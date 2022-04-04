Озорные шторма никак не дают починить черноморские причалы КТК

06:32 06.04.2022

О ситуации на КТК рассказал глава Минэнерго



Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал ситуацию на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам министра, ремонт отложен в связи с погодными условиями.



"Один причал рабочий, все так же. Где-то 60 процентов мощности отгружается. По остальным (причалам. - Прим.), которые на ремонте, причину выяснили, сегодня утром спрашивали. Там три балла шторм вчера был. Потому что выносной причал, должны водолазы спускаться, они при таком шторме не могут технически спуститься. Одни спустились - выявили. Для замены должны спускаться другие бригады. Вроде по прогнозу обещают, что уляжется погода. Но у них вообще штормит же до конца марта - начала апреля", - прокомментировал Акчулаков в кулуарах Мажилиса, отвечая на вопросы журналистов.



По словам министра, пока будет производиться ремонт, экспорт казахстанской нефти сократится, но это сокращение "не будет критическим".



"Если до 10 апреля, до 15-го успеют ремонт сделать, то сильно никак не повлияет. Если задержатся на месяц, да, потери будут. На самом деле у нас запасы перевыполнения были еще в начале года. Поэтому с этим учетом у нас потери до середины апреля нет", - сказал глава Минэнерго.



Акчулаков уточнил, что авария произошла из-за шторма в Черном море, при этом полностью отвергнув предположение о диверсии.



"Это же мнение. Я читал (расследование немецкого издания Handelsblatt. - Прим.). Я ее сказал (позицию), что я политических подвохов там не вижу, это технические вещи, и в СЦК я об этом говорил. Если бы был какой-то акт диверсии или что-то подобное, она бы вообще не работала, логично же. Если она работает на 60 процентов мощности, смысл был такую диверсию устраивать", - добавил Болат Акчулаков.



Пессимистичный сценарий последствий аварии на КТК озвучил министр



Напомним, 22 марта стало известно, что в результате сильного шторма в Черном море пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая обеспечивает более двух третей всего экспорта нефти Казахстана, в результате чего экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой.



Ранее эксперт нефтегазового рынка рассказал о том, чего стоит ожидать дальше, какие еще есть пути транспортировки нефти и какие уроки необходимо извлечь властям из этой ситуации.