 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.04.2022
22:08  Дейрес. Кыргызская конница атаковала узбекских пограничников - 2 трупа
18:59  "Казахстан вступает в новую эру демократических преобразований" – Токаев дал статью в National Interest
18:34  Киллером Токаеву британская разведка наняла снайпера СБУ.. Эвоно как
17:51  "Россия поставила Китай перед жутким выбором", - А.Маслов
14:53  Ближний Восток больше не верит США, - Джон Руэл
14:52  Радио Жогорку Кенеша - Парламента Кыргызстана не может работать... из-за долгов
14:47  В Талибане происходит постоянная межфракционная борьба, которая влияет.., - А.Князев

14:46  Есть ли альтернативы у КТК? - И.Юшков
13:40  С домброй и в саукеле. Модель-мулатка Фатима Кулибали продолжает покорять Казахстан (видео)
13:38  Включенных в "Женскую тетрадь" узбекистанок поддержат из специального фонда
12:06  Индия между Западом и Россией, - А.Савельев
11:25  Очередное киндер-сокровище (31-летний Тулеуов) трудоустроено зампредом КазАгентства по стратегическому планированию
10:40  США вытесняют Россию из ЦА. Какие республики постсоветского пространства готовят к пожару после Украины, - "СП"
10:28  Садыр Жапаров: Кумтор полностью и бесповоротно возвращен Кыргызстану (триумфальная речь)
10:18  Уволен в запас (в результате январского ранения?) командующий Погранвойск Казахстана генерал Дильманов
10:06  В Мариуполе сдались остатки 503 отдельного батальона морпехов ВСУ (267 чел)
09:40  "Возвращение Аляски в состав России возможно...", - депутат ГД Вассерман
09:17  Индия поведет Туркменистан в космос, - В.Панфилова
08:51  Талибы готовят покушение на Ахмада Масуда? - А.Серенко
08:43  Шольц - капут? Правящая коалиция Германии на грани развала, - А.Камкин
08:20  Господа Мединский и Слуцкий, встречайте нового официального "партнера по укр-переговорам" - Малюська
06:40  Протестующие в Шри-Ланке добились отставки правительства, но требуют и ухода президента Раджапакса
00:53  Немцы начали запасаться дровами, - Ван Мэн
00:48  Мир кардинально меняется. Запад терпит банкротство и превращается в агрессивный корпоративный фашизм, - Б.Драгаш
00:46  Русофобы Киргизии и Казахстана скоординировались против России, - А.Курманов
00:45  Страшные тайны искалеченного города: как батальон "Азов" сдает Мариуполь, - Дм.Стешин
00:42  Финансирование Пентагона? Чем на самом деле занимаются в биолаборатории Алматы
00:38  Вашингтон начинает кампанию по снижению нефтяных цен, - "НГ"
00:27  Конец эпохи доллара? Как Россия, Индия, Китай разрушают финансовую основу гегемонии США, - В.Панов
00:26  Санкции и историческое поражение Казахстана, - А.Савельев
00:19  В опоре Троицкого моста в Пскове обнаружен золотой клад нумизмата Плюшкина, который 200 лет искали всем городом
00:01  Пора переустроить "Ельцин-центр" в Дом ветеранов, - Е.Федоров
00:00  А меня за что. Дочку Пескова незаслуженно? выселяют из Парижика
Понедельник, 04.04.2022
22:28  Ливан (страна) объявил "о банкротстве государства и Центрального банка"
19:30  Китайский и британский: с двух сторон наступает новый "омикрон"
17:40  Очередной иноагент Каталин Раду возглавил Авиацию Казахстана
15:56  Хубаншо Кирманшоев. Как герой революции на Памире оказался жертвой репрессий (история), - Хуршед Юсуфбеков
15:54  Нашествие россиян в Кыргызстан. Как новые экспаты обживаются в Бишкеке
15:50  К.Ольшанский: Вашингтон хочет превратить Украину во "второй Афган"
15:49  В Казахстане свалился в реку Иртыш и уплыл... грузовой поезд (18 вагонов с рудой)
15:43  В Узбекистане появился свой чемпион мира по фехтованию Зухриддин Кадыров
15:35  Вышли мемуары журналиста Виталия Третьякова "Из СССР в Россию и обратно"
15:34  Индия. Рабские скрепы и праздник богачей, - Сергей Кожемякин
15:32  Франция: "может произойти что угодно...". Президентские выборы могут обернуться непредсказуемым результатом, - Guardiаn
14:25  Еще 2 полковника КазМВД задержаны за пособничество "январским погромщикам"
14:19  Казахстан вслед за Россией ограничит экспорт зерна и муки
14:16  Китаю нужна победа России: причины пристального внимания к спецоперации, - Ю.Тавровский
11:55  Интервью Сулейменова (замрук администрации К.Токаева) производит абсолютно неадекватное впечатление, - Д.Ашимбаев
11:51  На Украине решается судьба России, - А.Проханов
10:25  В Казахстане идут аресты людей Кайрата Сатыбалдыулы - растащивших ЖД
10:15  На самом ли деле Турция борется за мир на Украине?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Казахстан вступает в новую эру демократических преобразований" – Токаев дал статью в National Interest
18:59 05.04.2022

Казахстан вступает в новую эру демократических преобразований – Токаев
сша, журнал, рк, президент, токаев, статья Фото: akorda.kz
В авторитетном американском журнале The National Interest опубликована статья президента РК Касым-Жомарта Токаева, в которой глава государства заявил, что Казахстан вступает в новую эру демократических преобразований, передает Zakon.kz.
Разворачивающиеся на постсоветском пространстве события порождают серьезные вызовы, но они не смогут остановить стремление нашей страны идти вперед.

