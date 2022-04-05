 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.04.2022
00:03  КазПравительство попытается демонополизировать "Казахтелеком"
00:01  В Мариуполе, похоже, сидят в котле французские легионеры и сам мэтр полит-провокации Бернар Леви
00:00  По всему Казахстану стартовали "стратегические" военные учения "Батыл Тойтарыс – 2022"
Вторник, 05.04.2022
22:08  Дейрес. Кыргызская конница атаковала узбекских пограничников - 2 трупа
18:59  "Казахстан вступает в новую эру демократических преобразований" – Токаев дал статью в National Interest
18:34  Киллером Токаеву британская разведка наняла снайпера СБУ.. Эвоно как
17:51  "Россия поставила Китай перед жутким выбором", - А.Маслов

14:53  Ближний Восток больше не верит США, - Джон Руэл
14:52  Радио Жогорку Кенеша - Парламента Кыргызстана не может работать... из-за долгов
14:47  В Талибане происходит постоянная межфракционная борьба, которая влияет.., - А.Князев
14:46  Есть ли альтернативы у КТК? - И.Юшков
13:40  С домброй и в саукеле. Модель-мулатка Фатима Кулибали продолжает покорять Казахстан (видео)
13:38  Включенных в "Женскую тетрадь" узбекистанок поддержат из специального фонда
12:06  Индия между Западом и Россией, - А.Савельев
11:25  Очередное киндер-сокровище (31-летний Тулеуов) трудоустроено зампредом КазАгентства по стратегическому планированию
10:40  США вытесняют Россию из ЦА. Какие республики постсоветского пространства готовят к пожару после Украины, - "СП"
10:28  Садыр Жапаров: Кумтор полностью и бесповоротно возвращен Кыргызстану (триумфальная речь)
10:18  Уволен в запас (в результате январского ранения?) командующий Погранвойск Казахстана генерал Дильманов
10:06  В Мариуполе сдались остатки 503 отдельного батальона морпехов ВСУ (267 чел)
09:40  "Возвращение Аляски в состав России возможно...", - депутат ГД Вассерман
09:17  Индия поведет Туркменистан в космос, - В.Панфилова
08:51  Талибы готовят покушение на Ахмада Масуда? - А.Серенко
08:43  Шольц - капут? Правящая коалиция Германии на грани развала, - А.Камкин
08:20  Господа Мединский и Слуцкий, встречайте нового официального "партнера по укр-переговорам" - Малюська
06:40  Протестующие в Шри-Ланке добились отставки правительства, но требуют и ухода президента Раджапакса
00:53  Немцы начали запасаться дровами, - Ван Мэн
00:48  Мир кардинально меняется. Запад терпит банкротство и превращается в агрессивный корпоративный фашизм, - Б.Драгаш
00:46  Русофобы Киргизии и Казахстана скоординировались против России, - А.Курманов
00:45  Страшные тайны искалеченного города: как батальон "Азов" сдает Мариуполь, - Дм.Стешин
00:42  Финансирование Пентагона? Чем на самом деле занимаются в биолаборатории Алматы
00:38  Вашингтон начинает кампанию по снижению нефтяных цен, - "НГ"
00:27  Конец эпохи доллара? Как Россия, Индия, Китай разрушают финансовую основу гегемонии США, - В.Панов
00:26  Санкции и историческое поражение Казахстана, - А.Савельев
00:19  В опоре Троицкого моста в Пскове обнаружен золотой клад нумизмата Плюшкина, который 200 лет искали всем городом
00:01  Пора переустроить "Ельцин-центр" в Дом ветеранов, - Е.Федоров
00:00  А меня за что. Дочку Пескова незаслуженно? выселяют из Парижика
Понедельник, 04.04.2022
22:28  Ливан (страна) объявил "о банкротстве государства и Центрального банка"
19:30  Китайский и британский: с двух сторон наступает новый "омикрон"
17:40  Очередной иноагент Каталин Раду возглавил Авиацию Казахстана
15:56  Хубаншо Кирманшоев. Как герой революции на Памире оказался жертвой репрессий (история), - Хуршед Юсуфбеков
15:54  Нашествие россиян в Кыргызстан. Как новые экспаты обживаются в Бишкеке
15:50  К.Ольшанский: Вашингтон хочет превратить Украину во "второй Афган"
15:49  В Казахстане свалился в реку Иртыш и уплыл... грузовой поезд (18 вагонов с рудой)
15:43  В Узбекистане появился свой чемпион мира по фехтованию Зухриддин Кадыров
15:35  Вышли мемуары журналиста Виталия Третьякова "Из СССР в Россию и обратно"
15:34  Индия. Рабские скрепы и праздник богачей, - Сергей Кожемякин
15:32  Франция: "может произойти что угодно...". Президентские выборы могут обернуться непредсказуемым результатом, - Guardiаn
14:25  Еще 2 полковника КазМВД задержаны за пособничество "январским погромщикам"
14:19  Казахстан вслед за Россией ограничит экспорт зерна и муки
14:16  Китаю нужна победа России: причины пристального внимания к спецоперации, - Ю.Тавровский
11:55  Интервью Сулейменова (замрук администрации К.Токаева) производит абсолютно неадекватное впечатление, - Д.Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Мариуполе, похоже, сидят в котле французские легионеры и сам мэтр полит-провокации Бернар Леви
00:01 06.04.2022

Не дать уйти наймитам Макрона – над Мариуполем продолжают сбивать украинские вертолеты
05.04.2022 Владимир Гладков

Сегодня утром силами союзных ЗРК над Мариуполем были сбиты еще два украинских вертолета, которые пытались эвакуировать засевших на "Азовстали" националистов и, возможно, иностранных легионенров.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны РФ, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.

Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя", – говорится в сообщении.

Примечательно, что ряд источников утверждают, что вместе с украинскими нацистами на территории "Азовстали" скрывается небезызвестный Бернар Анри Леви – так называемый архитектор всех цветных революций последних лет, включая украинский майдан 2014. Утверждается, что именно его пытаются вытащить из Мариуполя. Данную версию объясняет и откровенная истерика со стороны французского президента Макрона, который попросту пытается выгородить свой легион.

"После того, как неонацистов из "Азова" выбили из Мариупольского аэропорта, в окрестностях которого боевики побросали все свои базы и технику, вместе с ними в порт города вероятнее всего отступили наемники из "Французского иностранного легиона", чьи личные вещи были найдены бойцами ДНР", – пишет военкор Семен Пегов.

Он напомнил, что накануне именно над этим портом были сбиты два вражеских вертолета, которые должны были эвакуировать иностранцев.

"Точное количество французских легионеров, блокированных вместе с "азовцами" в городе нам неизвестно. Однако судя по тому, как активно Макрон педалирует тему собственного гуманитарного коридора – военных из Франции там может оказаться немало.

И возможно не только наемников, но и кадров. А значит крайне информированных и ценных. Правда, которую смогут рассказать они, способна шокировать весь цивилизованный мир", – предполагает военкор.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649192460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Около 300 встреч с населением провели сенаторы во время поездок по регионам страны
- В Правительстве рассмотрели сложившуюся паводковую ситуацию в стране и принимаемые меры по их ликвидации
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2022 года №183
- В Мажилисе выработали рекомендации по реформированию системы ветеринарии
- Кадровые перестановки
- Пакет экономических реформ будет представлен в июле 2022 г.
- Счетным комитетом проведена промежуточная оценка реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан"
- Казахстан вернулся к допандемийному уровню притока иностранных инвестиций
- Об улучшении экологии в городах Нур-Султан и Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  