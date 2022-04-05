В колледжи Казахстана будут принимать по-новому

14:04 06.04.2022

Вступительные экзамены в колледжах Казахстана будут проводиться по педагогическим, медицинским и специальностям, требующим творческой подготовки, сообщила на брифинге директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова, передает Zakon.kz.



Остановлюсь на особенностях приема в колледжи в новом учебном году. Прием документов начинается с 20 июня через портал электронного правительства и непосредственно в колледже. У каждого абитуриента имеется возможность выбрать до 4 специальностей и 4 колледжей. При этом возможность изменения выбора можно будет осуществлять три раза.

Директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова

По ее словам, вступительные экзамены будут проводиться по педагогическим, медицинским и специальностям, требующим творческой подготовки. По всем другим специальностям экзамены отменены.



Директор добавила, что поступающие на рабочие специальности проходят собеседование, поступающие на специальности среднего звена и прикладного бакалавра – участвуют в конкурсе на обучение по госзаказу.



Новшеством приема является внедрение порогового балла для поступления на педагогические специальности до 4 баллов и написание эссе. Такие меры приняты ввиду высокого конкурса на педагогические специальности – на одно место до 7 человек.

Насымжан Оспанова

Глава департамента напомнила, что ранее в министерстве устанавливали сроки обучения по различным квалификациям – от двух до четырех лет, но на сегодня эта норма была исключена из закона "Об образовании".



Теперь это будет зависеть от конкретных образовательных программ и необходимых результатов обучения. Сегодня колледжи совместно с работодателями самостоятельно определяют содержание образовательных программ, сроки обучения, то есть подготовка специалистов будет соответствовать требованиям рынка труда.

Насымжан Оспанова

Айша Тулеубекова