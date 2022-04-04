В Мариуполе сдались остатки 503 отдельного батальона морпехов ВСУ (267 чел)

10:06 05.04.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским военным в Мариуполе.

Сложили оружие, по словам Кадырова, 267 военнослужащих из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины.



Глава Чечни назвал такое решение правильным и призвал остальных украинских силовиков "перейти на правильную сторону" и вместе с российской армией навести порядок у себя на Родине.



видео тут -

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1649142554423549-8190098136771393660-vla1-4688-vla-l7-balancer-8080-BAL-16&from_type=vast&filmId=17113140582754451164&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyaqQyHm1NEs