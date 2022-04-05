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Китай рад дешевому российскому газу, - Bloomberg
14:25 06.04.2022

Bloomberg (США): китайские покупатели рады дешевому российскому газу, которого гнушается весь мир

Ведущие китайские импортеры СПГ хотят дополнительно приобрести "отверженный Западом" российский газ, сообщает Bloomberg. Ряд госкомпаний, включая Sinopec и PetroChina, ведут переговоры о закупках из России с большой скидкой.

Стивен Стапчински (Stephen Stapczynski)

Осведомленные лица говорят, что ряд госкомпаний, включая Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотового газа из России с большой скидкой. По словам источников, некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских компаний для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени с тем, чтобы скрыть соответствующие планы от правительств зарубежных стран.

Большинство импортеров СПГ не хотят покупать российский газ из-за страха санкций и ущерба репутации на фоне усиления давления ЕС на Москву из-за спецоперации на Украине. Китайские фирмы чуть ли не единственные готовы взять на себя этот риск.

PetroChina отказалась от комментариев, а в Sinopecна запрос ответили не сразу.

Схожий шаг предприняли китайские нефтеперерабатывающие заводы, которые также тайно закупают дешевую российскую нефть, от которой отказались все остальные. По словам трейдеров, за последние несколько недель китайские импортеры закупили уже несколько партий СПГ.

Последний продается со скидкой более 10% в сравнении со стандартными поставками в Северную Азию. В прошлом месяце из-за ситуации на Украине спотовые цены на охлажденное топливо выросли до рекордного уровня, в результате чего поставки сократились, а уровень мирового потребления при этом растет.

Китай, безусловно, не испытывает острой потребности в СПГ, поскольку спотовый спрос оказался ограничен благодаря теплому климату и из-за опасений по поводу коронавирусного карантина. А дисконт на российский газ поможет пополнить хранилища до того, как летом цены снова вырастут.

Китайские покупатели СПГ приобретают газ в рамках двусторонних переговоров, чтобы не афишировать свою деятельность на спотовом рынке, сообщают трейдеры, пожелавшие сохранить анонимность ввиду закрытого характера переговоров. Также осторожность проявляется в том, что они не покупают большие партии.

По словам трейдеров, вместо прямого участия в российском тендере на продажу СПГ китайские компании в основном пользуются услугами компаний-посредников, которые совершают закупки от их имени. Это помогает маскировать их спотовую деятельность и создает видимость ситуации, при которой китайская компания принимает поставку российского газа по долгосрочному контракту. Несмотря на спецоперацию России на Украиине, подобным образом продолжают поступать многие компании по всему миру.

Также они избегают участия контор-сателлитов от Лондона до Сингапура, чтобы избежать любых потенциальных проблем с правительствами соответствующих стран. Большинство торговых точек китайских фирм по торговле СПГ расположены за рубежом.

И все же препятствия существуют. Мелкие китайские покупатели СПГ изо всех сил стараются получить кредитные гарантии от банков на закупку дополнительных спотовых партий из России, причем поддержку большинство учреждений Сингапура оказывать не желают. Только ведущие китайские импортеры могут использовать так называемые схемы кредитования по открытым счетам, которые представляют собой предварительно одобренные банками кредитные линии.

Стивен Стапчински ˗ бизнес-репортер Bloomberg, живет в Сингапуре, освещает вопросы, касающиеся энергетики и сырьевых товаров.

Источник - ИноСМИ
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