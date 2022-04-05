Казахстанская таэквондистка Жансель Дениз заняла первое место в мировом рейтинге

14:06 06.04.2022

Казахстанская таэквондистка заняла первое место в мировом рейтинге



Первое место в обновленном мировом рейтинге по таэквондо заняла казахстанская спортсменка Жансель Дениз. Это историческое событие для нашей страны - такое достижение высокого результата происходит впервые, передает Zakon.kz.



В весовой категории до 73 килограммов у женщин Жансель Дениз лидирует с рейтингом 139.81 балла. Второе место заняла россиянка Полина Хан с рейтингом 107.94. На третьем месте оказалась Да Бинь Ли из Южной Кореи с рейтингом 105.60, сообщает Sports.kz.







Пусть моя мечта кажется далекой, путь к ней реальный. Я говорю это, потому что вышел обновленный мировой рейтинг таэквондо, в котором я заняла первое место. Такое в истории казахстанского таэквондо происходит впервые!



До этой победы Жансель Дениз занимала лишь четвертую позицию.



Напомним, весомым достижением в карьере казахстанской спортсменки была серебряная медаль на Азиатских играх 2018 года в Индонезии. В 2017 году Жансель Дениз завоевала "серебро" на летней Универсиаде в Тайване.



Ирина Лукичева