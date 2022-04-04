Индия между Западом и Россией, - А.Савельев

12:06 05.04.2022

4 апреля 2022 |

Визит в Индию делегации парламента Великобритании во главе с его спикером, который должен был состояться в середине апреля, отменен буквально в последний момент по инициативе Нью-Дели.



Визит в Индию делегации парламента Великобритании во главе с его спикером, который должен был состояться в середине апреля, отменен буквально в последний момент по инициативе Нью-Дели.



Мартовское совместное заявление премьеров Индии и Великобритании Нарендры Моди и Бориса Джонсона с призывом к России "соблюдать Устав ООН" и ограничить свои действия в рамках специальной военной операции на Украине оказалось пока единственным не очень дружественным нашей стране действием Нью-Дели. Главная цель сорванного визита британских парламентариев заключалась в оказании максимально жесткого давления на индийское руководство с целью заморозить российско-индийское политическое и экономическое сотрудничество, заставить Индию присоединиться к тотальной экономической, политической и информационной войне, которую развязал коллективный Запад против России. В Нью-Дели хорошо понимали предлагаемую повестку и, во избежание публичного провала переговоров, решили просто отменить встречу. Простое, но эффективное решение.



После закрытия и ограничения для России западных рынков, именно страны Азии, в первую очередь Китай и Индия, становятся для нас главным экспортным направлением. РФ занимает первое место среди поставщиков в Индию вооружений и военной техники, а нынешняя ситуация позволяет импортировать из России нефть, нефтепродукты и удобрения, в которых нуждается аграрный сектор индийской экономики с значительными скидками, расплачиваясь при этом в национальной валюте. В связи с западными санкциями произойдет и расширение индийских поставок на российский рынок в целом ряде отраслей, например, фармацевтике. Глядя на жесткую позицию и отказ от антироссийской политики со стороны своего конкурента - КНР, которая эффективно использует нынешнюю глобальную ситуацию в своих национальных экономических (и не только) интересах, скорее всего, в Нью-Дели решили не терять эти преимущества. Откровенно прозападная позиция и отказ от сотрудничества с Россией только ослабит Индию в конкуренции с Китаем и не принесет ей никаких экономических дивидендов.



В Нью-Дели без восторга наблюдают сближение России и Китая, однако понимают естественный и даже отчасти вынужденный характер этого процесса, понимают и то, что Россия не поддержит попытки решения индийско-китайских противоречий силовым путем с любой стороны. В таком развитии событий заинтересована только западная коалиция, имея в виду ослабление всех трех стран, претендующих на свое место в новом многополярном мировом порядке. Москва играет роль балансира для отношений Пекина и Нью-Дели и наиболее открыто выступила против западной гегемонии, что соответствует стратегическим интересам и Китая, и Индии - двум растущим азиатским гигантам.



Недавние визиты министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай и Индию подтверждают растущее понимание необходимости более тесной координации между странами в условиях глобального политического и экономического кризиса, распада прежнего мирового порядка и системы международных отношений.



Кроме того, в Нью-Дели, как и в Пекине, не особенно боятся и не верят в возможность введения против них коллективным Западом полномасштабных ограничительных санкций по примеру антироссийских. Уже наступившие экономические и социально-политические последствия для западных стран: инфляция, экономический спад и рецессия, ведут к массовым протестам и закату эпохи западного превосходства. Попытка распространить эту политику на такие страны, как Индия и Китай приведет к самоизоляции США и ЕС, окончательному и скорому краху нынешней ориентированной на доллары мировой финансовой системы, глобальному дефолту Запада. Без российских энергоносителей Европе предстоят самые трудные времена с окончания Второй мировой войны и распад интеграционных структур, повсеместный отказ от единой валюты и торжество национального эгоизма, который начал проявляться еще во время пандемии. Пострадает и благополучие США, которое держится только на монополии не обеспеченного ничем (кроме чудовищных долгов и военной мощи) доллара в качестве мировой резервной и расчетной валюты. Такой драматический ход событий наверняка просчитывается во всех мировых столицах, что на Западе, что на Востоке, именно пониманием и страхом перед таким ходом развития объясняется то, что ни антикитайских, ни антииндийских санкций не введено. Более жесткая риторика США в отношении Пекина, уже объявленного главной стратегической угрозой для Америки, закономерно привела к его жесткому ответу. Мягкие попытки Великобритании склонить Нью-Дели на сторону антироссийской коалиции привели к дипломатическому отказу принимать высокопоставленную делегацию Лондона, визит которой был уже согласован. Это - звонкая дипломатическая пощечина бывшей Британской империи. В Нью-Дели все больше понимают, что деградация западных властных кругов достигла болезненного уровня, а слепое следование в фарватере коллективного Запада не только бьет по национальному престижу великой страны, но и как минимум угрожает ее экономическому развитию, ведет к утере кокурентоспособности.



Элита Индии неоднородна - в ней существуют те, кто считает, что российско-китайское и китайско-пакистанское сближение угрожает национальной безопасности, что это заставляет Индию искать союзников на Западе, активизировать военно-политическое сотрудничество в рамках QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием Японии, Австралии, Индии, и США). Пока побеждает рациональная линия нынешнего премьера Нарендры Моди, но политические качели определенно будут продолжаться в рамках известной политики многовекторности.



4 апреля 2022

Александр Савельев