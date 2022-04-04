Дейрес. Кыргызская конница атаковала узбекских пограничников - 2 трупа

22:08 05.04.2022

Пограничники Узбекистана застрелили двух кыргызстанцев, - Погранслужба ГКНБ



Продолжение: Узбекистан передал Кыргызстану тела двух мужчин, которых застрелили пограничники РУз

"Сводка" (АКИpress) – На границе с Узбекистаном 5 апреля произошел инцидент с применением оружия, сообщает Погранслужба ГКНБ.



По предварительной информации, в селе Дейрес Аксыйского района Жалал-Абадской области несколько граждан Кыргызстана пытались нелегально провезти груз на лошадях на территорию Узбекистана.



Когда они находились в 500 метрах от линии госграницы на территории Узбекистана, их обнаружили пограничники Службы госбезопасности Узбекистана. Требованиям узбекских пограничников остановиться контрабандисты не подчинились.



В ходе задержания гражданских лиц завязалась потасовка. В целях сохранения своих жизней и здоровья пограничники Узбекистана применили оружие, в результате чего двое граждан получили огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью. Остальным нарушителям удалось скрыться на территории Кыргызстана.



Со слов пограничников Узбекистана, граждане Кыргызстана пытались провезти контрабандный груз общей стоимостью более 20 тыс. долларов США.



"Как выяснилось позднее, погибшие граждане – выходцы из Узбекистана, но в 2012 году получили гражданство Кыргызской Республики. По предварительной информации, при этом они сохранили при себе паспорта Республики Узбекистан", - сообщили в погранслужбе.



Сегодня в 17:55 состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана, которые выехали на место инцидента для изучения обстоятельств произошедшего. Пограничные представители договорились, что каждая из сторон проведет собственное расследование по инциденту.