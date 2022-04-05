Юная кыргызстанка Сафина Самиева - победившая на конкурсе русского романса, выступит в Кремле

14:36 06.04.2022

Сафина Самиева из Кыргызстана выступит на сцене Кремля



Наталья Крайнова



12-летняя Сафина Самиева из Кара-Балты примет участие в концерте "Юные таланты России и мира", который пройдет 9 апреля в государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в КР.



В рамках концерта будут представлены ярчайшие музыканты-звездочки – лауреаты международного детского конкурса "Надежда Романсиады", обладатели уникальных природных голосов и яркие творческие индивидуальности.



12-летняя Сафина Самиева учится в Кара-Балтинской детской музыкальной школе и является воспитанницей заслуженного деятеля культуры КР Тамары Рублинской. Сафина является лауреатом 1-й премии международного конкурса исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада" 2021 года в номинации "Надежда Романсиады" и победительницей детского-музыкального фестиваля "Карусель" 2021 года, организатором которых является представительство Россотрудничества в КР.







Организатор и ведущая концерта – заслуженный деятель искусств России, заслуженная артистка России, художественный руководитель московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада" Галина Преображенская.



Стоит также отметить, что в апреле Сафина приглашена для участия в отборочном туре конкурса "Детская "Новая волна", организаторами которого являются Холдинг "АРС" и Академия Игоря Крутого.