В Мариуполе, похоже, сидят в котле французские легионеры и сам мэтр полит-провокации Бернар Леви

00:01 06.04.2022

Не дать уйти наймитам Макрона – над Мариуполем продолжают сбивать украинские вертолеты

05.04.2022 Владимир Гладков



Сегодня утром силами союзных ЗРК над Мариуполем были сбиты еще два украинских вертолета, которые пытались эвакуировать засевших на "Азовстали" националистов и, возможно, иностранных легионенров.



Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны РФ, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.



Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя", – говорится в сообщении.



Примечательно, что ряд источников утверждают, что вместе с украинскими нацистами на территории "Азовстали" скрывается небезызвестный Бернар Анри Леви – так называемый архитектор всех цветных революций последних лет, включая украинский майдан 2014. Утверждается, что именно его пытаются вытащить из Мариуполя. Данную версию объясняет и откровенная истерика со стороны французского президента Макрона, который попросту пытается выгородить свой легион.



"После того, как неонацистов из "Азова" выбили из Мариупольского аэропорта, в окрестностях которого боевики побросали все свои базы и технику, вместе с ними в порт города вероятнее всего отступили наемники из "Французского иностранного легиона", чьи личные вещи были найдены бойцами ДНР", – пишет военкор Семен Пегов.



Он напомнил, что накануне именно над этим портом были сбиты два вражеских вертолета, которые должны были эвакуировать иностранцев.



"Точное количество французских легионеров, блокированных вместе с "азовцами" в городе нам неизвестно. Однако судя по тому, как активно Макрон педалирует тему собственного гуманитарного коридора – военных из Франции там может оказаться немало.



И возможно не только наемников, но и кадров. А значит крайне информированных и ценных. Правда, которую смогут рассказать они, способна шокировать весь цивилизованный мир", – предполагает военкор.