 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.04.2022
09:51  В кыргызском Минэкономкоммерции два новых зама - Чоро Сейитов и Ника Исаева
09:37  О России и геополитической прокрастинации, - Л.Савин
09:31  Вашингтон открывает против России и Китая пакистанский фронт, - В.Павленко
09:03  "Всплывающая империя" - новая книга Валерия Аверьянова
08:57  Спасенный Москвой Токаев предает Россию и берет курс на Турцию, - А.Курманов
07:23  Запах Хасавюрта нужно срочно развеивать. О российско-украинских переговорах, - Геворг Мирзаян
06:32  Озорные шторма никак не дают починить черноморские причалы КТК

01:06  Без России мир ждет ожесточенная борьба за газ, - New York Times
01:03  Саудиты поднимают нефтяные ставки: Эмбарго влетает янки в копеечку, - Вера Жердева
00:56  Золото Киргизии вернули народу, - Виктория Панфилова
00:10  УкрСпецоперация дала Эрдогану и Асаду повод примириться, - "НГ"
00:03  КазПравительство попытается демонополизировать "Казахтелеком"
00:01  В Мариуполе, похоже, сидят в котле французские легионеры и сам мэтр полит-провокации Бернар Леви
00:00  По всему Казахстану стартовали "стратегические" военные учения "Батыл Тойтарыс – 2022"
Вторник, 05.04.2022
22:08  Дейрес. Кыргызская конница атаковала узбекских пограничников - 2 трупа
18:59  "Казахстан вступает в новую эру демократических преобразований" – Токаев дал статью в National Interest
18:34  Киллером Токаеву британская разведка наняла снайпера СБУ.. Эвоно как
17:51  "Россия поставила Китай перед жутким выбором", - А.Маслов
14:53  Ближний Восток больше не верит США, - Джон Руэл
14:52  Радио Жогорку Кенеша - Парламента Кыргызстана не может работать... из-за долгов
14:47  В Талибане происходит постоянная межфракционная борьба, которая влияет.., - А.Князев
14:46  Есть ли альтернативы у КТК? - И.Юшков
13:40  С домброй и в саукеле. Модель-мулатка Фатима Кулибали продолжает покорять Казахстан (видео)
13:38  Включенных в "Женскую тетрадь" узбекистанок поддержат из специального фонда
12:06  Индия между Западом и Россией, - А.Савельев
11:25  Очередное киндер-сокровище (31-летний Тулеуов) трудоустроено зампредом КазАгентства по стратегическому планированию
10:40  США вытесняют Россию из ЦА. Какие республики постсоветского пространства готовят к пожару после Украины, - "СП"
10:28  Садыр Жапаров: Кумтор полностью и бесповоротно возвращен Кыргызстану (триумфальная речь)
10:18  Уволен в запас (в результате январского ранения?) командующий Погранвойск Казахстана генерал Дильманов
10:06  В Мариуполе сдались остатки 503 отдельного батальона морпехов ВСУ (267 чел)
09:40  "Возвращение Аляски в состав России возможно...", - депутат ГД Вассерман
09:17  Индия поведет Туркменистан в космос, - В.Панфилова
08:51  Талибы готовят покушение на Ахмада Масуда? - А.Серенко
08:43  Шольц - капут? Правящая коалиция Германии на грани развала, - А.Камкин
08:20  Господа Мединский и Слуцкий, встречайте нового официального "партнера по укр-переговорам" - Малюська
06:40  Протестующие в Шри-Ланке добились отставки правительства, но требуют и ухода президента Раджапакса
00:53  Немцы начали запасаться дровами, - Ван Мэн
00:48  Мир кардинально меняется. Запад терпит банкротство и превращается в агрессивный корпоративный фашизм, - Б.Драгаш
00:46  Русофобы Киргизии и Казахстана скоординировались против России, - А.Курманов
00:45  Страшные тайны искалеченного города: как батальон "Азов" сдает Мариуполь, - Дм.Стешин
00:42  Финансирование Пентагона? Чем на самом деле занимаются в биолаборатории Алматы
00:38  Вашингтон начинает кампанию по снижению нефтяных цен, - "НГ"
00:27  Конец эпохи доллара? Как Россия, Индия, Китай разрушают финансовую основу гегемонии США, - В.Панов
00:26  Санкции и историческое поражение Казахстана, - А.Савельев
00:19  В опоре Троицкого моста в Пскове обнаружен золотой клад нумизмата Плюшкина, который 200 лет искали всем городом
00:01  Пора переустроить "Ельцин-центр" в Дом ветеранов, - Е.Федоров
00:00  А меня за что. Дочку Пескова незаслуженно? выселяют из Парижика
Понедельник, 04.04.2022
22:28  Ливан (страна) объявил "о банкротстве государства и Центрального банка"
19:30  Китайский и британский: с двух сторон наступает новый "омикрон"
17:40  Очередной иноагент Каталин Раду возглавил Авиацию Казахстана
15:56  Хубаншо Кирманшоев. Как герой революции на Памире оказался жертвой репрессий (история), - Хуршед Юсуфбеков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Озорные шторма никак не дают починить черноморские причалы КТК
06:32 06.04.2022

