношениях благодаря политике постоянного нейтралитета". По его мнению, благополучное будущее не только Туркменистана, но и региона способно обеспечить пять основных принципов политики нейтралитета: установление мира и безопасности, продвижение идей нейтралитета, диверсификацию экономических связей, содействие социальному развитию и гуманизации международных отношений.

На переговорах обсуждались вопросы экономического сотрудничества. В частности, Индия и Туркменистан заявили о намерении увеличить товарооборот, который остается очень скромным. Президенты также обменялись мнениями по сотрудничеству в сфере энергетики и финансовой безопасности. Одним из приоритетов остается транспортное сообщение. Сердар Бердымухамедов заметил, что Туркменистан, как страна, по территории которой проходит единственный кратчайший путь к Персидскому заливу, к портам Ирана и оттуда в Индию, уделяет этому направлению приоритетное внимание. Он предложил наладить сотрудничество между морскими портами – Туркменбаши–Чабахар. В свою очередь, президент Ковинд сообщил, что Индия придает важное значение развитию коридора Север–Юг с подключением к нему порта Туркменбаши. "Эта магистраль может быть использована для увеличения торговли между Индией и Центральной Азией", – отметил Ковинд.

Стороны также обсудили перспективы строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (TAPI). Индия, с ее темпами роста, заинтересована в поставках дополнительных объемов газа. За ее рынок уже борются крупнейшие поставщики энергоресурсов, в том числе и Россия. По словам Сердара Бердымухамедова, необходима активизация совместных усилий по строительству и его завершению в соответствии с намеченными сроками TAPI.

"Туркменистан рассчитывает на принципиальную и действенную позицию Индии, ее готовность внести свой весомый вклад в синхронизацию и эффективность работы всех участников TAPI", – сказал Бердымухамедов. Он напомнил, что, помимо экономической целесообразности для всех его участников, строительство TAPI призвано внести большой вклад в дело укрепления стабильности в регионе, взаимопонимания и доверия между странами-участницами, содействовать экономическому и политическому сближению между ними. Глава Туркменистана поблагодарил индийскую сторону "за неизменную поддержку проекта и конструктивную позицию на всех стадиях его реализации".

Газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия мощностью 33 млрд куб. м газа в год должен проходить от туркменского месторождения "Галкыныш" через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии. На туркменском участке строительство началось в декабре 2015 года, а в феврале 2018-го был заложен афганский участок газопровода. По утверждению индийской стороны, вся необходимая инфраструктура уже построена. Однако много вопросов вызывают темпы строительства в Пакистане и Афганистане, где сроки начала работ многократно переносились.

Президент Индии, в свою очередь, высказался за активизацию взаимодействия государств – участников проекта в обсуждении и выработке решений соответствующих вопросов. В связи с этим Рам Натх Ковинд предложил обсудить на техническом и экспертном уровне вопросы, связанные с безопасностью газопровода TAPI и основными принципами его функционирования.

Однако в подписанных документах по итогам переговоров президентов Туркменистана и Индии реализация проекта TAPI не значится. Главы двух государств подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области управления чрезвычайными ситуациями; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области обмена финансовой информации, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере молодежи и программу сотрудничества в области культуры и искусства на 2022–2025 годы.

Индия также выразила готовность сотрудничать с Туркменистаном в его стремлении к цифровизации, и президент Рам Натх Ковинд предположил, что космос может стать еще одной сферой взаимовыгодного сотрудничества. Столь скромные результаты итогов первого визита индийского президента в Туркменистан объясняются его ограниченными полномочиями (подробнее см. "НГ" от 24.03.22). Но это не влияет на растущие интересы Индии в Туркменистане и в целом в Центральной Азии.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649139420


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