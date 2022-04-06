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Запах Хасавюрта нужно срочно развеивать. О российско-украинских переговорах, - Геворг Мирзаян
07:23 06.04.2022

Запах Хасавюрта нужно срочно развеивать
О российско-украинских переговорах

Геворг Мирзаян
Журналист
6.04.22

По итогам встречи делегаций в Стамбуле был зафиксирован определенный "прогресс". Прогресс, который украинские активисты восприняли как победу, а российское общество – как предвестник унизительного поражения, очередного Хасавюрта. Однако восприятие у обеих сторон оказалось несколько обманчивым.

"Эмоциональный Хасавюрт" – именно так один из ведущих российских политологов назвал итоги стамбульского раунда переговоров между Россией и Украиной. Того самого, который представитель России Владимир Мединский назвал "продуктивными", турецкие дипломаты – самым успешным из всех, прошедших до него, а ряд российских активистов – самой настоящей капитуляцией.

Собственно, переговорный процесс российское общество и без того воспринимало с большим скепсисом – о чем можно разговаривать с "бандой наркоманов и нацистов", а также возглавляющим их "президентом", который на самом деле ничего не решает? Либо о его полной капитуляции – либо о нашей.

И первые новости со стамбульских полей действительно создавали ощущение того, что Россия сливается. Российская делегация заявила о двух уступках украинской стране. Во-первых, по словам замминистра обороны Александра Фомина, Россия кардинально сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Второй уступкой стало принципиальное согласие Москвы на проведение саммита между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Помимо этого, был назван ряд "компромиссных" предложений украинской стороны. Среди них, например, отказ возвращать силой Крым и Донбасс, отказ Украины идти в НАТО и создание некоего пула стран, которые должны гарантировать безопасность Украины (без Крыма и Донбасса, конечно же).

Давид Арахамия уже привел список этих гарантов. "Во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция", – пояснил украинский политик. То есть в переводе с дипломатического на русский язык, в случае начала боевых действий против Украины эти государства обязаны прийти ей на помощь. Кроме того, как следовало из слов Мединского, Россия якобы не возражает против вступления Украины в ЕС. Наконец, украинская делегация заявила о возможности в течение 15 лет проводить переговоры о статусе Крыма и Севастополя.

Неудивительно, что подобные формулировки вызвали самую настоящую панику в рядах патриотически (то есть прогосударственно) настроенных журналистов и активистов. А также тех граждан Украины, которые понадеялись на освобождение их страны Россией. С просторов интернета зазвучали вопросы: "Почему Путин слил?", "Зачем тогда было вообще начинать?", "И с чем мы останемся – с унижением и санкциями?".

Впрочем, паника продолжалась не так долго – ровно до того момента, пока общество и поддавшиеся эмоциям эксперты (признаем честно – внутри всех знающих и пишущих людей с самого начала операции сидел червячок сомнения – "а ну как сдадим, а ну как пасанем") не разобрались, что именно произошло в Стамбуле. И после того, как разобрались, поняли: никаких уступок Киев не получил.

Приостановка операции на Киевском и Черниговском направлении? Так она состоялась еще чуть ли не за неделю – и заодно на Николаевском направлении тоже. Причина очень проста и рациональна – вместо того чтобы растягивать фронт, было решено сначала уничтожить котел в Донбассе, для чего туда стали перебрасывать войска с других направлений. Поэтому Россия еще до стамбульского раунда не собиралась брать ни Киев, ни Николаев. На других же участках фронта войска России, ДНР и ЛНР продолжают выполнять поставленные задачи. Кроме того, в РФ идет процесс набора добровольцев для того, чтобы эти задачи выполнялись быстрее и четче.

Саммит с Путиным? Ну да. Вот только условием для проведение такого саммита будет написание и парафирование (то есть согласование) пакетного соглашения между Россией и Украиной. Только в этом случае Москва видит какой-то смысл в этой встрече.

Причем состоять это пакетное соглашение будет отнюдь не из "компромиссных предложений украинской стороны", которые были озвучены на саммите. "Ни в коем случае это не положения договора, а лишь предложения Киева", – уточнил Владимир Мединский. Да, спецпредставитель президента заявил, что передаст их на рассмотрение Путину – но реакция главы государства очевидна.

Перечень его требований известен – это и денацификация, и превращение Украины в нейтральное государство (не на бумаге, а по факту), и, наконец, признание нового статуса ДНР, ЛНР и Крыма. Не "мы не будем возвращать военным путем" или "мы будем вести переговоры", а именно четкое признание. По словам Давида Арахамии, Киев к такому признанию не готов. ""Мы признаем международные границы Украины – только те границы, которые были по состоянию на 1991 год. Нет здесь никаких компромиссов, красных линий. Мы только такую формулировку подписываем. В России, конечно, может быть своя версия этих событий", – заявил Давид Арахамия. А значит никакого соглашения не будет – как не будет и встречи с Владимиром Путиным.

Вопрос в том, зачем было нагнетать "вонь Хасавюрта". Что это было? Попытка потрафить турецкому президенту (которому очень нужен был успех переговоров, проходящих при его посредничестве, и которого решили уважить в Москве и в Киеве), очередная недоработка государства на информационном фронте или же своего рода зондаж? Специально сделанное двусмысленное заявление Мединского для того, чтобы посмотреть, как российское общество отреагирует на потенциальный отказ Москвы от реализации всех планов и задач на Украине? Если это был зондаж, то, по всей вероятности, власти получили весьма четкий и однозначный ответ – "Украинский Хасавюрт", если он, не дай Бог, состоится, будет воспринят негативно и повлечет за собой крайне неприятные внутриполитические последствия.

В любом случае появившийся запах нужно срочно развеивать – иначе он натворит дел. Собственно, уже натворил, вызывая чувство разочарования у российского населения и создавая условия для своего рода идеологической "демобилизации". Не говоря уже о том, что слухи о возможном уходе России с Южной Украины бьют по рукам тех местных, которые готовы сотрудничать с российскими властями. Для этих людей нужно создавать атмосферу безопасности.

Источник - "Газета.Ru"
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