С домброй и в саукеле. Модель-мулатка Фатима Кулибали продолжает покорять Казахстан (видео)

13:40 05.04.2022

Видео с моделью-мулаткой в саукеле и с домброй восхитило соцсети



Темнокожая модель Фатима Кулибали снялась в ролике в национальном казахском стиле. На видео девушка предстала в казахской национальной одежде, на ней были камзол и саукеле с украшениями. TengriMIX расскажет, какая реакция на видео была у пользователей соцсетей.



По словам модели, красивое видео в национальном стиле снято в феврале этого года и приурочено к празднику Наурыз. На кадрах видеоролика видно, как девушка едет верхом на лошади, играет на домбре и катается на качелях в казахском национальном наряде.



Сам ролик был снят близ Алматы (за Талгаром). В видеоролике играет кюй "Ушконыр" композитора Алтынбека Коразбаева.



"Куй на домбре играю не я. К сожалению, играть на инструменте я не умею. Но очень хочу научиться, так как это очень интересно и я открыта ко всему новому.



Я люблю все, что связано с этносом. Несмотря на то что я другой национальности, я люблю этническую музыку, казахскую национальную одежду, люблю изучать казахские обычаи и традиции. И мне очень понравилось сниматься в этом ролике", - отметила Фатима.



Меня называют "Комета". Модель из Алматы завораживает своей красотой







Видео снимали примерно полдня. Фатима отметила, что съемки прошли легко и непринужденно, так как была очень располагающая и интересная обстановка.



По словам 27-летней модели, люди часто интересуются, какие у нее корни. Ее отец - выходец из Африки, а мама - наполовину русская, наполовину татарка. Ее отец приехал из Африки в Алматы, поступил в сельскохозяйственный институт и здесь познакомился с ее мамой, которая приехала в город из Талдыкоргана. Сама девушка родилась и выросла в Алматы.



Девушка поделилась видеороликом со своими подписчиками в Instagram.



"Поздравляю всех с прекрасным весенним праздником Наурыз. Пусть в каждом доме будет здоровье, счастье и процветание", - написала она в соцсети.



При этом пост-поздравление был написан на двух языках - казахском и русском. Пользователи положительно отреагировали на сам пост и видеоролик с участием Фатимы.



"Такая красавица. Керемет айдай сулу ару кыз" (красивая девушка)



"Как идет вам сидеть на коне, и наша национальная одежда!"



"Ой жарайсын. Озиндыде куттыктаймын Наурыз Мерекесимен. Казакша жазуды корсек куанып кететин болдык" (Здорово! И вас поздравляем с Наурызом. Увидели надпись на казахском и очень обрадовались)



Сама девушка отметила, что после публикации получила очень много добрых сообщений от пользователей сети. Она благодарит всех за теплые слова и положительные отзывы.



Фатима Кулибали сыграла главную роль в сериале "Аппақ келін" режиссера Дархана Саркенова. Девушка также поделилась своими планами на будущее. Она хочет развиваться в профессиональном плане как актриса и обещает радовать казахстанцев своими новыми проектами.