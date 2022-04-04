 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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По всему Казахстану стартовали "стратегические" военные учения "Батыл Тойтарыс – 2022"
00:00 06.04.2022

В Казахстане началось командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс"

Комплексное учение пройдет на территории семи областей и двух городов

В Казахстане началось Комплексное межведомственное учение "Батыл Тойтарыс – 2022", сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"В рамках выполнения поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации, в стране проводится учение "Батыл Тойтарыс – 2022"", - говорится в сообщении.

Комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс – 2022" пройдет на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также городов Алматы и Шымкент.
В мероприятиях задействованы соединения и части Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, центральные государственные и местные исполнительные органы.

На начальном этапе учения будут отработаны вопросы взаимодействия при усилении охраны государственной границы, обеспечении общественной безопасности, проведении антитеррористической операции, в условиях нарастания военных угроз.
Учение "Батыл Тойтарыс – 2022" продлится до 16 апреля текущего года.

Источник - ru.sputnik.kz
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