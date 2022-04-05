Пяти лучшим вузам Киргизии дадут полную автономию в учебном и финансовом вопросах

10:25 06.04.2022

Пяти университетам Кыргызстана дадут особый статус, - Минобразования

Кыргызча

Новости | 20:10, 5 апреля 2022 | 19 546



Билим АКИpress - Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев провел совещание с ректорами высших учебных заведений республики в Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева.



Как пишет пресс-служба министерства, А.Бейшеналиев рассказал о позиции министерства по механизмам, путям реализации реформ на уровне высшего профессионального образования.



По словам министра, высшие учебные заведения Кыргызстана по итогам 5 лет деятельности должны занимать первые места в рейтингах высших учебных заведений стран Европы и Центральной Азии. Для этого закрепляется особый статус 5 университетов, им предоставляется экономическая и производственная свобода, а также возможность самостоятельно утверждать стандарты, правила приема абитуриентов, открывать и самостоятельно менять систему управления филиалами.



Говоря о необходимости реализации полного жизненного цикла инновационных проектов, министр сказал, что университеты должны развивать не только образовательную направленность, но и включать в свою деятельность науку, предпринимательство и производство, реализацию инновационных проектов.



Также министр добавил, что для накопления ресурсов планируется укрупнение высших учебных заведений.