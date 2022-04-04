В Талибане происходит постоянная межфракционная борьба, которая влияет.., - А.Князев

14:47 05.04.2022 АФГАНИСТАН СТРЕМИТСЯ СТАТЬ МИРНЫМ ГОСУДАРСТВОМ

Новое афганское правительство в лице "Талибана"* после прихода к власти столкнулось с большим количеством трудностей, оставшихся после ухода американцев из #Афганистан"а и непрекращающихся долгие годы военных действий. Однако за полгода талибы смогли выйти на разные переговорные площадки (в двустороннем и многостороннем формате) с внешними игроками, развивают экономические связи и формируют свою модель государственности. Все это дает повод обсудить ближайшее будущее Афганистана в современном мире. Насколько стабильны позиции движения "Талибан"* у власти и стоит ли ожидать международного признания талибского режима в Афганистане – Ia-centr.ru узнал у профессора СПбГУ, востоковеда Александра Князева.



Афганистан стремится стать мирным государством

– Александр Алексеевич, уже около семи месяцев движение "Талибан"* находится у власти в Афганистане. Однако, по некоторым данным, внутриполитическая борьба на территории страны еще не окончена. Так ли это, какие сегодня существуют угрозы для талибского режима?

– В движении происходит постоянная межфракционная борьба, которая влияет на принятие и реализацию решений от имени "Талибана"*. Это иррегулярное движение, еще в период до прихода к власти его характеризовало отсутствие строгой пирамидальной иерархии и какой-то жесткой дисциплины.



Тем не менее, конфликты внутри движения талибов имеют хорошие шансы на мирный исход, они учатся находить компромиссы.

Семь месяцев – не слишком большой срок даже при нынешней динамике политических процессов. Представьте себе правительство Советской России примерно к весне 1918 года. Какое там было разнообразие партий и фракций, сколько противоречивых и разнонаправленных решений принималось, насколько была низка управляемость вооруженными формированиями, не говоря уже об управляемости регионами. Постепенно и движение талибов начнет формировать более устойчивую внутреннюю политику.



Кого-то возмущает сам факт создания теократического государства, но это как раз проблема тех, кто с этим обстоятельством не согласен.



Можно предположить, что теократическая форма государственного устройства в значительной степени будет соответствовать запросам и нуждам большей части граждан страны, в особенности, сельского населения Афганистана, составляющего около 76% от общего числа.

Конечно, для европоцентричного мировоззрения, преобладающего, в частности, в России и во всем русскоязычном пространстве, чуждо выглядят проявления той культурно-цивилизационной модели, которая предлагается "Талибаном"*.



В самом Афганистане сторонники светской модели – это урбанизированный и чаще всего вестернизированный социальный сегмент.



Эксперименты по установлению светских моделей государства в Афганистане потерпели неудачу. И советский вариант, и те имитации демократической республики, которые были навязаны США и их союзниками.

– А если говорить не о единстве талибов, а о внутриафганской оппозиции, которая обещает талибам столкновения этой весной?



– Какой-либо институционализированной внутриафганской оппозиции просто не существует. Существует несколько заявляющих о себе военизированных групп, которые пытаются создавать локальные прецеденты. Они только имитируют некое "массовое сопротивление" движению талибов.



Я, например, согласен со словами Замира Кабулова, спецпредставителя президента России по Афганистану, о "виртуальности" таких групп.

Большая часть информации об их нападении на талибов ничем не подкреплена кроме заявлений самих "фронтов", например, "Фронта национального сопротивления Афганистана" и т.п. Время от времени появляются выступления, бездоказательные и часто постановочные фото и видео.



В условиях современных информационных войн наивно было бы все это принимать на веру.



К слову, все условные "фронты" занимают откровенную антироссийскую позицию по поводу специальной военной операции на Украине. И уже есть ряд прецедентов, когда их представители пытались заниматься вербовкой наемников среди афганских эмигрантов в нескольких странах для войны на Украине против российских войск.

Трудно говорить о какой-либо внутриполитической борьбе в Афганистане, хотя и существует опасность, что виртуальные фронты находятся в поиске внешних инвесторов для эскалации прямых военных действий. Возможно, кто-то уже и нашел своего спонсора.



В таком случае в стране начнется не внутриполитическая война, не политика. Денежные вливания извне поспособствуют началу нового этапа гражданской войны в Афганистане, в которой больше всего заинтересованы именно западные страны.



Исходя из сегодняшнего глобального конфликта между Западом и Россией, США и европейские государства могут проявить интерес к инвестированию новой большой войны в Афганистане для создания проблем Китаю, Ирану, России.

Очень беспокоит инициируемый "антиталибскими" силами этносепаратизм в стране, грозящий запуском процесса по разделу Афганистана. Подобное уже было в афганской истории.