О ситуации на КТК рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал ситуацию на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам министра, ремонт отложен в связи с погодными условиями.

"Один причал рабочий, все так же. Где-то 60 процентов мощности отгружается. По остальным (причалам. - Прим.), которые на ремонте, причину выяснили, сегодня утром спрашивали. Там три балла шторм вчера был. Потому что выносной причал, должны водолазы спускаться, они при таком шторме не могут технически спуститься. Одни спустились - выявили. Для замены должны спускаться другие бригады. Вроде по прогнозу обещают, что уляжется погода. Но у них вообще штормит же до конца марта - начала апреля", - прокомментировал Акчулаков в кулуарах Мажилиса, отвечая на вопросы журналистов.

По словам министра, пока будет производиться ремонт, экспорт казахстанской нефти сократится, но это сокращение "не будет критическим".

"Если до 10 апреля, до 15-го успеют ремонт сделать, то сильно никак не повлияет. Если задержатся на месяц, да, потери будут. На самом деле у нас запасы перевыполнения были еще в начале года. Поэтому с этим учетом у нас потери до середины апреля нет", - сказал глава Минэнерго.

Акчулаков уточнил, что авария произошла из-за шторма в Черном море, при этом полностью отвергнув предположение о диверсии.

"Это же мнение. Я читал (расследование немецкого издания Handelsblatt. - Прим.). Я ее сказал (позицию), что я политических подвохов там не вижу, это технические вещи, и в СЦК я об этом говорил. Если бы был какой-то акт диверсии или что-то подобное, она бы вообще не работала, логично же. Если она работает на 60 процентов мощности, смысл был такую диверсию устраивать", - добавил Болат Акчулаков.

Пессимистичный сценарий последствий аварии на КТК озвучил министр

Напомним, 22 марта стало известно, что в результате сильного шторма в Черном море пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая обеспечивает более двух третей всего экспорта нефти Казахстана, в результате чего экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой.

Ранее эксперт нефтегазового рынка рассказал о том, чего стоит ожидать дальше, какие еще есть пути транспортировки нефти и какие уроки необходимо извлечь властям из этой ситуации.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649215920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики при Правительстве РК
- Премьер-Министр РК поручил увеличить охват детей бесплатными спортивными секциями
- В Правительстве РК одобрили уточненный Прогноз макроэкономических показателей на текущий год
- Кадровые перестановки
- В Правительстве РК обсудили предложения по выработке механизмов стимулирования возврата капитала в страну из-за рубежа
- Ералы Тугжанов провел встречу с депутатами фракции "Ак жол"
- Актуальные вопросы развития отечественного производства сельскохозяйственной техники обсудили в Сенате
- Что будет с Kazakh TV и Kazinform?
- Генеральной лицензии лишился Атырауский инженерно-гуманитарный институт из-за многочисленных нарушений
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  