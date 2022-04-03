Есть ли альтернативы у КТК? - И.Юшков

14:46 05.04.2022

СТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ У КТК? СПОЙЛЕР: НЕТ

Во всем мире набирает обороты энергетический кризис. Наблюдается рост цен практически во всех сегментах энергетики: дорожает газ, нефть, уголь и даже себестоимость объектов ВИЭ (возобновляемых источников энергии). На нефтяном рынке наблюдается особенно напряженная ситуация, свой вклад в подорожание нефти внесла и авария на инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. По КТК в основном транспортируется нефть из месторождений #Казахстан"а.



22 марта из-за сильного шторма в районе Новороссийска выли выведены из эксплуатации два из трех выпускных причальных устройства. Экспортная инфраструктура представляет собой подводный нефтепровод, идущий от береговых объектов к специальным небольшим терминалам недалеко от берега. Танкер подходит к этим объектам, подключает трубопровод и загружается нефтью. Такая схема загрузки позволяет отказаться от дорогостоящих работ по строительству полноценного порта.

Каспийский трубопроводный консорциум представляет из себя систему нефтепроводов, по которой в основном транспортируется нефть из месторождений Казахстана. Суммарная мощность – 67 млн тонн в год. В 2021 году отгрузка составила 60,7 млн тонн нефти, в том числе 53 млн тонн из Казахстана. Прокачка меньше проектной мощности объясняется тем, что и Россия, и Казахстан участвуют в сделке ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Основными акционерами КТК выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), ЛУКОЙЛ (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%).



Авария на экспортной инфраструктуре КТК имеет значение как для самого Казахстана, так и для мирового рынка нефти.



Международный аспект даже более значим, чем национальный: авария на КТК произошла в момент обострения дефицита предложения нефти на мировом рынке.

8 марта США ввели санкции против России, запретив импорт российских нефти, нефтепродуктов, газа и угля. Так как Россия была довольно крупным поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, то нефтяной рынок стал активно перестраиваться: отечественным компаниям пришлось перенаправлять потоки нефти на азиатские рынки, а те производители, которые продавали свои объемы в Азию, стали замещать Россию на рынке США.



Аналогичная ситуация сложилась на европейском рынке. Западные трейдеры боятся покупать российскую нефть, так как, с одной стороны, покупая сырье у российских компаний, они получают имиджевые издержки, с другой стороны, они не понимают, как провести сделку, чтобы не попасть под многочисленные санкции. Непосредственно покупка российской нефти не запрещена, но действуют ограничения в отношении финансовых операций, в том числе страхования.



Поэтому российские компании сейчас на стадии смены рынков сбыта: все больше нефти и нефтепродуктов уходит азиатским странам, например, в Индию. Но переходный период совмещен со снижением экспорта.



Дополнительным фактором нестабильности остаются атаки йеменских хуситов по нефтяным объектам Саудовской Аравии. И все это происходит на фоне общего дефицита нефти: многие страны не могут нарастить добычу из-за недостаточного инвестирования в отрасль в 2020 и 2021 годах, в то время как спрос восстанавливается высокими темпами.

Авария на КТК стала своеобразной вишенкой на торте энергетического кризиса: она повлекла за собой риск сокращения экспорта нефти из Казахстана, так как маршрут через Новороссийск остается основным для вывоза казахской нефти на мировой рынок.



Во время шторма отгрузка со всех трех экспортных устройств была остановлена, о повреждении двух из них стало известно почти сразу после первичного осмотра. Но третий также заработал не сразу, а только 28 марта – то есть несколько дней данный экспортный канал не функционировал. Из-за риска усугубления дефицита нефти США отказались от давления на Европу с целью вынудить ее принять запрет на импорт российской нефти.



Заморозка отгрузки через КТК показала США и Евросоюзу перспективы роста цены на нефть в случае увеличения дефицита предложения на мировом рынке.

Для самого Казахстана проблемы с отгрузкой на КТК в итоге оказались не такими серьезными, как изначально показалось. В первые дни после остановки отгрузки нефть закачивалась с доступные для хранения емкости, в том числе в рамках береговой инфраструктуры. Однако вскоре они заполнились. Госкомпании Казахстана перенаправили свой экспорт на российские порты: на Новороссийск (нефтяной терминал, не входящий в проект КТК) и на Усть-Лугу.



Стоит отметить, что и ранее Казахстан заказывал транзит через Россию на данные направления. Ежегодные объемы отгрузки этими маршрутами обычно составлял около 17 млн тонн, теперь они увеличатся. При этом сокращение поставок нефти через КТК продлится примерно месяц, далее экспорт продолжится в нормальном объеме.



Казахские компании от перебоя в работе КТК практически не пострадали, а с финансовой точки зрения, может быть, даже и выиграли: ведь из-за ограничения отгрузки через КТК цены на нефть выросли.

Американская Chevron, к тому же, предпочла сократить добычу на своих объектах в Казахстане, а нефть перенаправить на закачку в емкости для хранения, т.е. фактически остановила экспорт на мировой рынок.



Ожидать кардинального изменения схемы экспорта казахской нефти после аварии на КТК не стоит. Помимо перенаправления экспорта на российские порты Новороссийск и Усть-Лугу (через терминалы "Транснефти") рассматривать альтернативные маршруты не стоит, так как любой другой вариант экспорта значительно дороже.

В частности, Казахстан мог бы грузить нефть на танкеры в Каспийском море, перевозить сырье в Баку и сдавать его в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Потом в турецком порту на Средиземном море нефть опять будет переваливаться в танкер и только после этого будет доставлена потребителю.



Такое количество перегрузочных операций существенно повышает себестоимость нефти, кроме того, для экспорта сколько-нибудь значимых объемов казахской нефти транзитом через Каспийском море нужно строить новые нефтяной терминал и танкеры. На это уйдет несколько лет, и потребуются существенные инвестиции. Естественно, инвесторы не готовы вкладываться в дополнительную инфраструктуру, зная, что через месяц КТК возобновит работу в полноценном формате.



3.04.22