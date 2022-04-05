 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 06.04.2022
19:09  Война на Украине изменила весь мировой порядок, - Егор Холмогоров
18:41  Скончался мэтр КазТВ диктор Болебай Абдирали
17:49  Китай решает проблему финансовой безопасности. Превращение юаня в мировую резервную валюту, - Ю.Тавровский
14:36  Юная кыргызстанка Сафина Самиева - победившая на конкурсе русского романса, выступит в Кремле
14:33  Демократия по-американски: от Афганистана до Ливии, - Азиз Осмонов
14:25  Китай рад дешевому российскому газу, - Bloomberg
14:23  American Conservative: глупость Байдена на Украине

14:22  Биолаборатории США работают и в Молдавии, Закавказье и Туркестане
14:20  Украинский кризис станет началом нового мирового порядка? - С.Маркедонов
14:16  Фермеры - в оковах кластеров. В хлопковом секторе Узбекистана остаются "значительные риски"
14:11  Кулинарные изыски с трын-травой. Из чего в Узбекистане готовят весеннюю самсу, - А.Кудряшов
14:06  Казахстанская таэквондистка Жансель Дениз заняла первое место в мировом рейтинге
14:04  В колледжи Казахстана будут принимать по-новому
14:00  Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
12:44  Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь с российскими войсками – просят отпустить
12:40  Депутат Айжигитов обвинил "все руководство КырМинсельхоза" в незаконном "бизнесе на кредитах"
11:12  Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса, - Владимир Можегов
10:25  Пяти лучшим вузам Киргизии дадут полную автономию в учебном и финансовом вопросах
09:51  В кыргызском Минэкономкоммерции два новых зама - Чоро Сейитов и Ника Исаева
09:37  О России и геополитической прокрастинации, - Л.Савин
09:31  Вашингтон открывает против России и Китая пакистанский фронт, - В.Павленко
09:03  "Всплывающая империя" - новая книга Валерия Аверьянова
08:57  Спасенный Москвой Токаев предает Россию и берет курс на Турцию, - А.Курманов
07:23  Запах Хасавюрта нужно срочно развеивать. О российско-украинских переговорах, - Геворг Мирзаян
06:32  Озорные шторма никак не дают починить черноморские причалы КТК
01:06  Без России мир ждет ожесточенная борьба за газ, - New York Times
01:03  Саудиты поднимают нефтяные ставки: Эмбарго влетает янки в копеечку, - Вера Жердева
00:56  Золото Киргизии вернули народу, - Виктория Панфилова
00:10  УкрСпецоперация дала Эрдогану и Асаду повод примириться, - "НГ"
00:03  КазПравительство попытается демонополизировать "Казахтелеком"
00:01  В Мариуполе, похоже, сидят в котле французские легионеры и сам мэтр полит-провокации Бернар Леви
00:00  По всему Казахстану стартовали "стратегические" военные учения "Батыл Тойтарыс – 2022"
Вторник, 05.04.2022
22:08  Дейрес. Кыргызская конница атаковала узбекских пограничников - 2 трупа
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18:34  Киллером Токаеву британская разведка наняла снайпера СБУ.. Эвоно как
17:51  "Россия поставила Китай перед жутким выбором", - А.Маслов
14:53  Ближний Восток больше не верит США, - Джон Руэл
14:52  Радио Жогорку Кенеша - Парламента Кыргызстана не может работать... из-за долгов
14:47  В Талибане происходит постоянная межфракционная борьба, которая влияет.., - А.Князев
14:46  Есть ли альтернативы у КТК? - И.Юшков
13:40  С домброй и в саукеле. Модель-мулатка Фатима Кулибали продолжает покорять Казахстан (видео)
13:38  Включенных в "Женскую тетрадь" узбекистанок поддержат из специального фонда
12:06  Индия между Западом и Россией, - А.Савельев
11:25  Очередное киндер-сокровище (31-летний Тулеуов) трудоустроено зампредом КазАгентства по стратегическому планированию
10:40  США вытесняют Россию из ЦА. Какие республики постсоветского пространства готовят к пожару после Украины, - "СП"
10:28  Садыр Жапаров: Кумтор полностью и бесповоротно возвращен Кыргызстану (триумфальная речь)
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Скончался мэтр КазТВ диктор Болебай Абдирали
18:41 06.04.2022

Скончался известный казахстанский диктор Абдирали Болебай

Последние годы жизни Болебай работал на Казахском радио
О кончине ветерана радио и телевидения, известного диктора Абдирали БОЛЕБАЙ говорится в сообщении Qazaq radiosy.

"Его голос обладает широким диапазоном, тонкостью и проницательностью. Лицо его теплое, приветливое, сам он скромный человек. Это все про нашего Абдирали Болебая, который оставил неизгладимый след в истории казахского радио и телевидения".

Абдирали Болебай родился 25 декабря 1953 года в поселке Ерназар Жамбылского района Жамбылской области, передает Казинформ.

Окончил городское техническое училище №46 в Алматы, консерваторию имени Курмангазы.

Трудовой путь начинал помощником режиссера в киностудии "Казахфильм".

В разные годы трудился в Казахском радио, в казахском телевидении диктором, руководителем группы дикторов, ведущим информационно-аналитической программы "Жеті күн" на телеканале "Хабар", ведущим службы новостей, диктором астанинского филиала национального канала "Казахстан", продюсером Телерадиокомплекса президента, пресс-секретарем Агентства по противодействию коррупции и экономической преступности.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ratel.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649259660


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