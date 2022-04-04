Киллером Токаеву британская разведка наняла снайпера СБУ.. Эвоно как

18:34 05.04.2022

Вскрыта роль британских спецслужб в подготовке покушения на президента Казахстана

"Была задача максимально ослабить российское влияние"



Покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева готовил агент Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом информационному порталу StanRadar сообщил информированный источник в Казахстане. Злоумышленник был задержан Комитетом национальной безопасности Казахстана еще 25 марта. Эксперт "МК" полагает, что за террористом помимо СБУ могли стоять британские спецслужбы.



"Была задача максимально ослабить российское влияние"



По информации КНБ, гражданин Казахстана, задержанный 25 марта, планировал покушения на лидера страны и ряд высокопоставленных госслужащих. Также его подозревают в подготовке терактов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. При обыске у него нашли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем. Предполагается, что она могла быть произведена на Украине.



Как утверждают в КНБ, помимо собственно террористической деятельности, агент "А" должен был при помощи постов в соцсетях заниматься антироссийской и русофобской пропагандой. При этом одним из его контактов был известный политолог Досым Сатпаев, известный своими антироссийскими взглядами, который занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи для ВСУ.



По утверждению информированного источника StanRadar, руководство Казахстана полагает, что СБУ не могла направить в страну вооруженного агента без отмашки со стороны своих "кураторов". И сейчас занято поиском государства, которое подложило ему такую "свинью".



И тут следите за ходом мысли казахстанских экспертов: они полагают, что с целью выяснить степень причастности к этому заговору дорогих западных партнеров в Брюссель был направлен высокопоставленный казахстанский чиновник. Однако с заданием он не справился.



И как тут не вспомнить скандальные заявления, сделанные первым заместителем руководителя администрации президента Казахстана Тимуром Сулейменовым в конце прошлой недели по итогам переговоров в Брюсселе. Напомним, что он заявил, что его страна не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России.



Специально для "МК" удивительные новости из Казахстана прокомментировал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.



- Я недавно общался с представителями Казахстана. – сказал эксперт. – Могу сказать, что в Казахстане почти никто не верит в реальную подготовку покушения на Токаева. Там нет уверенности в том, что весь этот эпизод вообще имел место.



Но я бы не исключал, что подобное потенциально возможно. Я не знаю, была ли подготовка теракта в действительности. Но если была, то за этим может стоять Великобритания. И казахстанским чиновникам следовало бы ехать не в Брюссель, а в Лондон, в штаб-квартиру "Ми-6".



Великобритания стояла и за попыткой госпереворота в начале января этого года. После того, как британским спецслужбам не удалось раскачать ситуацию, и в свете военной операции РФ на Украине, они предпринимают новые попытки по разрушению отношений РФ и Казахстана. Я мог бы предположить, что если даже это не была попытка теракта, то это мог быть элемент давления на Токаева, чтобы заставить его проводить более антироссийский курс.



- Почему именно Великобритания?



- Британские спецслужбы сегодня чрезвычайно активны на постсоветском пространстве. Они работают на Южном Кавказе, на Украине, а также в Центральной Азии.



Вы же знаете, что Зеленский посещал штаб-квартиру Ми-6? После этого было принято решение о создании центра подготовки Сил специальных операций в районе Очакова, который был уничтожен российскими ракетами "Калибр".



Именно британцы занимались подготовкой украинского спецназа. С 2014 года они обучили 20 тысяч украинских военнослужащих. Они стремятся всячески навредить России, в том числе и на территории Казахстана. Они пытаются подогреть там русофобские настроения, тем более, что такие настроения среди националистов там действительно есть.



Конечно, Украина в этом тоже заинтересована, но она сама по себе ничего собой не представляет. Украина – это лишь инструмент британских спецслужб. По некоторым данным, даже сейчас британцы принимают участие в военной операции на стороне ВСУ. Есть информация, что действиями нацбатальонов в Мариуполе руководили представители британских спецслужб, именно их пытались вывезти из города на вертолетах, которые были сбиты.



- Заявления в Брюсселе первого замглавы администрации Токаева вызвали в РФ очень негативную реакцию. Может быть, сейчас КНБ просто пытается отвлечь внимание от этого, раскручивая эпизод с якобы покушением?



- Вы же знаете, что у Токаева сейчас нет пресс-секретаря? Его уволили. Теперь в Казахстане ходят слухи, что и место первого замглавы администрации президента может вскоре оказаться вакантным. В новом правительстве, которое было назначено в январе этого года, много людей, настроенных русофобски. И РФ заинтересована в том, чтобы эти люди были сняты со своих постов.



- Зачем Британии понадобились январские события в Казахстане?



- Была задача максимально ослабить российское влияние в Казахстане, добиться, чтобы он вышел из ОДКБ. Такие же задачи ставятся на всем постсоветском пространстве.



С учетом тесных взаимосвязей между Ми-6 и украинскими спецслужбами, использовать заранее подготовленного агента СБУ не представляло никаких проблем. Тем же самым британцы активно занимаются в Армении. Например, недавно ушедший в отставку президент Армении был фактически агентом Ми-6. Он долго работал послом в Великобритании и я предполагаю, что он мог там быть завербован. Для того, чтобы его сделать президентом, посольство Великобритании в Ереване специально собирало людей, контролирующих информационные ресурсы, им обещали деньги за то, чтобы продвигать его кандидатуру.



Авторы: МАРИНА ПЕРЕВОЗКИНА