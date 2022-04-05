Спасенный Москвой Токаев предает Россию и берет курс на Турцию, - А.Курманов

08:57 06.04.2022

05.04.2022

Айнур Курманов



Мало кто заметил, но в начале апреля произошло событие, которое приблизило Турцию к осуществлению британского проекта тюркской интеграции в Центральной Азии с участием Казахстана. И если во время январских событий он повис в воздухе из-за отстранения назарбаевского клана от власти, то теперь выполняется усиленными темпами.



Речь идет о подписании 1 апреля в Тбилиси грузинской, казахстанской, турецкой и азербайджанской стороной декларации "О Транскаспийском коридоре Восток-Запад", носящей явно антироссийский характер. Это как раз тот самый новый маршрут в обход России и в рамках тюркской интеграции, о котором активно говорили в преддверии саммита в Стамбуле, когда была учреждена Организация тюркских государств (ОТГ).



Мало кто заметил, но в начале апреля произошло событие, которое приблизило Турцию к осуществлению...

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Об этой новости сообщила пресс-служба министерства экономики Грузии. И по сведению чиновников ведомства, данная декларация закрепила договоренность Грузии, Азербайджана, Турции и Казахстана об укреплении сотрудничества в деле развития транспортных маршрутов через Каспий в Баку, затем в Тбилиси и далее в Анатолию.



"В документе также отмечена важная роль железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в развитии конкурентоспособного транспорта между Европой и Азией, и внимание было уделено важности завершения строительных работ для улучшения пропускной способности железнодорожной линии", - отмечается в информационном сообщении.



То есть речь идет о модернизации и расширении железнодорожной транспортной инфраструктуры Азербайджана и Грузии для чего уже выделены значительные средства со стороны крупного турецкого капитала. Инвестировать в эти работы изъявили желание также европейские и американские компании.



И значительное внимание в этом транспортном проекте уделено именно Казахстану, так как расчет строится именно на огромные объемы добываемой западными компаниями нефти, которая по замыслу и должна пойти в обход России, оставив в ближайшие годы без загрузки трубопровод КТК. Об этом, кстати, напрямую говорят грузинские чиновники.



"Ведутся активные переговоры с казахстанской стороной о транспортировке дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов в транспортном коридоре Грузии. В частности, в 2022-2023 годах через Батумский нефтяной терминал планируется транспортировать около двух миллионов тонн нефти и нефтепродуктов казахстанского происхождения", - заявил для журналистов заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Гурам Гурамишвили.



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Стороны прикрываются коридором "Восток-Запад", имея как бы ввиду для маскировки движение товаров из Китая. Но на самом деле интерес Вашингтона, Лондона и Анкары прикован именно к энергетическим потокам из Казахстана, Туркмении и Узбекистана, богатых газом и нефтью. Правящий класс Турции, конечно же, мечтает превратить эти страны в свою колонию, а Анатолию сделать крупнейшим транспортно-энергетическим хабом, замкнув на себе все маршруты транспортировки сырья из Центральной Азии и лишив Россию ряда монопольных возможностей.



Это вполне долгосрочный план коллективного Запада и одна из главных целей Организации тюркских государств. В этом контексте уже другими красками играет цель второй Карабахской войны, когда Анкара не просто помогла Баку отвоевать восемь районов у армян, а смогла добиться от Еревана согласия на проект Зангезурского транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении.



Именно этот кратчайший путь должен соединить Азербайджан с Турцией и соответственно сократить путь для азербайджанской, а теперь и для казахстанской нефти. Как теперь выясняется, грузинский маршрут вовсе не главный, а дополнительный, подстраховывающий главный транспортный маршрут.



Зангезурский коридор по итогам второй Карабахской войны.



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А то, что англичан и турок интересует именно нефть и газ бывших советских среднеазиатских республик, показывают результаты первой встречи министров энергетики государств-членов и наблюдателей Тюркского совета, которая состоялась еще 24 февраля 2021 года в виртуальном формате.



Согласно пресс-релизу этой первой встречи министров энергетики, Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев в своем выступлении подчеркнул стратегическое значение энергетического сотрудничества для государств-членов Тюркского совета.



"Он указал, что содействие эффективному региональному и двустороннему энергетическому сотрудничеству, в том числе в других областях, заявлено в Нахичеванском соглашении как одна из главных целей и задач организации, а энергетическое сотрудничество включено в качестве одного из ключевых направлений в Стратегию Тюркского совета на 2025 год и видение на 2040 год, подготовленные Секретариатом", – отмечается в тексте.



То есть еще тогда министры стран Центральной Азии согласились с необходимостью использования маршрутов, предложенных Турцией, и в частности, с участием в Трансанатолийском газопроводе (TANAP), протяженностью 1,85 тыс. км, с максимальной пропускной способностью до 31 млрд кубометров. Данный проект становится фундаментом и для завершения давней затеи со строительством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому также потекут реки черного золота на европейские рынки.



Именно в связи с этим 28-29 марта в Брюсселе первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов дал развернутое антироссийское интервью, зная, что 1 апреля состоится подписание этой самой итоговой декларации "О Транскаспийском коридоре Восток-Запад", которая смягчит позицию ЕС в отношении Нур-Султана и позволит надеяться об обеспечении основы "транспортной независимости" от Москвы.



Европейский союз действительно кровно заинтересован в данном маршруте и Турция выполняет для Запада роль тарана по пробитию такого коридора, а также выступает в качестве "евроинтегратора" для Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркмении. Причем, Ашхабад также планируется включить в этот нефтегазовый проект, так как еще в январе 2021 года при посредничестве Анкары удалось посадить за стол переговоров Баку и Ашхабад, которые подписали Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.



Активное же участие в этих процессах Казахстана показывает с наглядностью о восстановлении главной роли Нур-Султана в деле тюркской интеграции в Центральной Азии под эгидой Анкары и по заказу Лондона. Если после кровавых январских событий в РК, созданная в ноябре прошлого года в Стамбуле Организация тюркских государств повисла в воздухе, то теперь вновь обрела плоть и кровь.



Это говорит о том, что Касым-Жомарт Токаев продолжает прежний курс Нурсултана Назарбаева, что во внешней политике в интересах западных транснациональных корпораций и в рамках тюркской интеграции, что и во внутренней, обеспечивая строительство мононационального государства. Это серьезный вызов и угроза, так как ОТГ с самого начала создавалась как противовес ЕАЭС и России в регионе и будет играть роль скальпеля по отрезанию огромных кусков территории бывшей единой державы.