Напоминая о событиях начала января, автор статьи подчеркивает, что мирные демонстрации переросли в масштабное насилие, беспрецедентное для всей 30-летней истории независимого Казахстана.

Нам до сих пор приходится восстанавливаться от этих ран, но мы полностью готовы извлекать уроки из произошедшего, смело решать проблемы и двигаться вперед.
Касым-Жомарт Токаев
Глава государства также прокомментировал геополитическую ситуацию в регионе.

Казахстан и Россия – страны, которые объединяет самая протяженная граница в мире, поэтому у нас сложились особые отношения, основанные на сотрудничестве.
Касым-Жомарт Токаев
В то же время президент напомнил, что Казахстан имеет "традиции дружеских отношений с Украиной", и выразил надежду "на скорое и справедливое урегулирование конфликта в соответствии с Уставом ООН".

Глава государства акцентировал внимание на том, что его ключевые инициативы по реформированию и модернизации Казахстана в первую очередь направлены на решение экономических и социальных проблем, поднимаемых соотечественниками.

Мы четко и ясно услышали их ожидания.

По словам президента, сегодня "страна приступает к беспрецедентной децентрализации государственной власти, усиливая систему сдержек и противовесов". При этом, как отметил Касым-Жомарт Токаев, коррупция и непотизм действительно станут нетерпимыми явлениями, что позволит предотвратить "концентрацию политической власти и накопление богатства в руках немногих".

Реформам подвергнутся ключевые органы государственной власти – Администрация президента, Парламент, местные администрации, судебная и правоохранительные системы.

Глава государства особо отметил, что "будет обеспечена нулевая терпимость к пыткам".

В Новом Казахстане предполагается сформировать иной баланс полномочий между различными ветвями власти и государственными органами. Фактически, как заявил Касым-Жомарт Токаев, "страна перейдет от "суперпрезидентской" к "нормативно-президентской" форме правления.

Как подчеркнул президент, особое значение придается формированию смешанной пропорционально-мажоритарной выборной системы, внедрение которой призвано укрепить политическое многообразие в стране. При этом глава государства напомнил, что сам добровольно отказывается от части имеющихся на сегодня президентских полномочий. Число назначаемых Касым-Жомартом Токаевым сенаторов сократится с 15 до 10, причем половина из них будет рекомендована Ассамблеей народа Казахстана.

Возможно, самым важным является то, что конституционные изменения предоставят больше полномочий акимам районов, городов и сельских округов. Отныне они будут отвечать, в первую очередь, перед народом и будут полностью подотчетны ему.

В статье отдельно отмечается, что разработка всех реформ велась в тесном диалоге с авторитетными представителями гражданского общества.

Затрагивая тему демонополизации казахстанской экономики, президент напомнил, что "система должна работать во благо наших граждан, а не только для избранных", что, к сожалению, слишком часто имело место в прошлом.

Рост, не являющийся инклюзивным, не является устойчивым... Огромные богатства, накопленные олигархами и их монополиями, будут перенаправлены на пользу рабочего и среднего классов нашей страны.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что решение проблемы социального и экономического неравенства имеет важнейшее значение для дальнейшего развития страны.

По мере роста экономики должны расти и возможности граждан. (В этой связи. – Прим. ред.) правительству поручено разработать программу по увеличению заработной платы и сокращению бедности.
Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, первыми ощутимыми для населения шагами в данном случае станут увеличение минимальной заработной платы на 40% и повышение зарплаты работников государственного сектора.

Налоговое бремя малого бизнеса сократится, в то время как добывающие компании Казахстана будут нести большую и более справедливую долю экономического бремени.

Глава государства убежден, что "эти реформы представляют собой переломный момент для нашего народа". По его словам, наша страна сегодня выбирает курс на ускоренное развитие, а не на стагнацию.

Нам еще предстоит пройти долгий путь. Как внутри страны, так и на международном уровне партнерство по-прежнему является единственным способом построить лучшее общее будущее мира и процветания.

Динара Халдарова

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649174340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Около 300 встреч с населением провели сенаторы во время поездок по регионам страны
- В Правительстве рассмотрели сложившуюся паводковую ситуацию в стране и принимаемые меры по их ликвидации
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2022 года №183
- В Мажилисе выработали рекомендации по реформированию системы ветеринарии
- Кадровые перестановки
- Пакет экономических реформ будет представлен в июле 2022 г.
- Счетным комитетом проведена промежуточная оценка реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан"
- Казахстан вернулся к допандемийному уровню притока иностранных инвестиций
- Об улучшении экологии в городах Нур-Султан и Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  