В 1929 году эмир Аманулла-хан, представитель пуштунской династии, был свергнут повстанческой армией Бачаи Сакао (он же, в таджикской интерпретации Хабибулла Гази). Это первый опыт прихода к власти в Афганистане не пуштуна. Опыт неудачный, менее чем через год Бачаи Сакао был повешен.



Куратором Бачаи Сакао, готовившим восстание и провоцировавшим идею создания на севере Афганистана узбекско-таджикского государства под управлением известного басмаческого курбаши Ибрагим-бека, был легендарный Лоуренс Аравийский. Он работал в Зоне племен под псевдонимом Пир Карам-шах.



Очень похоже на нынешнюю ситуацию – англосаксы делают ставку на этнические меньшинства и на межэтнические противоречия. Всегда повторяю, что в истории нет ничего нового.



– На данный момент одной из наиболее острых проблем для Афганистана является угроза гуманитарного кризиса. Какие действия предпринимает талибское правительство Афганистана для ее решения?



– Подобного рода угроза существует еще с осени. Кризис, вроде бы, пока не достиг предельного уровня остроты, но признаки возможной катастрофы существуют.



В частности, это касается проблемы "внутренне перемещенных лиц", которая обострилась еще при правительстве Ашрафа Гани, до прихода "Талибана"* к власти.



Что это значит? Большое количество людей перемещалось из зон военных действий в более спокойные места. К настоящему времени количество этих внутренних беженцев составляет в Афганистане от полумиллиона до миллиона человек.



Положение этих людей сейчас действительно катастрофическое, у действующего правительства и администраций на местах чрезвычайно мало возможностей им помочь.



Если говорить о беженцах за пределами страны, то это актуально для Ирана, где их численность еще с 1990-х годов к настоящему времени превышает 6 миллионов человек.

20 лет страна жила в основном за счет внешней помощи и после ухода американцев лишилась 80% денег.



При этом за время присутствия США в Афганистане не было создано экономических структур, которые бы позволили государству обеспечивать себя самостоятельно.



На фоне того обилия экономических и инфраструктурных объектов, что были обустроены в свое время Советским Союзом, западное присутствие в Афганистане и не пыталось заниматься каким-либо развитием страны.

Проблема обостряется тем, что большинство товаров первой необходимости для Афганистана в данный момент импортируется.



Еще один аспект – заморозка афганских активов на Западе. Мне кажется, что эта проблема будет затягиваться и дальше, поскольку для США это удобный инструмент оказания давления на ситуацию в Афганистане.



Манипулируют ситуацией и международные организации, в первую очередь ООН. 31 марта под эгидой ООН прошла конференция по оказанию гуманитарной помощи Афганистану, распределение которой игнорирует реальные органы власти в стране.

История повторяется, в 1980-х годах УВКБ ООН участвовала и в создании "коридоров" для прохождения караванов и отрядов моджахедов в обход правительственных и советских войск, и в отправке афганских детей в пакистанские медресе, где из них воспитывали будущих боевиков…



Правительство "Талибана"* имеет довольно мало рычагов для восстановления экономики Афганистана. Однако сейчас предпринимаются меры для возрождения малого и среднего бизнеса, происходит налаживание отношений с Пакистаном и Ираном, в меньшей мере с Узбекистаном и Туркменистаном, во внешней торговле.



Таким образом, работа идет, но при этом "Талибан"* сегодня, конечно, неспособен самостоятельно преодолеть все происходящие в стране критические явления.



– Допускаете ли Вы возможность признания власти талибов в ближайшем будущем? Какие страны здесь окажутся первыми?



– По этому вопросу внимания заслуживает совместная инициатива Пакистана и Узбекистана о создании регионального консенсуса по признанию Афганистана.



Сегодня нельзя ничего решить в Афганистане, если не работать с "Талибаном"*, который контролирует страну, представляет реальное правительство.

Некое региональное "полупризнание" правительства талибов было бы на пользу всему региону, а о полном – речи пока не идет. Почти все страны апеллируют к ООН, а там какой-либо позитивный консенсус по отношению к режиму талибов в обозримой перспективе выглядит абсолютно невозможным.



Почти все государства-соседи Афганистана заинтересованы в развитии коммуникационных, энергетических, экономических проектов, связанных с афганской территорией. Рациональный подход может проявиться у Турции, части арабских стран.



В общем-то, пока и торопиться с процессом полноценного политического признания талибов нет необходимости.



Талибы не "белые и пушистые", факт международного признания – это важный рычаг влияния, с помощью которого можно вести диалог с правительством в Кабуле и как-то стимулировать талибов корректировать свою внутреннюю политику для достижения большей стабильности в стране. Примерно эту позицию занимают страны с рациональным подходом к вопросу: Китай, Россия, Иран, Узбекистан.

