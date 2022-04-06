Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь с российскими войсками – просят отпустить

12:44 06.04.2022

06.04.2022 Михаил Рябов.



Целый ряд офицеров стран НАТО (из Франции, Германии, Великобритании) и "нейтральной" Швеции, находящиеся вместе с нацистами из "Азова" на территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, вышли на связь с российскими военными и просят предоставить им коридор для выхода.



Об этом сообщил помогающий освободителям Донбасса волонтер Герман Владимиров. Это произошло вскоре после сообщения Минобороны РФ об уничтожении еще двух украинских вертолетов, направленных в Мариуполь для эвакуации украинских боевиков и их инструкторов.



Целый ряд офицеров стран НАТО (из Франции, Германии, Великобритании) и "нейтральной" Швеции, находящиеся вместе...

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Военкор Семен Пегов рассказал, что на занятой освободителями базе "Азова" обнаружено подтверждение присутствия военных НАТО.



"Еще один зеленый берет французского легионера мы нашли в Мариуполе. В в/ч у аэропорта, где базировался "Азов". Так что присутствие иностранных военных в рядах неонацистов – не какой-то частный случай, а вполне себе системное явление. Доказать это будет в ближайшее время легко", – рассуждает Пегов.



Оружейник Владислав Лобаев считает, что инструкторы НАТО должны быть показательно уничтожены во время ковровых бомбардировок промзоны Мариуполя.



"Отбуратинить и оттюльпанить, чтоб другим еврочморям неповадно было.



О необходимости покинуть территорию боевых действий иностранцами неоднократно предупреждало и наше Минобороны, и даже посольства этих стран.



Если они там остались, то, несомненно, для совершения враждебных и преступных действий в отношении России, а значит – должны испить свою, солдатскую чашу до дна", – пояснил Лобанов.



Сами украинские нацисты вместе со своими иностранными подельниками, к слову, никакой сентиментальности в Мариуполе не демонстрировали.



"Там очень много людей, людей в тяжелом состоянии. Им необходима срочная медицинская помощь. Поэтому именно сейчас, в это время, проходит эвакуация людей в медицинские учреждения Новоазовского района, Донецка – в зависимости от состояния людей. Военные были поражены этому количеству людей, которые удерживались в таком состоянии нацистами весь этот период времени", – рассказал в эфире ТВ глава ДНР Денис Пушилин.



На вопрос, как военнослужащим ДНР удается сдерживаться, когда они берут в плен сдающихся азовцев и вэсэушников, зная, что они вытворяют, глава ДНР ответил:



"Честно – я не знаю, откуда у наших ребят столько человечности остается по отношению к тем негодяям, которые попадают к ним в руки".



Это едкое растение сразу проникает в суставы и восстанавливает хрящи за 10 дней, его е ...

"Наши ребята удерживаются. Я не видел издевательств, не видел какой-то ненависти", – сказал Денис Пушилин.