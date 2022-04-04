 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Включенных в "Женскую тетрадь" узбекистанок поддержат из специального фонда
13:38 05.04.2022

Для социальной поддержки узбекистанок, включенных в "Женскую тетрадь", в районных и городских хокимиятах (администрациях) будут созданы одноименные внебюджетные фонды ("Аеллар дафтари"). В эти фонды хокимияты будут направлять не менее 15% сверхпрогнозных доходов (профицита) местного бюджета. Об этом говорится в принятом кабинетом министров Узбекистана постановлении, передает Газета.uz.

Документ утверждает положение о формировании списка "Женской тетради", финансировании мер социальной поддержки женщинам и проведения мониторинга выполнения этих мер.

В частности, на проведение ремонта жилья нуждающихся женщин из средств фонда "Аеллар дафтари" планируется направлять до 30 базовых расчетных величин (одна БРВ равна 270 тыс. сумов). За счет фонда будет осуществляться лечение женщин из "Женской тетради" и их детей, имеющих I группу инвалидности, вне зависимости от возраста, закупка лекарственных средств для них и проведение сложных хирургических операций.

Контроль за формированием и расходованием средств создаваемых фондов будет вести госинспекция финансового контроля при Министерстве финансов.

Госкомитету по делам семьи и женщин Узбекистана поручено до 1 июля ввести в действие электронную систему "Женской тетради". Она обеспечит прямую подачу нуждающимися заявления о внесении в тетрадь, будет содержать результаты его рассмотрения (в случае отклонения - его обоснование), список женщин-получателей помощи, виды и объемы полученной помощи и т.д.

Согласно положению о "Женской тетради", в этот список могут быть внесены 6 категорий женщин старше 30 лет:

- нуждающиеся в социальной защите безработные женщины, желающие работать и не имеющие источников дохода;
- нуждающиеся женщины, желающие заняться предпринимательской деятельностью;
- нуждающиеся женщины без кормильца;
- женщины с инвалидностью I или II группы, нуждающиеся в социальной помощи и неотложных медицинских процедурах;
- женщины, нуждающиеся в жилье (не имеющие постоянного жилья, три и более семей, проживающих в одном доме с маленьким двором и др.);
- нуждающиеся женщины с детьми с инвалидностью I группы.

На правительственном совещании 1 марта президент Шавкат Мирзиеев посетовал, что до сих пор властям и общественности не удалось решить проблемы женщин из "Женской тетради", в которую включают малообеспеченных и нуждающихся в помощи узбекистанок. Он сообщил, что в этом списке зарегистрировано более 630 тыс. женщин, из которых 200 тыс. - безработные. Тогда же Министерство по поддержке махалли и семьи Узбекистана было преобразовано в два ведомства - Министерство поддержки махалли и старшего поколения и Госкомитет по делам семьи и женщин.

Источник - fergana.media
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