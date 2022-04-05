Скончался мэтр КазТВ диктор Болебай Абдирали

18:41 06.04.2022

Скончался известный казахстанский диктор Абдирали Болебай



Последние годы жизни Болебай работал на Казахском радио

О кончине ветерана радио и телевидения, известного диктора Абдирали БОЛЕБАЙ говорится в сообщении Qazaq radiosy.



"Его голос обладает широким диапазоном, тонкостью и проницательностью. Лицо его теплое, приветливое, сам он скромный человек. Это все про нашего Абдирали Болебая, который оставил неизгладимый след в истории казахского радио и телевидения".



Абдирали Болебай родился 25 декабря 1953 года в поселке Ерназар Жамбылского района Жамбылской области, передает Казинформ.



Окончил городское техническое училище №46 в Алматы, консерваторию имени Курмангазы.



Трудовой путь начинал помощником режиссера в киностудии "Казахфильм".



В разные годы трудился в Казахском радио, в казахском телевидении диктором, руководителем группы дикторов, ведущим информационно-аналитической программы "Жеті күн" на телеканале "Хабар", ведущим службы новостей, диктором астанинского филиала национального канала "Казахстан", продюсером Телерадиокомплекса президента, пресс-секретарем Агентства по противодействию коррупции и экономической преступности.