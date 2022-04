Золото Киргизии вернули народу, - Виктория Панфилова

00:56 06.04.2022

Садыр Жапаров сдержал обещание национализировать месторождение "Кумтор"



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



5 апр. 22



Садыр Жапаров назвал сделку по золотому руднику исторической.

Золоторудное месторождение "Кумтор" перешло под полный контроль Киргизии – все 100% акций теперь принадлежат государству. Об этом сообщил в своем обращении к народу президент Садыр Жапаров. Бишкек с бывшим собственником, канадской компанией Centerra Gold Inc подписал мировое соглашение. Глава государства поздравил народ "с этим достижением". Таким образом, он выполнил данное 10 лет назад обещание вернуть рудник стране. Но остается вопрос: кто будет разрабатывать месторождение и кто станет покупателем киргизского золота? Эксперты называют сделку губительной для Киргизии.



Киргизия и канадская компания Centerra Gold Inc подписали мировое соглашение по месторождению "Кумтор". Садыр Жапаров назвал это событие "историческим". "Спор между иностранной компанией и Киргизией пытались представить как дикий захват компании, но мы справились с задачей по заключению мирового соглашения на наших условиях. Решение по "Кумтору" – это только начало пути к стабильному развитию страны", – отметил глава государства.



Жапаров рассказал об условиях сделки, которые до этого держались в секрете. Так, по словам главы государства, чистая прибыль, поступившая от разработки месторождения после введения внешнего управления с 15 мая, будет собственностью Киргизии. Речь идет о 323 млн долл. По соглашению, Centerra Gold Inc выплатит республике дивиденды за три квартала 2021 года – это 11 млн долл. Также, по словам президента, канадская компания согласилась единовременно выплатить 50 млн долл. Рекультивационный фонд (53 млн долл.) перейдет под контроль Киргизии. Эти средства хранились на трастовом счете в Лондоне.



Centerra, со своей стороны, прекращает все судебные процессы, инициированные против киргизской стороны, в США, Швеции и Канаде. Канадская компания, по условиям соглашения, передает права на флагманский рудник и покидает Киргизию. Таким образом, спор, длившийся почти год, считается завершенным. При этом компания получит 77,4 млн собственных акций, принадлежащих киргизской госкомпании "Кыргызалтын". Пакет в 26% акций Centerra, по данным Bloomberg, оцениваются в 778 млн долл., исходя из цены акций на закрытие торгов 1 апреля.



Садыр Жапаров назвал условия заключенного соглашения "наиболее оптимальными и выгодными для государственных интересов страны с учетом нынешнего мирового кризиса и состояния Кыргызстана".



Напомним, что Садыр Жапаров с 2012 года выступал за национализацию "Кумтора". В октябре 2021 года он сам, а также Камчибек Ташиев (ныне глава Государственного комитета нацбезопасности) и Талант Мамытов (ныне спикер парламента) провели в Бишкеке митинг с соответствующим требованием, пытались перелезть через забор Белого дома (правительства), но были арестованы и около года провели за решеткой. Были и другие акции с требованием национализации "Кумтора", в том числе и в стенах киргизского парламента. Придя к власти в октябре 2020 года, Садыр Жапаров заявил, что в числе приоритетов его политики будет пересмотр соглашений о разработке золоторудных месторождений "Кумтор" и "Джеруй" для пополнения бюджета страны. В мае 2021 года власти Киргизии предъявили компании финансовые претензии на сумму более 3 млрд долл. за нарушение экологического законодательства. Тогда же пресс-служба киргизского правительства сообщила о назначении внешнего управления на руднике. Временным внешним управляющим стал гражданин Киргизии и Канады Тенгиз Болтурук (см. "НГ" от 17.05.21). В ноябре правительство Киргизии заявило, что рудник "Кумтор" больше не принадлежит Centerra Gold ink. Канадская компания была вынуждена списать со своей балансовой стоимости 926 млн долл. и отразить факт потери контроля над рудником.



В 2022 году, по словам Жапарова, Киргизия планирует получить от золоторудного месторождения "Кумтор" доход в 500 млн долл. По его мнению, за прошедшие 20 лет работы предприятия страна получила лишь символические объемы дивидендов, тогда как за семь месяцев прошлого года прибыль от "Кумтора" составила 323 млн долл.



