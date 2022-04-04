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США вытесняют Россию из ЦА. Какие республики постсоветского пространства готовят к пожару после Украины, - "СП"
10:40 05.04.2022

США вытесняют Россию из Средней Азии
Какие республики постсоветского пространства готовят к пожару после Украины
Андрей Иванов
На фото: товарищи по команде США по кок-бору едут на лошадях с национальным флагом во время товарищеского матча во время чемпионата по кок-бору в честь 30-летия дипломатических отношений между Кыргызстаном и США на ипподроме Чолпон-Ата, 250 км (155 миль)

Продажа картин и живописи советских художников
Соединенные Штаты намерены активнее распространять на постсоветском пространстве свое культурное влияние. В том числе в такой добрососедской для России стране, как Киргизия. На фоне украинского кризиса становится понятным, что так называемая "мягкая сила" часто оказывается важнее межгосударственных договоров, финансовых вливаний и исторически сложившихся культурных связей.

Как сообщает RT, США хотят профинансировать проект популяризации американской литературы в Киргизии. "Программа книжных переводов в основном направлена на перевод на киргизский язык американской литературы, а также на ее распространение. Она предлагает уникальный и популярный способ найти связь с киргизской аудиторией, особенно с молодежью в сельской местности, одновременно поддерживая рост использования киргизского языка по всей стране", объясняется в документе.

При этом американцы прямо указывают, что цель программы - усиление влияния на умы. Так, книги американских авторов будут преимущественно по темам новых технологий и защите окружающей среды. То есть, США намерены рассказать о своем образе жизни и представить себя как лидера мира, обеспечивающего прогресс всему человечеству. Не будем лукавить, подспудно это читается.

К тому же планируется, что перевод книг на киргизский язык обеспечит более тесные связи киргизской элиты с американским истеблишментом. Проще говоря, в головах руководителей разного уровня в Киргизии должен сформироваться определенный ментальный стереотип о Соединенных Штатах.

А ведь перевод литературы - всего лишь малая крупица общей стратегии распространения культурного влияния. Более действенными в плане формирования общественного сознания остаются голливудские фильмы, популярные музыкальные исполнители, даже просто известные бренды: от компьютерной техники до одежды. На популяризацию тратятся огромные средства, на это работают различные глобальные структуры. Но, как видим, даже такое сравнительно небольшое поле работы, как распространение литературы на языке той или иной страны, не остается без внимания.

Такой подход позволяет делать очень многое. И не только в Киргизии, но и вообще в мире. Взять хотя бы такой огромный регион, как Юго-Восточная Азия, где живет 800 миллионов человек. Сегодня регион стал полем жесткой конкуренции между Китаем и США. Китай привлекает к себе симпатии колоссальными инвестициями, совместными экономическими проектами. Есть и такой фактор, как наличие во многих странах Юго-Восточной Азии большой китайской общины. К примеру, китайцы составляют около 20 процентов населения Малайзии, Сингапура, Таиланда. И их число постоянно увеличивается год от года.

Но не менее сильным оказывается культурное влияние. В том же Таиланде молодежь слушает западную музыку, смотрит американские фильмы. Местные музыканты, художники, вплоть до тех, кто развлекает публику или оформляет небольшие клубы, подражают своим кумирам из США.

И ведь эта "мягкая сила" американцами активно используется в политических целях. Взять соседнюю с нами Украину. За несколько лет до событий на "Майдане" 2014 года при содействии США на Украине было создано около пяти тысяч некоммерческих организаций. От кружков историков и социологических институтов до спортивных секций по подготовке будущих боевиков.

В принципе, в этой стратегии нет большого ноу-хау. Похожим образом действовал и Советский Союз. Тоже пытался оказывать культурное влияние, представляя другим народам свой образ будущего.

К сожалению, в современной России этому не оказывают должного внимания. Мы можем вспомнить, какой тактики придерживался Кремль относительно Украины. Она сводилась к условной фразе "Какая там евроинтеграция? Дадим Януковичу денег, и он будет наш". Жизнь показала, что такой подход не просто не работает, но имеет крайне губительные последствия.

