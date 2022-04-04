 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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14:52  Радио Жогорку Кенеша - Парламента Кыргызстана не может работать... из-за долгов
14:47  В Талибане происходит постоянная межфракционная борьба, которая влияет.., - А.Князев
14:46  Есть ли альтернативы у КТК? - И.Юшков
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12:06  Индия между Западом и Россией, - А.Савельев
11:25  Очередное киндер-сокровище (31-летний Тулеуов) трудоустроено зампредом КазАгентства по стратегическому планированию
10:40  США вытесняют Россию из ЦА. Какие республики постсоветского пространства готовят к пожару после Украины, - "СП"
10:28  Садыр Жапаров: Кумтор полностью и бесповоротно возвращен Кыргызстану (триумфальная речь)
10:18  Уволен в запас (в результате январского ранения?) командующий Погранвойск Казахстана генерал Дильманов
10:06  В Мариуполе сдались остатки 503 отдельного батальона морпехов ВСУ (267 чел)
09:40  "Возвращение Аляски в состав России возможно...", - депутат ГД Вассерман
09:17  Индия поведет Туркменистан в космос, - В.Панфилова
08:51  Талибы готовят покушение на Ахмада Масуда? - А.Серенко
08:43  Шольц - капут? Правящая коалиция Германии на грани развала, - А.Камкин
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06:40  Протестующие в Шри-Ланке добились отставки правительства, но требуют и ухода президента Раджапакса
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00:38  Вашингтон начинает кампанию по снижению нефтяных цен, - "НГ"
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00:26  Санкции и историческое поражение Казахстана, - А.Савельев
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00:01  Пора переустроить "Ельцин-центр" в Дом ветеранов, - Е.Федоров
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Понедельник, 04.04.2022
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14:16  Китаю нужна победа России: причины пристального внимания к спецоперации, - Ю.Тавровский
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    Кыргызстан   | 
Радио Жогорку Кенеша - Парламента Кыргызстана не может работать... из-за долгов
14:52 05.04.2022

5 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

У парламентского радио образовался долг перед РПО РМТР, Агентством связи и компанией "Акнет" на сумму 203 тысячи сомов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил руководитель пресс-службы Эркинбек Каимов.

По его словам, парламентское радио прекратило свое вещание 15 июня 2021 года.

"Основная причина - долги. Трое сотрудников в рамках оптимизации попадают под сокращение. Но если финансовый вопрос будет решен, то радио готово возобновить трансляцию", - сказал Эркинбек Каимов.

Комитет дал поручение аппарату проверить информацию и найти способы возобновления работы парламентского радио.

Источник - 24.kg
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