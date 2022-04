Без России мир ждет ожесточенная борьба за газ, - New York Times

01:06 06.04.2022 The New York Times (США): как отказ от российского газа ведет к борьбе на мировых рынках



Европа хочет получить дополнительно 50 миллиардов кубометров природного газа, но поставки ограничены, пишет The New York Times. По мнению автора статьи, цены будут расти, поэтому "единственный" для европейцев выход – покупать больше СПГ в США.



Всего несколько месяцев назад планы Германии по строительству терминала для приема судов со сжиженным природным газом потерпели крах. Потенциальные проектировщики не были уверены, что потребители будут в достаточной мере использовать объект, который может стоить миллиарды долларов. А опасения по поводу изменения климата негативно повлияли на будущее такого ископаемого топлива, как природный газ.



Теперь понимание ситуации изменилось. После начала Россией специальной военной операции на Украине и угроз Кремля прекратить поставки топлива правительство в Берлине решило, что эти огромные объекты (четыре) ему нужны, чтобы преодолеть зависимость страны от российского газа и чтобы они служили "спасательным кругом" на случай, если Москва перекроет вентили. Затраты для налогоплательщика теперь, по-видимому, являются второстепенным фактором.



Основная часть газа, который Европа покупает у России для обеспечения работы своих электроэнергетических компаний энергосистем общего назначения, поставляется по наземным или подводным газопроводам. Сжиженный природный газ предусматривает использование еще одного способа транспортировки газа на большие расстояния, когда вариант использования газопроводов исключен. Природный газ охлаждается до жидкого состояния и загружается в специальные танкеры. Затем его можно транспортировать в любой порт, в котором имеется оборудование, позволяющее преобразовывать его обратно в газ и закачать в энергосетевой комплекс.



"Мы собираемся построить в Германии терминалы СПГ", - заявил недавно министр экономики страны Роберт Хабек (Robert Habeck) перед переговорами с потенциальными поставщиками газа. Хабек является политиком из партии "зеленых" защитников окружающей среды, но, к некоторому своему разочарованию, он признает, что Германия нуждается в ископаемом топливе.



В субботу о прекращении закупок природного газа у России заявила Литва. Это сокращение поставок не нанесет особого ущерба российскому бюджету, поскольку Литва - очень маленькая страна. Но решение этой страны, являющейся членом Европейского союза, имело символическое геополитическое значение. Энергетический переход Европы приобрел новую актуальность в понедельник на волне ужаса, охватившего мир при виде тел, лежащих на улицах в районах Украины, из которых были выведены российские войска. Лидеры обсуждали, как наказать Россию, не подвергая Европу риску слишком быстрой потери критически важных поставок топлива.



Несмотря на то, что это меняет настроения во всей Европе и в Германии, крупнейшей экономике континента, спецоперация, проводимая Россией на Украине, меняет энергетические рынки во всем мире. На протяжении многих лет Европа покупала у России огромные объемы газа для отопления домов и нужд энергетики, но теперь этому установившемуся порядку, который зависит от газопроводов стоимостью в миллиарды долларов, грозят серьезные ограничения.



Европейский союз хочет покончить с тем, что сейчас считается затруднительным и опасным положением, к 2030 году. В течение года он хочет сократить зависимость от России, которая в прошлом году поставляла 40% европейского газа, на две трети.



Каким образом будет осуществлено возмещение этих огромных объемов российского газа? Евросоюз делает ставку на сжиженный природный газ.



Европейские лидеры хотят в течение следующего года дополнительно получить 50 миллиардов кубометров СПГ, что составляет примерно половину российского газа, от которого они хотят отказаться. Но это еще не все, что делает Европа. Власти могли бы получать дополнительные объемы газа по трубопроводу из Норвегии и Азербайджана. Они также хотят сократить потребление газа, расширив проекты ветровой и солнечной энергетики, и призывают граждан убавлять температуру обогревателей. Но аналитики говорят, что Европе будет трудно быстро возместить такое количество газа. Это одна из причин того, что Германия готовится к нормированию потребления газа.



Эти более высокие объемы закупки сжиженного природного газа, которые, скорее всего, должны будут продолжаться в течение многих лет, могут обойтись примерно в 50 миллиардов долларов по текущим ценам. Но будет гораздо дешевле, если покупать по долгосрочным контрактам в США, где цены в разы дешевле, чем в Европе и Азии.



Экстренные меры, предпринимаемые Европой, повышают вероятность глобальной борьбы за поставки на рынке, который, по мнению аналитиков, практически не ослабевает. Основным пунктом назначения поставок сжиженного природного газа, как правило, является не Европа, а Азия. В прошлом году ведущими покупателями были Китай, Япония и Южная Корея.



Дополнительные объемы газа, на которые нацелена Европа, увеличат мировой спрос примерно на 10%, что приведет к ожесточенной борьбе за топливо с другими странами. Эта перспектива может означать, что цены на газ, которые в последние месяцы достигли рекордных уровней, останутся высокими, продлевая бедственное положение потребителей и оказывая давление на промышленность.



Например, в пятницу счета за электроэнергию для миллионов британских потребителей выросли на 54% – в основном из-за резкого роста оптовых цен на газ. Никаких признаков облегчения не обещают и фьючерсные цены.



