"Возвращение Аляски в состав России возможно...", - депутат ГД Вассерман

09:40 05.04.2022

возвращении Аляски в Россию при развале США

02 АПРЕЛЯ 2022

Павел Кашаев/Global Look Press

Аляска сможет вернуться в состав Российской Федерации только при одном условии. Об этом заявил депутат Государственной думы, интеллектуал Анатолий Вассерман.



По словам политика, этот вариант будет возможен только при развале Соединенных Штатов. В этом случае северная территория может отойти к России, передает URA.RU.



"Возвращение Аляски возможно только в случае, если Соединенные Штаты Америки станут разъединенными. Тогда Аляске будет выгоднее войти в состав России, чем в состав Канады", - сказал Вассерман.

Депутат подчеркнул, что сейчас нет серьезных предпосылок для рассмотрения этого варианта. Аляска отошла к США на законных основаниях. Этот сценарий значительно отличается от обстоятельств отделения Украины от России и передачи Крымского полуострова из одной республики в другую, заключил политик.



Соединенные Штаты и их союзники в ответ на проводимую Россией спецоперацию на Украине ввели самый широкий экспортный контроль за последние десятилетия в отношении Москвы. Теперь перед властями встал вопрос, как обеспечить соблюдение ограничений. Пока же, как считают аналитики The New York Times, антироссийские санкции вынуждают западные компании промышлять пиратством.