По всему Казахстану стартовали "стратегические" военные учения "Батыл Тойтарыс – 2022"

00:00 06.04.2022

В Казахстане началось командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс"



Комплексное учение пройдет на территории семи областей и двух городов



В Казахстане началось Комплексное межведомственное учение "Батыл Тойтарыс – 2022", сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В рамках выполнения поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации, в стране проводится учение "Батыл Тойтарыс – 2022"", - говорится в сообщении.



Комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс – 2022" пройдет на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также городов Алматы и Шымкент.

В мероприятиях задействованы соединения и части Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, центральные государственные и местные исполнительные органы.



На начальном этапе учения будут отработаны вопросы взаимодействия при усилении охраны государственной границы, обеспечении общественной безопасности, проведении антитеррористической операции, в условиях нарастания военных угроз.

Учение "Батыл Тойтарыс – 2022" продлится до 16 апреля текущего года.