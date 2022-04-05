Китай решает проблему финансовой безопасности. Превращение юаня в мировую резервную валюту, - Ю.Тавровский

17:49 06.04.2022

Юрий Тавровский



- Китай внимательно следит за контратаками России в ответ на попытки экономического удушения со стороны коллективного Запада. Как в Поднебесной оценивают тактику российского руководства, берут ли на вооружение что-то из нашего арсенала контрмер? Какие угрозы видит КНР для себя и мировой финансовой системы в сложившейся ситуации?



- Важным уроком для Китая стало замораживание в США российских валютных резервов общей стоимостью около 300 млрд долл. Китайское правительство держит в Федеральном казначействе 1,1 трлн долл. Общая же стоимость долларовых активов китайских банков, концернов и других юридических лиц составляет 3,2 трлн долл. Если раньше у китайцев еще сохранялись надежды на надежность гарантий неприкосновенности чужой собственности, то после ареста российских денег их не осталось совсем. "Финансовые санкции против России глубоко потрясли фундаментальные понятия и принципы, – пишет основатель и главный стратег гонконгской фондовой компании "Альпин Макро" Чэнь Чжао в газете "Саут Чайна Морнинг Пост". – Эти действия продемонстрировали, что финансовые активы противников Запада больше не являются безопасными, они могут быть конфискованы или превращены в оружие финансового разрушения".



Тот же эксперт полагает, что вывод долларов из США с переводом их в золото и другие валюты, заранее предпринятый Россией, не решил бы аналогичную проблему для Китая. Стоимость всего золота мира, доступного для финансовых операций, составляет 4,6 трлн долл. Выход из опасной ситуации видится в постепенном выводе активов из Америки, в росте инвестиций в другие страны и расширении объема торговых расчетов, минуя доллар. После 2014 года КНР уже вывела из США около 800 млрд долл. За те же годы в разнообразные зарубежные проекты, в том числе в рамках инициативы "Пояс и путь" было вложено 1,6 трлн долл.



Кардинальное решение многие китайские эксперты видят в превращении китайского юаня в мировую резервную валюту. Однако на сегодняшний день доля юаня в международных расчетах составляет лишь 3%. Только согласованные действия с Россией, Индией, Бразилией, Венесуэлой, Саудовской Аравией, Ираном и другими потенциальными жертвами конфискационной политики Запада могут стать решением проблемы финансовой безопасности. Такое мнение я все чаще слышу на конференциях российских и китайских экономистов.



Решение России принимать плату за свои энергоресурсы в рублях становится "специальной финансовой операцией" глобального масштаба.