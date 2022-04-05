Депутат Айжигитов обвинил "все руководство КырМинсельхоза" в незаконном "бизнесе на кредитах"

12:40 06.04.2022

Депутат ЖК: Все руководство Минсельхоза занимается бизнесом на кредитах

Вторник, 05 апреля 2022

Султанбай Айжигитов заявил, что ведомство вынуждает фермеров покупать дорогие семена



На министра сельского хозяйства Аскарбека Джаныбекова написали заявление в Генеральную прокуратуру. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию сказал депутат Султанбай Айжигитов.



По его словам, семена на рынке продаются дешевле, чем предлагает Минсельхоз в кредит.



"Минсельхоз и банки делают бизнес на сельскохозяйственных кредитах, - отметил нардеп. - Людям специально кредит не выдают деньгами, можно только семена купить по завышенной цене. И фермерам приходится идти на это. Прокуратуре пора и этим вопросом заняться".



Айжигитов добавил, что все руководство министерства замешано в кредитном бизнесе.



"Вместо того, чтобы думать о сельском хозяйстве и его развитии, в министерстве занимаются коммерцией и бизнесом", - заключил парламентарий.

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