Нужно оказывать помощь в становлении властного аппарата и, одновременно, помогать этим вчерашним "партизанам" адаптироваться к современной жизни, влиять на их поведение.



К слову, афганское посольство в Москве в эти дни возглавит временный поверенный Джамал Насир Гарвал, назначенный талибами, и Россия – четвертая страна после КНР, Пакистана и Туркменистана, где посольство представляет де-факто действующее правительство Афганистана.



Наиболее же глупо сейчас выглядит ООН, где действующий постпред не является представителем ни бывшего, ни действующего правительства, то есть, не представляет Афганистан, а только числится таковым. Деградация ООН очевидна и в этом.



– Кстати об ООН, 17 марта Совет безопасности ООН проголосовал за восстановление связей с контролируемым "Талибаном"* Афганистаном и продлил действие МООНСА (Миссия ООН по содействию Афганистану) на год. Даст ли это толчок к развитию сотрудничества внешнего мира с правительством Афганистана?



– Я очень невысокого мнения о миссии ООН в Афганистане в связи с широким кругом ее полномочий. Она заточена на проблемы, с решением многих из которых не следует торопить правительство другого государства. В том числе, по вопросу создания инклюзивного правительства в Афганистане.



В данный момент нет ни одного документа, в котором были бы определены критерии и механизмы "инклюзивности".

Повышенное внимание к этому фактору для нынешнего афганского правительства выглядит вызывающим.



Особенно с учетом того, что в большинстве стран мира аспект какой-то "инклюзивности" отсутствует: найдите его, к примеру, в Казахстане, Кыргызстане или Таджикистане.



Данный вопрос – один из рычагов давления. ООН. Инструмент, через который Запад может манипулировать афганской ситуацией, не решая вопросы гуманитарной катастрофы или создания устойчивой структуры власти.



– Существует ряд проектов, которые могут помочь развитию Афганистана, его встроенности в региональные и мировые рынки. Как пример называют ТАПИ – строящийся магистральный газопровод из Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию. Какие инициативы сейчас являются основными для Афганистана на внешнем треке?



– Я не думаю, что ТАПИ или ж/д проекты, которые лоббирует Узбекистан через афганскую территорию (трансафганская железная дорога), способны быстро помочь экономике Афганистана.



Сейчас правительство "Талибана"* активно работает с китайской стороной относительно реализации проекта по освоению Мес Айнак – крупнейшего медного месторождения в мире. Еще в 2007 году китайские компании выиграли тендер на его разработку.



Реализация инициативы позволила бы афганскому правительству получать гораздо более серьезные деньги и одновременно создавать рабочие места. Афганистан богат минеральными ресурсами.



Поэтому, я думаю, что сейчас один из самых перспективных путей для страны – внешние инвестиции в добывающую промышленность. Это способствовало бы более быстрому и эффективному вливанию денег в афганскую экономику.

– Не так давно в сети обсуждались новости о наращивании военных сил у афганских границ с Центральной Азией, однако, правительство Афганистана отрицает слухи. Существует ли сейчас угроза прямого конфликта между Афганистаном и государствами региона?



– У Туркменистана и Узбекистана нет никаких проблем на границах с Афганистаном. Иран создал совместную с "Талибаном"* комиссию для снижения возможностей пограничных конфликтов. Все остальное – виртуальные угрозы.



Однако, существует довольно много акторов, которые заинтересованы в определенном нагнетании информационного потока по этому поводу. В том числе руководство военных структур Таджикистана, которое элементарно желает получить дополнительную помощь, например, по линии ОДКБ.



При этом образ существующего напряжения и даже якобы угроз на границе позволяет властям Таджикистана в большей степени консолидировать население страны вокруг руководства республики.



Однако, важно отметить, что правительство Афганистана в такой ситуации ведет себя достаточно сдержанно и не поддается на провокационные заявления. Глупо ожидать военных вторжений с территории Афганистана в любую страну. Сегодня каждое из государств Центральной Азии способно легко отразить подобные вылазки. Афганистан стремится утвердить свой статус как государства, которое готово налаживать внешние связи, а не вести военные действия.



* запрещено в РФ



Александр Князев

4.04.22 Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649159220





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Около 300 встреч с населением провели сенаторы во время поездок по регионам страны

- В Правительстве рассмотрели сложившуюся паводковую ситуацию в стране и принимаемые меры по их ликвидации

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2022 года №183

- В Мажилисе выработали рекомендации по реформированию системы ветеринарии

- Кадровые перестановки

- Пакет экономических реформ будет представлен в июле 2022 г.

- Счетным комитетом проведена промежуточная оценка реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан"

- Казахстан вернулся к допандемийному уровню притока иностранных инвестиций

- Об улучшении экологии в городах Нур-Султан и Алматы

