 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Биолаборатории США работают и в Молдавии, Закавказье и Туркестане
14:22 06.04.2022

Биолаборатории США действуют не только на Украине. Финансирование Пентагоном аналогичных структур, представляющих биологическую угрозу России, выявлено в ряде стран СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ, 5 апреля 2022, 21:56 - REGNUM Специальная военная операция РФ на Украине (СВО) установила разделительные линии не только между Россией и коллективным Западом. Дружественный России нейтралитет Китая и устойчивый пока отказ Индии от введения антироссийских санкций лишь подчеркивают слабость позиций России на постсоветском пространстве - главном направлении российской внешней политики, по словам президента РФ В. В. Путина.

Одним из официальных российских аргументов проведения СВО является работа по созданию биологического оружия массового поражения (ОМП), направленного против России в закрытых лабораториях, действующих под контролем военных властей США на Украине.

Между тем такие лаборатории действуют не только на Украине. Финансирование Пентагоном аналогичных структур, представляющих биологическую угрозу России, выявлено в ряде стран СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. При этом, даже если СНГ создано, по словам В. В. Путина, для цивилизованного развода после распада СССР, трудно представить себе менее цивилизованный подход к "разводу", чем согласие на планомерное создание США сети закрытых и экстерриториальных центров по созданию ОМП в государствах - членах СНГ.

Россия является локомотивом ЕАЭС, ее экономическим донором. Но и руководство государств ЕАЭС из постсоветского пространства, активно добиваясь экономической поддержки России, не отказывалось от создания на своей территории биологических лабораторий под контролем Пентагона.

Больше того, такие лаборатории созданы и в странах - членах ОДКБ, оборонительном союзе под эгидой ядерного зонтика России - единственной державы среди прочих членов всех перечисленных объединений, обладающей глобальным ядерным паритетом. О какой коллективной безопасности можно говорить, когда так называемые союзники размещают на своей территории ОМП уже не "вероятного", а прямого противника России. Все эти страны - бывшие республики СССР, а до того провинции Российской империи, получили независимость из рук Москвы, обязаны ей не только государственностью, но и экономически - от списания долгов до экономических преференций.

Биолаборатории Пентагона на постсоветском пространстве действуют не только на Украине, но и в Азербайджане (член СНГ), Армении, (член СНГ, ЕАЭС и ОДКБ), Грузии, бывшей республике СССР, Казахстане (член СНГ, ЕАЭС и ОДКБ), Киргизии (член СНГ, ЕАЭС и ОДКБ), Молдавии (член СНГ), Таджикистане (член СНГ и ЕАЭС), Узбекистане - СНГ.

В этой связи возникают вопросы к профильным ведомствам РФ. Если военные биологические центры США на территории бывшей УССР представляют угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и как одна из причин вынудили нас проводить СВО на Украине, почему же справедливое требование ликвидировать инструменты создания ОМП не предъявлялось и до сих пор не предъявляется на двусторонней основе другим странам.

Не меньше вопросов и к руководящим структурам так называемых интеграционных объединений. В каждой из них существуют многочисленные подразделения, занимающиеся вопросами безопасности, комитеты и советы высокого уровня, а ОДКБ по сути своей, как следует даже из названия, создана для обеспечения безопасности стран-участниц, является, по сути, военно-политическим блоком. Тем не менее вопросы биологической безопасности, вызванные агрессивной деятельностью США, остаются открытыми, а лаборатории Пентагона продолжают действовать.

Политические и бизнес-элиты постсоветских государств повсеместно демонстрировали разрыв со своим прошлым, удержание власти было сопряжено с мифотворчеством об оккупации и эксплуатации имперской Россией и СССР "национальных окраин". Попытка быть принятыми своими на Западе обернулась кровавым конфузом не только для России, но и для бывших республик СССР. Только самая неумная часть элит по всему постсоветскому пространству держится сейчас за деградирующую и всегда готовую к предательству бывших союзников Америку.

В условиях ведущейся сейчас цивилизационной войны с Западом России необходимо в ближайшее время пересмотреть свои двусторонние отношения с государствами постсоветского пространства, а также в интеграционных объединениях. Требование немедленно закрыть все биологические лаборатории Пентагона на их территории и провести объективное расследование их деятельности является необходимым минимумом. В противном случае Россия сама станет проводить так называемые "двойные стандарты", в которых часто и справедливо обвиняет коллективный Запад, ведя СВО на Украине из-за угрозы создания там биологического оружия и других видов ОМП и попуская такую же деятельность в других странах, в том числе союзников по ОДКБ.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649244120


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