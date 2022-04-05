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American Conservative: глупость Байдена на Украине
14:23 06.04.2022

The American Conservative(США): глупость Байдена на Украине

Стремление продвинуть НАТО к западным рубежам России за счет Украины вполне может считаться величайшей внешнеполитической ошибкой США со времен Второй мировой, убежден автор The American Conservative. Но Вашингтон ничему не учится и ничего не помнит.

Американцы никак не разберутся, чтó есть политические решения администрации Байдена по Украине – результат обдуманной стратегии, исключительной некомпетентности или сочетание одного и другого. США угрожают ядерной державе России сменой режима, а затем провозглашают право Америки первой нанести ядерный удар при "чрезвычайных обстоятельствах" – в ответ на вторжение обычных вооруженных сил, химическую или биологическую атаку. Из этого следует, что президент Байден и его администрация действительно оторваны от реальности.

Его избиратели инстинктивно понимают, что американцы ничего не выиграют от войны с Россией – будь то открытой или необъявленной. Одна поездка в ближайший супермаркет или на автозаправку исчерпывающе объяснит почему. На прошлой неделе инфляция достигла высочайшего уровня за почти 40 лет, а цены на газ с начала украинского конфликта взлетели до небес.

Западные СМИ безостановочно выставляют российских лидеров и вооруженные силы России в неблагоприятном свете, и создается впечатление, что президент Байден хватается за любую легенду, которая мало-мальски вписывается в его риторику. Однако замалчивая истинные причины этого трагического конфликта – расширение НАТО на восток за счет Украины – изменить стратегическую реальность не удастся. Москва не может проиграть конфликт с Украиной – точно так же, как Вашингтон не может проиграть войну с Мексикой.

Из-за близости Украины Москва имеет практически неограниченный доступ к резервам военной силы, техники и огневой мощи. При всех намерениях Москвы избежать ненужного сопутствующего ущерба населению и инфраструктуре Украины, российские ВВС и сухопутные войска могут методично и точечно сметать украинское сопротивление.

Сырьевая экономика России с изобилием продовольствия, энергии, полезных ископаемых и других ресурсов придает Москве огромную стратегическую глубину на евразийском пространстве. Благодаря этим ресурсам Москва стала естественным стратегическим партнером Пекина – чем обеспечила безопасность своей азиатской границы. Наконец, роль Москвы в стабилизации Средней Азии делает российскую силу незаменимой для успеха китайской инициативы "Один пояс, один путь", чьи корни уходят в исторический Шелковый путь, связывавший Восточную Азию с Европой, Африкой и Ближним Востоком.

Вашингтон же чересчур часто прибегает к финансовым санкциям, чем серьезно ослабил, если не подорвал окончательно доверие к мировой финансовой системе под руководством США. Гораздо вероятнее, что страны Европы, Азии и Африки либо будут обходить санкции и покупать российские и белорусские товары со скидкой, либо в принципе откажутся их соблюдать.

Чтобы свести к минимуму последствия финансовых санкций со стороны Вашингтона и Европейского союза, Россия уже несколько лет назад начала "дедолларизацию" своей экономики. Не обремененная гигантским суверенным долгом, в отличие от Вашингтона, Москва стабилизировала курс рубля за счет повышения процентных ставок и привязки к золотым резервам. Сейчас дедолларизация как антисанкционная мера стремительно расширяется – ее поддержали Китай, Индия и Саудовская Аравия. Предложение Эр-Рияда продавать нефть за юани поставило вопрос о будущем нефтедоллара ребром.

Несмотря на публичную демонстрацию солидарности с Вашингтоном, Япония видит свое будущее в Евразии и подписалась на членство во Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) – крупнейшем торговом блоке мира. Как и ожидалось, Токио уже заявил, что запрещать импорт российской нефти и природного газа не будет, а продолжит сотрудничать с Россией над совместными экономическими проектами.

Европейцы вздохнули с огромным облегчением, когда российское правительство 1 апреля объявило, что Москва не прекратит поставки газа, если покупатели откроют счета в Газпромбанке, где платежи в иностранной валюте будут конвертироваться в рубли. Однако вскоре европейцам придется решать, отказаться ли от торговли и сотрудничества с евразийскими правительствами, которые сопротивляются западному либерализму с его всеобъемлющими претензиями, или готовиться к надвигающимся гражданским беспорядкам у себя дома.

Из-за гигантской доли российских энергоносителей и продовольствия на европейском и мировом рынках конфликт между Москвой и Киевом всегда был кошмарным сценарием. Поэтому неудивительно, что 2 апреля канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о серьезных глобальных последствиях спецоперации на Украине: "Мы должны сделать так, чтобы боевые действия закончились как можно скорее".

Шольц прав. Рост цен на энергоносители и продукты питания упрочит добычу нефти и газа по всему миру и расширит выращивание пшеницы, ячменя и кукурузы за пределами России, Белоруссии и Украины. Но даже это не компенсирует надвигающегося структурного дефицита товаров и не решит проблем с поставками удобрений и металлов.

Правящий класс Вашингтона уже давно превратно оценивает стратегическую реальность. Стремление продвинуть НАТО к западным рубежам России за счет Украины вполне может считаться величайшей внешнеполитической ошибкой США со времен Второй мировой, но Вашингтон ничему не учится и ничего не помнит. После поражения англо-французского альянса в июне 1940 года объединенная мощь нацистской Германии, Советской России и империалистической Японии стала непреодолимой. Если бы эти трое остались союзниками, ни Вашингтон, ни даже иной альянс не смогли бы бросить им вызов в течение многих десятилетий.

Президент Байден и однопартийное руководство в Вашингтоне сами упрочивают господство на евразийском пространстве плеяды ведущих мировых экономических держав – России, Китая, Индии, Японии, Средней и Юго-Восточной Азии. Тем самым они восстанавливают стратегическое положение, которого Вашингтон так опасался в 1940 году. А американские избиратели предпочли бы, чтобы Вашингтон вместо войны с Россией крепил экономическое процветание Америки, сдерживал инфляцию и восстановил верховенство закона.

Президент Байден поступил бы мудро, если бы вслед за Шольцем попытался положить конец опасному конфликту на Украине. Однако в неопределенной перспективе использование американской военной мощи в Восточном полушарии теперь будет неразрывно связано с риском войны с несколькими первостатейными державами в нескольких регионах мира одновременно. Отлично сработано, господин президент.

Автор: Дуглас Макгрегор (Douglas MacGregor), полковник в отставке, старший научный сотрудник The American Conservative, бывший советник министра обороны в администрации Трампа, заслуженный ветеран боевых действий и автор пяти книг

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649244180


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