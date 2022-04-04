Саудиты поднимают нефтяные ставки: Эмбарго влетает янки в копеечку, - Вера Жердева

01:03 06.04.2022

Саудиты поднимают нефтяные ставки: Эмбарго влетает янки в копеечку

США хотели наказать Россию, но арабский ход баррелем может развернуть ситуацию



Вера Жердева

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Андрей Островский

Сергей Пикин



"Не рой другому яму, сам в нее попадешь". Эта мудрая мысль в разных вариантах излагается во всех культурах. То, что сегодня происходит с мировой экономикой - яркий пример того, что происходит, если ею пренебрегать.



Хотели США побольнее тяпнуть Россию, ввели эмбарго на экспорт российских энергоносителей, а их союзник и партнер по ближневосточной политике - Саудовская Аравия - объявила о том, что поднимает цены на добытую нефть.



Saudi Aramco - национальная нефтяная компания КСА - решила увеличить стоимость поставки нефти Arab Light уже в мае, сообщает Блумберг. Для азиатского региона - с 4,40, до 9,35 "зеленых" за баррель, а вот Соединенным Штатам придется выложить поменьше - 5,65 долларов за баррель (но все равно, цена рекордная, между прочим). Да еще Saudi Aramco взвинтила цены и на другие сорта нефти: для Азии минимум на $2,70 за баррель, а для США - на $2,20 за баррель.



Примечательно, что Байден безуспешно пытался переговорить с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и шейхом ОАЭ Мохаммедом бен Заид аль Нахайяном (об этом сообщила WSJ, ссылаясь на свои источники). А перед этим КСА отказалось наращивать объемы добычи нефти. При всем при том, саудиты общались с президентом России Владимиром Путиным и подтвердили, что будут выполнять соглашение ОПЕК+.



То, что Saudi Aramco подняла цены, удивления не вызывает. Так работает рынок: уберите силовым способом часть товара - и получите дефицит, который приведет к витку цен. Потому как уже не покупатель будет вертеть носом, требуя наиболее выгодных для себя контрактов, а поставщик начнет диктовать свои условия. Не нравиться - не бери.



О том, что российская нефть необходима энергетическим рынкам, напоминал, в частности, министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруи на глобальном энергетическом форуме, проходившем в ОАЭ. По его мнению, ни один производитель не может восполнить тот объем нефти, который поставляет Россия.



Вице-премьер России Александр Новак тоже предупреждал о том, что введение эмбарго обернется скачком цен на энергоносители. "Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20%. Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс", - заявил он еще в конце марта. И спрогнозировал существенный рост цен на нефть, до 300 долларов за баррель - если США и ЕС откажутся от российской нефти.



В конце марта нефть в среднем торговали по цене немногим выше ста долларов США. Да еще надо учесть, что цена на газ на биржах скачет как пресловутый Белый Кролик из "Алисы в стране чудес". Хотя она, после безумного прыжка до 3900 долларов за 1000 кубометров в начале марта, скачками опустились до несколько более вменяемых 1250 (по состоянию на 4 апреля). Но это все равно почти вчетверо дороже, чем весной прошлого года. В такой ситуации слова российского вице-премьера о "коллапсе рынков" понимать нужно в самом прямом смысле, особенно - в долгосрочной перспективе.



- Поведение Саудовской Аравии показывает перспективы ценника на нефть. Когда они понижают свой ценник, то борются за рынок, ожидая, что цена может падать. Когда повышают - значит, на рынке наблюдается дефицит, и цены пойдут в рост. Это взаимосвязь давно замечена, - объясняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.



- Для России рост цен на нефть - это плюс. Даже если европейцы введут эмбарго на российскую нефть (на нефть - могут себе позволить), у нас есть и другие рынки: Юго-Восточная Азия, Индия. То, что Saudi Aramco для Китая, Японии, Южной Кореи и Индии (на эти страны приходится почти 60% экспорта саудовского "черного золота", - ред.) подняла цену на свою нефть выше, чем для США, даст дополнительное преимущество России, которая сможет продавать свою нефть со скидкой, и все равно останется в плюсе. Понятно, что Япония и Южная Корея равняются на США, но Индия и Китай - проверенные партнеры России.



К тому же есть разные варианты сотрудничества в рамках ОПЕК+. Я недавно наткнулся на вот такое предложение одного арабского аналитика: Он предлагает, чтобы Россия поставляла свою нефть на арабские НПЗ, а арабы будут всю свою нефть отправлять на экспорт. Сейчас часть добытой нефти арабские страны оставляют для переработки и собственных нужд, а часть - экспортируют. Если российская нефть заменит ту часть, которую они оставляли "для себя", то своей нефтью они смогут закрыть тот сегмент рынка, где поставки российской нефти ограничены. Правда уже по своим ценам. И все участники этой сделки будут довольны. На этом сговоре ОПЕК+ Россия сможет еще и заработать.



Россия является ключевым участником ОПЕК+, поскольку на ее долю приходится 14% мировой добычи нефти, и без России контролировать цены на нефть будет невозможно. Но и вне ОПЕК Россия может найти пути сбыта своей нефти. О том, что тот же Китай готов закупать у нас и нефть, и газ и уголь напоминает руководитель Центра социально-экономических исследований Китая Андрей Островский.



- Российская нефть в Поднебесной по экспорту на втором месте. Но развивающейся экономике страны энергоносителей требуется все больше. Так что Китай готов купить у России все, что мы будем в состоянии ему поставить.



По его словам, экономика Китая успешнее других пережила пандемию коронавирусной инфекции и теперь активно развивается, а значит - сильно нуждается в энергоресурсах.