"В течение следующих трех лет борьба за поставки СПГ будет чрезвычайно жесткой", - говорит вице-президент по газовым рынкам консалтинговой компании "Вуд Макензи" (Wood Mackenzie) Массимо Ди Одоардо (Massimo Di Odoardo). "Европа и Азия будут тянуть одеяло на себя", чтобы обеспечить свои потребности, добавил он.



Теоретически высокие цены должны стимулировать инвестиции в разработку новых газовых месторождений. Но далеко не ясно, насколько сегодняшние высокие цены в Европе будут стимулировать дополнительную добычу.



"Безусловно, возместить такое количество газа в краткосрочной перспективе невозможно", - говорит Джеймс Хендерсон (James Henderson), руководитель газовой программы Оксфордского института энергетических исследований. Но, как добавил Хендерсон, Европа также, вероятно, будет выделять средства на ускорение перехода к более чистой энергетике, снижая тем самым спрос на ископаемые виды топлива.



Это потенциальное препятствие не мешает Германии построить то, что станет ее первым терминалом для СПГ, а также реализации множества новых проектов и проектов по расширению добычи в других странах Европы. Берлин, судя по всему, остановил свой выбор на проекте строительства постоянного терминала для порта под названием Брунсбюттель недалеко от Гамбурга, а также имеет варианты проектов строительства трех плавучих терминалов, которые стоят дешевле. Один из них может быть готов в течение нескольких месяцев.



Еще до того, как позвучали последние заявления, объемы поставок СПГ в Европу превосходили объемы российского трубопроводного газа. Танкеры, перевозящие СПГ, шли в Европу, поскольку их привлекали высокие цены на континенте, рост которых был вызван напряженностью вокруг Украины, и сейчас они примерно в семь раз выше, чем год назад. Эти цены выгодны крупнейшим мировым экспортерам СПГ - Катару, Австралии и, прежде всего, Соединенным Штатам, чьи поставки топлива, продукта бурения на сланцевых месторождениях, в 2021 году выросли на 50% по сравнению с годом ранее.



Эти энергетические богатства обеспечивают политическое влияние. Вашингтон предлагает СПГ, чтобы помочь Европе разорвать энергетические связи с Россией, что является давней целью некоторых американских политиков.



25 марта администрация Байдена и Европейский союз договорились, что США будут "стремиться сделать все возможное", чтобы в этом году в Европу дополнительно поступило не менее 15 миллиардов кубометров газа, что сопоставимо примерно с 10% газа, который Европа покупает у России.



По мнению аналитиков, это обязательство выполнимо, но в основном благодаря динамике рынка, а не государственной политике. По данным компании "Шенье Энерджи" (Cheniere Energy), крупнейшего в США поставщика сжиженного природного газа, за первые три месяца 2022 года с производственных объектов компании были направлены в Европу по меньшей мере 115 партий СПГ, что в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.



Массимо Ди Одоардо считает, что поставки СПГ из США в Европу уже достигли двух третей двусторонних целевых показателе на этот год, поэтому достичь этих показателей будет "легко".



Вашингтон также настоял на том, чтобы другие страны, включая Японию, отказались от некоторых поставок в свои страны, и, по мнению аналитиков, это привело к существенному сокращению поставок в Азию из США. Однако со временем убедить в необходимости такого благородства, возможно, будет труднее, особенно если спецоперация на Украине продолжится на неопределенный срок, а спрос на рынках повысится еще больше.



"Я не думаю, что в нынешних условиях у Японии есть возможности идти на долгосрочные и непрерывные поставки СПГ", - говорит директор Японского института экономических исследований России и СНГ Мититака Хаттори (Michitaka Hattori).



Самым надежным способом снизить цены является увеличение предложения. Высокие цены будут способствовать незначительному увеличению экспорта, но для строительства новых мощностей по переработке газа, таких как терминал, который хочет построить Германия, обычно требуется более двух лет. Конечно, спрос на сжиженный природный газ, который в 2021 году вырос на 6%, скорее всего, продолжит расти, поскольку Китай и другие страны переходят с загрязняющего окружающую среду угля на газ.



"Думаю, что из-за перехода Азии с угля на газ зимний рынок газа останется очень напряженным", - говорит руководитель крупной итальянской энергетической компании "Снам" (Snam) Марко Альвера (Marco Alverà).



Компания "Шенье Энерджи" продвигается вперед, значительно расширяя свое экспортное предприятие в Корпус-Кристи, штат Техас. Катар также заявляет, что работает над тем, чтобы существенно увеличить объемы поставок СПГ в ближайшие пять лет.



Однако проектировщики будут опасаться того, что сегодняшний бум в Европе может закончиться задолго до истечения срока действия новых проектов СПГ, которые, как правило, рассчитаны на 20 и более лет. И европейские лидеры утверждают, что они по-прежнему считают газ временным решением проблемы до полного перехода на возобновляемые источники энергии, такие как ветер, солнце и водород.



"Возникает определенный вопрос относительно того, какие дополнительные объемы газа потребуется", - говорит Джеймс Хендерсон из Оксфордского института.



Автор: Стэнли Рид (Stanley Reed) Источник - ИноСМИ