"Это месторождение сейчас, по самым скромным подсчетам, оценивается в 3 млрд долл. По оценке специалистов, в ближайшие 10 лет мы получим 5 млрд долл. прибыли от "Кумтора", добыв 160–200 тонн золота... Это только подтвержденные и гарантированные запасы. Но там есть много и других возможностей. Не хочется забегать вперед и останавливаться на этом подробно сейчас. Хочу только заверить, что там очень большой потенциал, и "Кумтор" еще послужит нашему народу", – подчеркнул Садыр Жапаров.



Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов считает, что дальнейшая судьба "Кумтора" будет зависеть от двух факторов: от конъюнктуры рынка и от того, будут ли покупатели. "Мы точно не знаем, какие условия выдвигались сторонами. Жапаров заявил, что все 100 % акций переходят стране, но возникает вопрос: что взамен, кто будет разрабатывать месторождение? Может быть, через какое-то время власти найдут инвесторов", – сказал "НГ" Орлов. Например, Китай заинтересован в расширении своей ресурсной базы в республике. Аналогичный прецедент с передачей месторождения Китаю был в Венесуэле, когда правительство Уго Чавеса в 2008 году отобрало у канадской компании Crystallex International Corp месторождение "Лас-Кристинас". Через два года этот золотой рудник был передан китайской компании.



Другой вопрос: кто станет покупателем киргизского золота? Орлов отметил, что до недавнего времени основным покупателем золота была Великобритания, до нее – Швейцария. "Теоретически это должны быть те же компании, которые были связаны с Centerra Gold Inc. Если они же и останутся, рынок сбыта будет обеспечен. Необходимо, чтобы этот покупатель был долгосрочным. Но главное, что сделал Садыр Жапаров, так это обеспечил себе имя. Национализация "Кумтора" – это то, чего Садыр добивался изначально. Это был вопрос личного престижа, из-за этого он даже в тюрьме посидел", – подчеркнул Орлов.



Иного мнения придерживается киргизский политолог Турат Акимов. По его мнению, Киргизия проиграла все международные суды, и Садыру Жапарову пришлось отказаться от претензий к Centerra Gold. "По моим данным, проигрыш в Международном суде случился 25 октября 2021 года, но команда Жапарова не могла обнародовать эту информацию – это было бы равноценно самоубийству Садыра Жапарова", – полагает политолог. По его словам, практически полгода понадобилось для согласования позиций с канадской компанией. Не случайны также и визиты в Бишкек первого президента Киргизии Аскара Акаева, который, как отметил Акимов, по просьбе канадской компании посвятил Садыра Жапарова в тонкости соглашения и риски, связанные с национализацией "Кумтора", а также коррупции в этом бизнесе. "Если Centerra обнародует сверхсекретные счета, доли и суммы наших президентов, чиновников из совета директоров за все 30 лет, то это будет взрыв, подобный атомному. Садыр Жапаров – заложник этой ситуации и не способен наказать коррупционеров "Кумтора", имена которых он грозился обнародовать в свои непрезидентские годы", – полагает Турат Акимов. По его мнению, открывать "ящик Пандоры по "Кумтору" слишком опасно.



Юрист Нурсултан Акылбек назвал подписанное мировое соглашение "выгодной сделкой для канадцев и губительной для Киргизии". "Прозрачность по добыче золота сведется к минимуму. Акционеры из числа крупнейших мировых инвестиционных фондов уходят, надзор остается за нашим парламентом, про принципиальность которого всем хорошо известно. Нерешенным остался вопрос экологии. В прошлом году киргизский суд обязал канадскую компанию к выплате штрафа в размере более 2 млрд сомов (почти 2 млрд руб.). Теперь это отменяется. "Рудник тоже сами будем закрывать, рекультивация тоже обойдется в миллиарды. И последствия для страны могут быть катастрофическими", – отметил Акылбек. По его словам, если сравнить вышеперечисленное с возможной прибылью от "Кумтора", то можно получить ответ на вопрос, выгодно нам или нет. Centerra вовремя избавилась от проблемного актива и огромных расходов. "Можно войти в историю, а можно в нее вляпаться", – резюмировал эксперт.