Сделаны ли выводы? Мы видим, что, несмотря на все рукопожатия и совместное фотографирование политиков, культурное влияние России падает даже в бывших советских республиках. Яркое проявление этого процесса - назначение в Казахстане министром информации и общественного развития откровенного русофоба Аскара Умарова. Сразу после новогодних событий, когда именно Россия в рамках ОДКБ пришла на защиту президента страны от погромщиков и "цветной" революции. И ведь от прежней политики постепенного вытеснения русского языка, русской культуры из общественной жизни в Казахстане, похоже, отказываться никто не собирается.

Реакция Москвы? Есть, например, во многих странах отделения Россотрудничества. Почти вся их деятельность сводится к проведению литературных вечеров и выставок максимум для пары десятков человек. В какой-нибудь юбилей классика русской литературы или художника прошлого. В то время как США пытаются популяризировать современные культурные достижения, показать Америку как страну, которая уверенно смотрит в будущее.

Скорее всего, причина нынешнего положения дел в отсутствии внятного представления об образе будущего в самой России. Проект развития и культурное влияние взаимосвязаны. После 1917 года в Средней Азии был распространен лозунг "Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин". И народы региона видели, что именно благодаря русскому языку они могут получить доступ к произведениям мировой культуры, а местные писатели и ученые могут со своими творениями выйти на глобальный уровень. Но этот процесс был тесно переплетен с общим проектом коренной модернизации общества. Русский язык стал не просто языком межнационального общения, но средством выражения воли народов к прогрессу.

Специалист по медиапланированию, журналист Андрей Николаев полагает, что при правильной работе Россия способна обеспечить свое гуманитарное влияние в других странах:

- Любой процесс необходимо рассматривать в конкретике. Как и где надо действовать, надо планировать, исходя из ситуации. Взять, к примеру, упомянутую Киргизию. На первом этаже моего дома в магазине работают уроженцы этой республики. Они говорят на русском просто отлично, как родившиеся в России русские, без какого-либо акцента. Я поинтересовался, откуда такие коммуникационные навыки? Они объяснили, что в Киргизии русский язык имеет статус официального, его все учат в школе. Более того, часто даже приходится "давать на лапу", чтобы ребенка взяли в школу с русским обучением, такие учебные заведения очень популярны. В Киргизии так поставлено дело со стороны государства, что русский язык присутствует в жизни людей.

"СП": - Но это усилия государства, которые могут поменяться. Взять пример Украины, там русский язык все понимали, а большинство использовали в быту.

- Украинца внешне отличить от русского практически невозможно. Но и в России есть разные говоры, хотя в Москве и Пскове русские люди живут. Конечно, для "мягкой силы", то есть для распространения культурного влияния нужны программы. Но в той же Киргизии так сложились обстоятельства, что страна очень близка России. Хотя именно там было самое жесткое антирусское восстание в 1916 году. Но с тех пор прошло больше столетия, многое изменилось. В отличие от других республик Средней Азии, в Киргизии крайне дружелюбно относятся к русскому языку и русской культуре.

"СП": - Но США пытаются войти и туда, медленно, но последовательно.

- Американцы работают на перспективу. Но им достаточно много надо вложить, чтобы восприниматься со своей культурой на том же уровне, что и русская культура. Хотя проблема существует.

"СП": - Сила Штатов в том, что они работают по всему миру. Их программы выверены.

- Критика уместна. Есть Россотрудничество, которое ведет себя откровенно вяло. Мне даже говорили люди из Болгарии, что сами хотели бы распространять русскую культуру у себя в стране, приходили в Россотрудничество. Но их спрашивали, а зачем это болгарам вообще надо? Это так говорят старые кадры из какого-нибудт АПН (Агентства печати "Новости" - главного рупора внешнеполитической пропаганды в советское время, - ред.). Надеюсь, что новые руководители изменят стиль работы Росссотрудничества. Американцы работают более гибко. Если бы Россия работала похожим образом, то мы не увидели бы того, что произошло в Киеве в 2014 году.

"СП": - Обычно культурные центры распространяют передовые достижения своей культуры.

- Привлекательный образ страны в других государствах очень важен. Необходимо в первую очередь показывать свою идеологию. То есть, какие у нас ценности, для чего мы живем. В России официально нет идеологии, согласно Конституции. Лишь недавно у нас в стране стали нащупывать идеологические постулаты.

Как только мы сами поймем, чего хотим, то сразу же появятся соответствующие фильмы, музыкальные произведения, творения искусства, книги. Их можно будет преподносить соседям, чтобы наглядно показать наш образ жизни. И сделать этот образ жизни привлекательным.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649144400


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