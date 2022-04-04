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|Радио Жогорку Кенеша - Парламента Кыргызстана не может работать... из-за долгов
14:52 05.04.2022
5 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
У парламентского радио образовался долг перед РПО РМТР, Агентством связи и компанией "Акнет" на сумму 203 тысячи сомов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил руководитель пресс-службы Эркинбек Каимов.
По его словам, парламентское радио прекратило свое вещание 15 июня 2021 года.
"Основная причина - долги. Трое сотрудников в рамках оптимизации попадают под сокращение. Но если финансовый вопрос будет решен, то радио готово возобновить трансляцию", - сказал Эркинбек Каимов.
Комитет дал поручение аппарату проверить информацию и найти способы возобновления работы парламентского радио.